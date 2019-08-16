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16 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Россия создает крупнейшее энергообъединение в мире

Россия проворачивает каспийский гамбит Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Пока Прибалтика угрожает России выходом из энергетического кольца БРЭЛЛ, Москва делает шаг вперед по созданию нового крупного энергетического объединения на южных просторах. Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о создании единого энергетического коридора «Север–Юг». Россия в этом проекте не главный бенефициар, однако для нее он имеет более глобальное значение. Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Навальный приучает оппозицию к травле детей

Навальный открыто заявил, что люстрации должны подвергаться не только чиновники, но и их дети и внукиФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Несистемная оппозиция перешла к тактике обнародования персональных данных своих идеологических противников. Соратники Навального сливают в специально созданные сообщества не столько данные на сотрудников полиции, но и информацию о малолетних детях чиновников. Но не все либералы согласны с тем, что в политические разборки взрослых втягивают несовершеннолетних. Подробности...
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Покупка Трампом «второй Аляски» ударит по России

Трамп может сломать всю арктическую системуФото: imago stock&people/ТАСС
Американские СМИ сообщили о намерениях Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. Это уже не первая попытка Вашингтона обзавестись самым крупным в мире островом. По мнению экспертов, если сделка все же состоится, она станет геополитическим прецедентом, полностью меняющим расстановку сил в Арктике, что прямо угрожает интересам России.  Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Не совсем православные – все равно православные

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Особое положение РПЦ в России строится на факте, что частью этой Церкви себя считает абсолютное большинство населения страны. Но доля регулярно (хотя бы раз в неделю) посещающих храм не превышает 10 процентов. И как со всем этим быть? Подробности...
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С изнанки лета любви

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Леволиберальная общественность широко отмечает 50-летие рок-фестиваля в Вудстоке, ставшего символом 60-х. Секс, наркотики, рок-н-ролл – это принцип жизни оттуда. Это кара, которая постигла весь старый белый консервативный мир. Подробности...
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Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

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Видимо, нам придется искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов. Просто потому, что мы стареем. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

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              Покупка Трампом «второй Аляски» ударит по России

              Трамп может сломать всю арктическую систему   16 августа 2019, 13:50
              Фото: imago stock&people/ТАСС
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Иван Абакумов

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              Американские СМИ сообщили о намерениях Дональда Трампа купить у Дании Гренландию. Это уже не первая попытка Вашингтона обзавестись самым крупным в мире островом. По мнению экспертов, если сделка все же состоится, она станет геополитическим прецедентом, полностью меняющим расстановку сил в Арктике, что прямо угрожает интересам России.

              Накануне американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заинтересовался покупкой датского острова Гренландия и обсуждал этот вопрос со своими помощниками. По словам источников издания, он слушал с интересом, когда они обсуждали богатые ресурсы Гренландии и ее важность с точки зрения геополитики.

              По данным газеты, Трамп еще в прошлом году обратил внимание своих приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности ввиду того, что в состав королевства входит Гренландия. Некоторые из советников Трампа «поддержали идею», посчитав этот шаг экономически целесообразным. Другие, напротив, выразили уверенность, что подобная инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом.

              Стоит отметить, что американские чиновники действительно считают Гренландию «значимой для интересов национальной безопасности США». Сейчас у Дании и США есть двухсторонний договор, благодаря которому американцы обладают практически неограниченными правами на авиабазе Туле, расположенной на севере Гренландии.

              Находящаяся в 750 милях (1524 км) к северу от Полярного круга база включает в себя радиолокационную станцию, которая является частью системы дальнего обнаружения баллистических ракет. Эта база также используется командованием космических ВВС США.

              Тем временем политики Дании остались не в восторге от информации WSJ о том, что Трамп желает купить крупнейший в мире остров, принадлежащий королевству. По словам представителя Датской народной партии Серена Есперсена, идея купить Гренландию свидетельствует о сумасшествии Трампа.

              «Если это правда, что президент США работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума. Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тыс. своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», – сказал политик.

              Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов также считает, что планы Трампа – это «самая невероятная из всех невероятных вещей». «Забудьте», – сказал Ярлов.

              А бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен и вовсе предположил, что публикация WSJ – это первоапрельская шутка. «Вот только совсем не по сезону», – посетовал он.

              Однако США не первый раз покушаются на Гренландию. Особый интерес к Гренландии в 1867 году проявлял государственный секретарь Уильям Сьюард. Позже американский президент Гарри Трумэн был готов заплатить за Гренландию 100 миллионов долларов, однако Копенгаген ответил отказом на такое предложение. А когда Дания стала членом НАТО, казалось бы, необходимость в покупке Гренландии, отпала.

              Но теперь возможность обладания самым крупным в мире островом не дает покоя и Трампу. Каковы перспективы покупки Гренландии и почему регион так интересен Вашингтону?

              Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что стремление 45-го президента Америки неслучайно.

              «Гренландия имеет большое значение для США как точка приложения для исследования ресурсов Арктики. Борьба за арктические ресурсы становится важной частью геополитических интересов Вашингтона», – сказал Васильев газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт пояснил, что на сегодняшний день у США, кроме Аляски, нет прямого ресурсного выхода к Арктике. «Есть только у союзников – Дании, Норвегии, Исландии. А США хотели бы иметь более весомые претензии на арктические ресурсы. Юридическое владение Гренландией такую возможность им дает.  Это игра долгая, проблема может решаться несколько лет. Но это лишний раз подчеркивает, что борьба за ресурсы Арктики становится очень важной частью американской геополитики», – добавил Васильев.

              Он также заявил, что Гренландию теоретически можно назвать второй Аляской для США, и у этой истории есть несколько вариантов развития.

              «Они могут заключить с Данией соглашение о совместном использовании, могут договориться с Гренландией об аренде на 50-100 лет или уже добиться прямой передачи острова под юрисдикцию США. Если говорить о покупке, то речь идет о миллиардах долларов. Они предложат ту сумму, которую смогут найти. И тогда смогут придать острову статус 51-го штата, это как раз в духе американцев», – считает собеседник.

              Еще один вариант – американцы могут начать информационную кампанию в Гренландии с целью провести референдум.

              «Они вполне могут начать борьбу за мнение жителей острова. И если они заявят, что хотят присоединиться к США, то это будет новый прецедент в мировой политике. Хотя такие перспективы пока весьма туманны», – сказал Васильев.

              В то же время он отметил, что для Дании торговать территориями будет довольно ущербно. «Против может выступить не только датская корона, но и Евросоюз», – заключил эксперт.

              Несколько иного мнения придерживается политолог-американист Борис Межуев. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что

              желание Трампа купить Гренландию является по сути шантажом Дании, Китая и России. В случае успеха это будет огромный геополитический шаг, меняющий всю арктическую систему.

              «В последнее время интересы США направлены в сторону Арктики, которая становится местом экономической и военной конкуренции. США занимают в Арктике незначительное место. Конечно, они хотят усилить свою позицию. Если со стороны запада и востока будет американское присутствие, тогда претензии России на Северный морской путь уже станут не такими очевидными. Придется взаимно обнулять позиции России и США, северный морской проход будет осложнен двойным контролем Америки», – сказал эксперт.

              По его мнению, если Трамп купит Гренландию, это будет фантастическое событие.

              «Для многих это станет шоком, а для американского избирателя появится повод поддержать Трампа на выборах. Однако остается много вопросов, в первую очередь, касающихся юрисдикции ЕС. Конечно, Дания очень зависима от США, поэтому ожидать серьезного сопротивления не стоит. А вот для ЕС как раз это будет психологическая травма», – считает эксперт.

              В то же время Гренландия является приоритетным объектом экспансии Китая. На деньги КНР там построено 5 крупных предприятий, шахты для добычи урана и аэропорты.

              «Проникновение Китая за полярный круг, которое для США недопустимо, возможно. В том числе за счет экономической поддержки острова. Глобальное потепление тоже играет роль. Какая-то часть Гренландии может освободиться от льдов, и тогда этот остров станет местом для добычи полезных ископаемых», – пояснил собеседник.

              «Вообще это был бы красивый и смелый шаг для Трампа,

              но я не верю в реальность этого. Все будет против, потому что такое действие превысит возможности всей нынешней мировой политической системы», – отметил Межуев.

              В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош считает, что американцы сегодня и так не ограничены в использовании Гренландии, однако США этого мало.

              «Это не их территория, но они хотят полностью развязать себе руки в этом вопросе. В Гренландии можно установить противолодочные системы, можно разместить системы противовоздушной и противоракетной обороны. Могут быть размещены там и аэродромы, хотя это и не очень удачное место для базирования авиации», – сказал Бартош газете ВЗГЛЯД.  

              По его мнению, намерение Трампа – это один из элементов борьбы за доминирование в Арктике. «Хотя американцы и так неоспариваемая арктическая держава, они хотят создать там противовес российскому влиянию. Очевидно в этом вопросе США возьмут за образец российские базы у арктического побережья», – предполагает эксперт.

              При этом он считает, что сравнивать Гренландию с Аляской не очень корректно.

              «В случае с Аляской – есть сухопутные возможности туда добраться, а с Гренландией это сделать сложнее. Кроме того, надо учитывать разные климатические условия. В Гренландии гораздо более суровый климат», – сказал Бартош.

              «Но если допустить, что США добьются от Дании права покупки, то у американцев образуется два равноценных фланга воздействия на арктический регион. На восточном направлении – это Аляска, на западном – Гренландия. И это станет серьезным вызовом для российских интересов в Арктике», – резюмировал Бартош.


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