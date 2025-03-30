Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Первая частная немецкая ракета упала после старта
Немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска из Норвегии
Первая частная ракета-носитель Германии, запущенная стартапом Isar Aerospace, потерпела неудачу и упала вскоре после старта с космопорта Аннейа в Норвегии.
Как передает ТАСС, первая ракета-носитель Spectrum, разработанная немецким стартапом Isar Aerospace, упала вскоре после старта. Запуск проходил на территории норвежского космопорта Аннейа. Окно для вывода ракеты на орбиту открылось в 12:30 и по местному времени, и в 13:30 по московскому времени.
Несмотря на неудачу, представитель Isar Aerospace отметила, что целью испытательного полета был сбор данных и опыта. Она подчеркнула, что ни одной компании ранее не удавалось вывести свою первую ракету на орбиту. Это испытание должно было стать не только премьерным запуском для самой компании, но и первым запуском ракеты с территории Западной Европы, если не учитывать Великобританию.
Первоначально запуск планировался на 24 марта, однако был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Трансляция старта велась на YouTube-канале компании, что позволило всем желающим наблюдать за этим событием в реальном времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский модуль Blue Ghost успешно снял восход Солнца на Луне. Сообщалось, что США собрались запустить новый лунный аппарат Athena, который должен дополнить исследовательские миссии на Луне. Ранее сообщалось, что запуск частной японской ракеты со спутником закончился взрывом, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности частных космических проектов.