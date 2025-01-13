Всеобщая забастовка вызвала транспортный коллапс в Бельгии

Забастовка против сокращения пенсий в Бельгии остановила транспорт и нарушила работу аэропортов

Tекст: Максим Попов

В Бельгии началась всеобщая забастовка против сокращения пенсий и социальных выплат на три млрд евро, передает ТАСС. Акция протеста, начавшаяся в воскресенье по инициативе трех крупнейших профсоюзов, продлится 24 часа.

Отмечается, что на улицу вышли учителя, работники общественного транспорта, железных дорог, аэропортов, включая службы безопасности и грузчиков, тюремные надзиратели, почтальоны, пожарные и коммунальщики. Городской транспорт практически не работает, из каждых трех междугородних поездов и автобусов на рейсы выходит только один, около 70% авиарейсов отменено.

Полиция королевства уже рекомендовала избегать поездок по Брюсселю на автомобилях из-за ожидаемых пробок. Ожидается, что центр города будет перекрыт из-за массовой демонстрации, в которой, по оценкам профсоюзов, примут участие от 50 до 100 тыс. человек.

Известно, что с июня 2024 года в Бельгии продолжаются переговоры о формировании правящей коалиции и нового правительства. В стране в режиме «текущих дел» действует уходящий кабинет министров под руководством Александера Де Кроо, партия которого проиграла последние выборы, заняв пятое место.

Ранее сообщалось, что в Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены второго тура выборов, требуя отставки президента и правительства.