Датские политики поставили диагноз пожелавшему купить Гренландию Трампу

Политики Дании прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп задумался о том, чтобы купить Гренландию – крупнейший в мире остров, принадлежащий королевству.

Так, по словам представителя Датской народной партии Серена Есперсена, идея купить Гренландию свидетельствует о сумасшествии Трампа. «Если это правда, что он (президент США – прим. ВЗГЛЯД) работает над этой идеей, то это окончательное доказательство того, что он сошел с ума», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jyllands Posten.

«Я бы сказал так: мысль о том, что Дания может продать 50 тыс. своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», – добавил Есперсен.

Бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в свою очередь предположил, что сообщение WSJ – это первоапрельская шутка. «Вот только совсем не по сезону», – посетовал он.

Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов заявил, что планы Трампа – это «самая невероятная из всех невероятных вещей». «Забудьте», – призвал он.

«Гренландия не на продажу! Времена, когда можно было купить территории и людей, давно прошли», – заявил Микаэль Оструп из Левой партии. Он выразил надежду на то, что власти Дании «четко заявят» об этом Трампу, когда президент США посетит Данию.

По словам представителя Радикальной партии Мартина Лидегорда, идея покупка Гренландии американцами является «в целом ужасной». Он отметил, что это грозит риском милитаризации Гренландии, меньшей самостоятельностью для гренландцев, «не говоря уже о том, что это была бы огромная потеря для Дании».

Ранее американское издание The Wall Street Journal написало, что президент США Дональд Трамп поинтересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию.

Напомним, в конце июля Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику».

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