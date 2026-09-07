В России решили создать единую систему зарплат медиков

Tекст: Алексей Дегтярёв

В регионах наблюдается серьезный разброс в подходах к начислению денег. Специалисты за одинаковую работу могут получать совершенно разные суммы, пояснил Домников «Ведомостям».

«В соответствии с разрабатываемыми правилами доля оклада в структуре зарплаты без учета компенсаций должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты – не более оставшихся 50%», – отметил он.

Внедрение такого подхода ожидается в начале 2027 года. Сейчас базовый оклад часто не дотягивает до рекомендуемого уровня, а основную часть заработка составляют премии.

Процесс создания унифицированного подхода начался еще до пандемии, однако высокие ковидные надбавки заставили отложить реформу. Теперь президент Владимир Путин поручил обновить механизмы начисления зарплат во всей бюджетной сфере. Этим вопросом уже занимаются профильные министерства.

Руководитель кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян отметил, что текущая модель с минимальным окладом и нестабильными премиями служит инструментом давления на врачей.

Новая структура призвана защитить персонал и расширить социальные гарантии. Председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов добавил, что доходы медиков необходимо довести до уровня банковских служащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года правительство России подготовило рекомендации по установлению оклада медиков на уровне половины от общей суммы зарплаты.

Ранее президент Владимир Путин заявил о планах повысить эффективность системы оплаты труда работников здравоохранения.

В 2024 году глава государства анонсировал запуск новой отраслевой модели для всех бюджетников в 2027 году.