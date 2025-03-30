  • Новость часаПотери ВСУ в Курской области превысили 71 тыс. человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Канада укусила Трампа в самое больное место
    Прибалтика увидела военную угрозу в прекращении войны на Украине
    Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Российские войска освободили Запорожье в ДНР
    МИД объяснил механизм создания внешнего управления для Украины
    На Украине захотели создать космические войска
    Трамп обсудил с президентом Финляндии строительство ледоколов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему рядом с войной растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    4 комментария
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    30 марта 2025, 14:56 • Новости дня

    Первая частная немецкая ракета упала после старта

    Немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска из Норвегии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая частная ракета-носитель Германии, запущенная стартапом Isar Aerospace, потерпела неудачу и упала вскоре после старта с космопорта Аннейа в Норвегии.

    Как передает ТАСС, первая ракета-носитель Spectrum, разработанная немецким стартапом Isar Aerospace, упала вскоре после старта. Запуск проходил на территории норвежского космопорта Аннейа. Окно для вывода ракеты на орбиту открылось в 12:30 и по местному времени, и в 13:30 по московскому времени.

    Несмотря на неудачу, представитель Isar Aerospace отметила, что целью испытательного полета был сбор данных и опыта. Она подчеркнула, что ни одной компании ранее не удавалось вывести свою первую ракету на орбиту. Это испытание должно было стать не только премьерным запуском для самой компании, но и первым запуском ракеты с территории Западной Европы, если не учитывать Великобританию.

    Первоначально запуск планировался на 24 марта, однако был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Трансляция старта велась на YouTube-канале компании, что позволило всем желающим наблюдать за этим событием в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский модуль Blue Ghost успешно снял восход Солнца на Луне. Сообщалось, что США собрались запустить новый лунный аппарат Athena, который должен дополнить исследовательские миссии на Луне. Ранее сообщалось, что запуск частной японской ракеты со спутником закончился взрывом, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности частных космических проектов.

    29 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев заявил о двойной лжи в словах генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины и уважении к Владимиру Зеленскому являются двойной ложью, главу киевского режима не за что уважать, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства, передает ТАСС.

    По словам Медведева, заявление о том, что украинское правительство заслуживает уважения, является «двойной ложью».

    «Зеленский потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», – написал Медведев на английском языке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.

    Коментарии (25)
    29 марта 2025, 16:38 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню «Гламур» российских исполнителей

    Блогеры отреагировали на клип Билли Айлиш под песню российских исполнителей
    @ Jordan Strauss/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские блогеры отреагировали на ролик певицы Билли Айлиш и блогерши Квен Блэквелл под ставший популярным за границей трек «Гламур» российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца.

    Певица Билли Айлиш вместе с известной блогершей Квен Блэквелл сняла ролик под песню российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца «Гламур», которая была популярна в соцсетях летом 2024 года.

     «Скажем им, что это вообще-то было популярно еще в прошлом году?» – пишет Telegram-канал Peopletalk.

    «Билли Айлиш и Квен Блэквелл сняли тикток с треком Nkeeei «Гламур», под который мы отжигали еще в прошлом году. Окей, брюнеток и гламур видим, а где блонды?» – cпрашивают блогеры в Telegram-канале Super.ru.

    «Билли Айлиш – наша, записывает тиктоки под нетленку «Гламур». Кстати, певица должна была играть с Марком Эйдельштейном в сериале «Мистер и миссис Смит», но не смогла освободить график. А может все-таки согласилась, и тоже пала перед очарованием рашн бойс?» – предположила «Бабская курилка».

    «Ничего особенного, Билли Айлиш выходит от бедра под трек Nkeeei. «Гламур» Никиты вышел на мировой уровень», – отметили в «Только никому».

    «Видео сопровождается текстом о том, что Айлиш и Блэквелл впервые встретились после семилетней разлуки», – пишет Алена Водонаева.

    Ранее музыкальная композиция «Сигма бой», исполненная российскими певицами Светланой Чертищевой и Марией Янковской, попала в топ международного чарта музыкального журнала Billboard.

    Коментарии (9)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки

    Bloomberg: Украина запросила у США пересмотр экономического соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Украина запросила изменения в экономическом соглашении с США, которое предполагает контроль Вашингтона над украинскими инфраструктурными и минеральными проектами, из-за опасений по поводу евроинтеграции и возврата военной помощи, сообщило агентство Bloomberg.

    Украина обратилась к США с просьбой пересмотреть условия крупного экономического соглашения, предложенного администрацией Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

    В пятницу, во время видеоконференции, украинские официальные лица обсудили с американскими коллегами детали проекта объемом 60 страниц. Источник агентства отметил, что Вашингтон учел опасения Киева, касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в Европейский Союз, что может свидетельствовать о готовности США пересмотреть условия.

    Согласно проекту соглашения, США получают контроль над ключевыми инфраструктурными и минеральными проектами на Украине без временных ограничений. Киев выражает обеспокоенность, что это не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Украина также волнуется, что США смогут получить преимущества, которые противоречат интересам страны.

    Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что последний вариант сделки предусматривает, что США через совместный инвестиционный фонд получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, а также над ее металлами и инфраструктурой. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном, а США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум 100 млрд долларов в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой 4%. Украина начнет получать 50% прибыли лишь после погашения этого долга.

    Далее издание указало, что новый фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр и будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины, что вызывает дополнительную обеспокоенность у украинской стороны.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может принять условия нового соглашения с США, так как это ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе.

    Министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

    Коментарии (17)
    29 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки

    Военный историк Поликарпов: Освобождение Щербаков позволит создать давление на Орехов с запада

    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение Щербаков разрезает связанность Орехова, а затем и Гуляйполя с центром логистики, расположенным западнее Запорожья, а взятием под контроль Веселовки в Сумской области мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Поликарпов. В субботу Минобороны сообщило об освобождении Щербаков и Веселовки.

    «Освобождение Щербаков режет связанность Орехова и в перспективе Гуляйполя с центром логистики, который находится западнее Запорожья», – считает военный историк Михаил Поликарпов.

    Ранее военкоры сообщали о том, что освобождение Щербаков и Малых Щербаков перебивает ореховский и степногорский участки фронта, осложняя логистику украинским военным – то есть группировка «Днепр» расширяет зону контроля неподалеку от Пятихаток.

    По мнению Поликарпова, город Степногорск по-прежнему будет снабжаться вдоль Днепра. «Мы очень активно наступали на западе ДНР в ноябре-декабре и у меня было ощущение, что под новый год сможем выйти к Днепропетровской области, но этого не произошло, все резко затормозилось», – отметил собеседник.

    Одной из вероятных причин этого стала переброска украинских подкреплений, потому что «в течение февраля там шли встречные бои с переходом сел из рук в руки». «В то же время мы сконцентрировали большие силы в Курской области, где смогли добиться впечатляющего разгрома украинских войск. После этого, судя по всему, мы перебросили подкрепления на запад ДНР и в Запорожскую область, потому что в последние дни там произошла активизация», отмечает эксперт.

    При этом освобождение Щербаков в будущем действительно позволит создать давление на Орехов с запада. «Но более перспективным был бы выход наших войск южнее Покровска в Днепропетровскую область, потому что в таком случае будет риск частичного окружения не только Орехова с запада, но и Гуляйполя с севера», – подчеркнул Поликарпов.

    Эксперт также оценил взятие под контроль Веселовки в Сумской области: «Двигаясь в этом направлении, мы заходим в тыл украинской группировке, которая действовала в районе погранперехода «Суджа». В перспективе это продвижение позволяет нам перерезать или поставить под удар трассу «Сумы – Курск» и в таком случае украинская логистика станет очень проблематичной – ВСУ придется ездить по проселкам. Этим мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, что частично и произошло на днях».

    В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Ореховском районе Запорожской области. Напомним, 25 марта подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки, расположенные к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил ТАСС, что освобождение Щербаков осложняет логистику украинским военным. «Это перебивание логистики двух участков фронта: ореховского и степногорского. То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил. Это еще один шаг к полному освобождению Запорожской области, еще один шаг к прямому пути на областной центр», – сказал Рогов.

    Также в субботу Минобороны сообщало о том, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили село Веселовка в Сумской области. Оно находится в трех км от левого берега реки Снагость, неподалеку от границы с Россией.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 17:06 • Новости дня
    В Севастополе нашли незаконные камеры у военных объектов

    В Севастополе нашли и демонтировали камеры, направленные на военные объекты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе проверок на соблюдение миграционного законодательства в Севастополе демонтированы незаконно установленные камеры, направленные на военные объекты и объекты жизнеобеспечения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его словам, в Севастополе в ходе масштабных проверок были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, снимающие военные объекты, сообщает ТАСС. Развожаев сообщил, что камеры были оперативно демонтированы. Проверки начались в субботу и были направлены на контроль за соблюдением миграционного законодательства.

    В результате проверок на соответствие миграционным требованиям правоохранительные органы проверили около 1,5 тыс. участков и жилых строений. В ходе этих мероприятий выявлено шесть человек, нарушивших миграционное законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети, назвав это актом экстремизма. Также сообщалось, что ФСБ задержала жительницу Крыма, которая собирала данные о военных объектах для передачи зарубежным спецслужбам. Ранее ФСБ задержала жителя Керчи по обвинению в государственной измене за передачу секретной информации иностранной стороне.

    Коментарии (4)
    29 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

    МВФ: Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года

    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    @ Thomas Trutschel/photothek/imago/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ожидает завершение конфликта на Украине в конце 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза МВФ.

    Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, передает РИА «Новости».

    Прогноз также указывает на снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году. Тем не менее, в случае достижения прогресса в разрешении конфликта, экономическая ситуация на Украине может улучшиться.

    Кроме того, в документе допускаются изменения в международной финансовой и военной помощи Украине, поскольку мирные переговоры находятся на начальном этапе. МВФ подчеркивает важность этой помощи для стабилизации экономической обстановки в регионе.

    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией. Эксперты считают, что Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

    Коментарии (10)
    29 марта 2025, 16:57 • Новости дня
    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США из-за угрозы суверенитета

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не может принять условия нового соглашения с США, предусматривающего контроль над экономическими проектами страны, что ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Проект документа предполагает значительное участие Вашингтона в экономических проектах Украины, включая добычу природных ресурсов и инфраструктурные проекты, пишет The Wall Street Journal.

    В начале февраля администрация Дональда Трампа стремилась получить доступ к украинским редкоземельным металлам. Теперь США претендуют на экономические прибыли от проекта по добыче металлов, нефти и газа, а также на управление портами и трубопроводами Украины.

    Проект соглашения предполагает создание «Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины», который получит первоочередное право на инвестиционные проекты. Украинский экономист Тимофей Милованов считает, что такое соглашение напоминает коммерческий договор и вряд ли будет одобрено Верховной радой.

    Украинские СМИ отмечают, что новый проект соглашения пересекает ранее согласованные красные линии, нарушает суверенитет, противоречит перспективам членства Украины в ЕС и обязывает страну вернуть США всю военную и финансовую помощь. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, и остальные доноры могут потребовать у Киева возврата денег.

    Британский журнал Spectator добавляет, что сделка запрещает продажу украинских ископаемых стратегическим конкурентам США, что может затронуть и Евросоюз.

    В феврале переговоры о сделке сорвались после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он столкнулся с резкой критикой.

    Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.


    Коментарии (11)
    29 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область

    Российский боец рассказал о смене тактики атак ВСУ на Белгородскую область

    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    @ Thomas Krych/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, теперь они используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны для проникновения на территорию региона, сообщил доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон.

    Доброволец подразделения «Анвар» сообщил, что сначала противник пытался прорвать границу с помощью инженерных машин разграждения, теперь же украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от использования тяжелой бронетехники, передает РИА «Новости».

    Атакующие в последние дни используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны, чтобы проникать на территорию региона. По словам Демона, противник пытается контролировать дороги в радиусе 15-20 километров, что создает дополнительные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.

    Доброволец также отметил, что несмотря на изменения в тактике противника, российские войска продолжают движение вперед.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    В группировке «Север» сообщили, что украинским войскам было дано распоряжение вклиниться в Курскую и Белгородскую области.

    Батальон «Феникс» с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77, в момент атаки в Белгородской области.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 16:53 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    @ Alfons Cabrera/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России, заявили в Минобороны.

    28 марта приблизительно в 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и последовавшего обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того в 10.34 была зафиксирована атака украинского беспилотника на подстанцию 110 кВ Красная Яруга в Белгородской области, в результате был серезно поврежден трансформатор.

    Позднее, в 13.45 в Белгородской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», что вызвало прекращение электроснабжения потребителей.

    В 17.03 из-за атаки украинского БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в Грайворонском районе были обесточены более 1,1 тыс. потребителей, отметили в оборонном ведомстве.

    А в 18.07 в Белгородской области после атаки украинского беспилотника произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка – Красная Яруга, электричества лишились более 8 тыс. потребителей в Борисовском районе.

    Кроме того, как уже сообщалось, 28 марта около 10.20 по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате произошло сильное возгорание и ГИС «Суджа» как энергообъект был фактически уничтожен, напомнили в Минобороны.

    Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области, которая была полностью уничтожена украинскими военными формированиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Коментарии (15)
    30 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что теннисистка Дарья Касаткина имеет полное право выбирать, под флагом какой страны выступать, и осудил тех, кто называет ее за это предательницей.

    Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, выступил в защиту теннисистки Дарьи Касаткиной, которая решила выступать под флагом Австралии. Как сообщает Telegram-канал Губерниева, Губерниев заявил в эфире Матч ТВ: «Это ее право. Где хочет, там и живет. Скажем ей спасибо: выступала за Россию, теперь будет выступать за Австралию. Рассуждать категориями, что она предатель, – это низко. Человек ищет, где ему лучше, где больше нравится, а рыба – где глубже». Он также пожелал теннисистке удачи в ее новом начинании.

    Кроме того, Губерниев выразил недоумение по поводу критики в свой адрес со стороны тех, кто считает, что выступать за другую страну означает предательство. Он сравнил это с прошлогодней ситуацией во время игр в Париже и с юмором прокомментировал реакцию «квасных патриотов». Губерниев подчеркнул, что за его спиной стоит большая страна и добрые люди, поддерживающие его мнение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, теннисистка Дарья Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское, а олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что это решение следует воспринимать без негативных эмоций, подчеркивая, что Касаткина давно не живет в России.

    Коментарии (59)
    29 марта 2025, 19:19 • Новости дня
    В Петербурге задержали мужчину с человеческими останками в тележке

    В Петербурге задержали мужчину с тележкой, где обнаружены части тела женщины

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге задержали 78-летнего мужчину, который перевозил в продуктовой тележке фрагменты человеческого тела, в его квартире обнаружены останки, сообщает городское ГСУСК.

    В Петербурге был задержан 78-летний мужчина, в тележке которого были обнаружены части человеческого тела. Задержание произошло на лестничной площадке на улице Загородной, где пенсионера остановил участковый уполномоченный полиции. Полицейские также нашли человеческие останки в квартире, где проживал задержанный, передает РИА «Новости».

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство». На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, включающая следователей и криминалистов, которые начали работу над делом. По итогам осмотра места преступления будет проведен ряд судебных экспертиз.

    В пятницу у входа в парк на Павловском шоссе в Петербурге обнаружили человеческие останки в пакете.

    В начале марта в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве, после того как на берегу Невы в чемоданах были найдены человеческие останки.

    Коментарии (15)
    30 марта 2025, 03:36 • Новости дня
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто: Лавров рассказал об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска предотвратили атаку украинских беспилотников на «Турецкий поток», сообщил глава МИД России Сергею Лавров венгерскому коллеге Петеру Сийярто.

    Как передает РИА «Новости», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Сергей Лавров проинформировал венгерскую сторону о том, как российские воздушно-космические силы предотвратили атаку беспилотников из Украины на газопровод «Турецкий поток».

    Сийярто отметил, что Лавров сообщил об этом в ходе недавних дипломатических переговоров. Министр добавил, что такие действия обеспечивают безопасность ключевой энергетической инфраструктуры, которая имеет стратегическое значение для Европы.

    «Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру 'Турецкого потока' с территории Украины», – процитировал слова Лаврова венгерский министр.

    Сийярто также подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и защитить энергопоставки для европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская» и предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры «сообщили» в Министерстве обороны России.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто дал разъяснения по поводу попытки теракта на газопроводе «Турецкий поток», заявило Министерство иностранных дел России.

    Коментарии (0)
    29 марта 2025, 20:15 • Новости дня
    Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

    Минпромторг России обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

    Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Минпромторг обновил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, добавив 38 моделей, и теперь он включает 555 авто, чья стоимость превышает 10 млн рублей.

    В новый список вошли 555 моделей автотранспорта, что на 38 больше по сравнению с прошлым годом. Перечень включает 303 модели со средней стоимостью более 10 млн рублей и 252 модели стоимостью свыше 15 млн рублей, передает ТАСС.

    Среди облагаемых налогом автомобилей представлены такие престижные бренды, как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce и Aurus. Также в список включены модели китайских брендов, среди которых Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd и Tank.

    Практика применения повышающих коэффициентов в расчете транспортного налога на премиальные автомобили действует в России с 2014 года. До 2022 года коэффициенты применялись к автомобилям стоимостью более 3 млн рублей.

    В 2022 году Минпромторг сформировал перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, для которых применяются повышающие коэффициенты. Эти коэффициенты теперь применяются только к автомобилям дороже 10 млн рублей. Изменения касаются автовладельцев, купивших автомобили после 1 января 2022 года.

    Ранее Audi, Land Rover, Porsche, General Motors и некоторые другие компании приостановили поставки новых автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине.

    Коментарии (3)
    29 марта 2025, 21:13 • Новости дня
    В Росавиации рассказали, как кубанский конструктор удешевил Ан-2

    Росавиация: Кубанский авиаконструктор удешевил Ан-2 двигателем от Ми-8

    Tекст: Мария Иванова

    Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило значительно удешевить производство самолета, рассказали в Росавиации.

    На Кубани авиаконструктор Сергей Борисенко создал новую версию известного легкомоторного самолета Ан-2, установив на него двигатель от вертолета Ми-8

    Как сообщает РИА «Новости», это нововведение позволило значительно сократить затраты на производство. Борисенко и его команда уже более десяти лет занимаются улучшением Ан-2, их новый проект получил название ТР-301/117.

    В 2015 году Борисенко представил на Международном авиационно-космическом салоне самолет ТР-301, который отличался отсутствием нижнего крыла. Через два года в Жуковском был показан модернизированный ТР-301ТB с чешским турбовинтовым двигателем M601. Сейчас же конструктор впервые применил двигатели ТВ2-117, что сделало самолет полностью российским и в три раза дешевле в производстве.

    По словам Борисенко, самолет ТР-301/117 готовится к первому полету, который планируется в течение месяца-двух. Сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа и покраске. После завершения этих этапов самолет пройдет облет и сертификацию, чтобы получить сертификат летной годности.

    Ан-2, известный как «Кукурузник», является легким транспортным бипланом и активно используется на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов.

    В прошлом году президент России Владимир Путин призвал решить вопрос с созданием регионального самолета в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.

    Авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил острую необходимость легкого самолета «Байкал» для России.

    Коментарии (13)
    29 марта 2025, 20:54 • Новости дня
    Российский дрон увернулся от атаки и взорвал блиндаж ВСУ

    Дрон ВС России избежал атаки украинского БПЛА и уничтожил блиндаж с боевиками

    Tекст: Вера Басилая

    Российский беспилотник, избежав атаки украинского дрона, уничтожил блиндаж, где укрывались бойцы ВСУ, что привело к вторичной детонации и разрушению подвала с боевиками.

    Российский дрон, оснащенный оптоволоконной связью, успешно уничтожил украинский ретранслятор. В ответ на это противник запустил свой беспилотный аппарат с целью сбить следующий российский дрон. Однако российский БПЛА сумел увернуться от атаки и продолжил выполнение своей миссии, передает РИА «Новости».

    В результате маневра дрон Вооруженных сил России, избежав атаки, нанес удар по блиндажу, в котором укрывался расчет дронов противника. После прямого попадания началась вторичная детонация, которая привела к разрушению подвала, где находились четверо боевиков Вооруженных сил Украины.

    Ранее в России впервые пролетел дрон между регионами по правилам гражданской авиации.

    Коментарии (3)
    Главное
    Ракетным ударом по СБУ и ССО ГУР Украины уничтожено до 170 боевиков
    Шведского журналиста арестовали в Турции за терроризм и оскорбление Эрдогана
    В Грузии начался процесс запрета партии Саакашвили
    Немецкие «зеленые» заподозрили наличие «друзей Путина» в ХДС
    Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс. человек
    Юрист рассказал о новых противопожарных правилах в России с сентября
    Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за детей

    Трамп перекроит мировой авторынок до неузнаваемости

    Новые пошлины США на импортные автомобили если не убьют европейский автопром, то лишат его статуса глобального экспортного хаба, считают эксперты. Китай в этом плане отделается чуть легче, однако и ему придется находить лазейки, чтобы попасть на американский рынок. Американцам придется смириться с ростом цен. А выиграть от торгового апокалипсиса в том числе может российский авторынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Бригады морской пехоты дослужились до дивизий

    Владимир Путин сообщил о грядущей реорганизации морской пехоты: бригады данного компонента войск будут переформатированы в дивизии. Эксперты отмечают, что это решение благоприятно скажется на адаптивности подразделений к меняющимся условиям боевых действий. При этом реорганизация морской пехоты, как ни странно, продиктована в том числе ее выдающимися успехами в рамках СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Канада укусила Трампа в самое больное место

    Новое канадское правительство нанесло по президенту США Дональду Трампу несколько расчетливых ударов, показав тем самым, что уступать его давлению не будет. В политическом отношении Канада – откровенно враждебная России страна. Но приходится признать, что пока канадцы переигрывают Трампа на его поле. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Почему рядом с войной растут города

      Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.

      0 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Почему люди воюют

      То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

      4 комментария
    • Юлия Лемарк Юлия Лемарк
      Кинодеятелям не хватает любви

      Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

      16 комментариев
    Перейти в раздел

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............