Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Глава МВД Литвы предложил отслеживать транзитные маршруты россиян
Baltnews: Глава МВД Литвы Кателинас предложил отслеживать маршруты машин россиян
Глава Министерства внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас выступил с инициативой фиксировать маршруты проезжающих через страну транзитом автомобилей граждан России, пишет Baltnews.
Литовское ведомство рассматривает возможность введения жесткого контроля за перемещением российских транзитных машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Baltnews.
«Мое предложение – найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград или наоборот», – заявил Кателинас.
До этого литовский сейм отклонил поправки, которые предполагали сокращение разрешенного времени транзита для граждан России через территорию республики с 24 до шести часов. По данным пограничной службы Литвы, в прошлом году границу страны пересекли около 13 тыс. автомобилей с российскими номерами.
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