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Уязвимость в PHP привела к массовому отключению сайтов по всему миру
Уязвимость PHP вызвала отключение сайтов по всему миру
Правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP, которым, по данным The Guardian, пользуются почти 70% ресурсов в интернете.
Сайты госорганов Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Франции, Германии и других стран были временно выведены из сети для установки обновлений безопасности после обнаружения серьёзной уязвимости в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира, передает The Guardian.
Уязвимость, о которой стало известно во вторник, вызвала предупреждения национальных структур кибербезопасности США и Британии. Агентство национальной безопасности США рекомендовало немедленно устанавливать патч или отключать ресурсы, предупредив, что ошибка может «предоставить прямой путь к файловой системе или базе данных сервера», а британский Национальный центр кибербезопасности призвал проверять системы на «закладки, установленные атакующим».
По данным издания, обновление безопасности выпустила поддерживающая PHP некоммерческая организация после того, как исследователи, использовав в том числе модели искусственного интеллекта, выявили уязвимости в механизмах управления памятью и обработки ошибок. Профессор информатики Суррейского университета Алан Вудвард назвал ситуацию «очень удивительной и тревожной из-за масштабов использования PHP в мире» и отметил, что главная задача сейчас – как можно быстрее установить патч на все уязвимые системы.
Эксперты предупреждают, что из-за доступности исправления и возможностей ИИ по обратной инженерии кода хакеры готовы к волне попыток взлома, причём массовая автоматическая эксплуатация ошибки уже фиксируется. Интернет-инфраструктурный эксперт Михал Воняк заявил, что крупные преступные группировки и государственные структуры, в том числе в России, могут использовать уязвимые серверы как плацдарм для атак типа DDoS и других кибератак, а слабое сопровождение старых сайтов создаёт риск многонедельных и многомесячных атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за уязвимости в PHP власти 13 стран отключили часть государственных сайтов. Немецкие ведомства приостановили работу онлайн-ресурсов из-за угрозы взлома. МИД Бельгии закрыл свои сайты после предупреждений о возможных кибератаках.