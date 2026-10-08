Глава МВД Литвы предложил отслеживать транзитные маршруты россиян

Baltnews: Глава МВД Литвы Кателинас предложил отслеживать маршруты машин россиян

Tекст: Ольга Иванова

Литовское ведомство рассматривает возможность введения жесткого контроля за перемещением российских транзитных машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Baltnews.

«Мое предложение – найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград или наоборот», – заявил Кателинас.

До этого литовский сейм отклонил поправки, которые предполагали сокращение разрешенного времени транзита для граждан России через территорию республики с 24 до шести часов. По данным пограничной службы Литвы, в прошлом году границу страны пересекли около 13 тыс. автомобилей с российскими номерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты указали на возможные ответные меры Москвы в связи с планами Вильнюса ужесточить транзит.

Тогда же политологи объяснили логику литовских властей по изменению правил проезда в Калининград.

Российские дипломаты заявили о новых попытках соседней республики осложнить сообщение с эксклавом.