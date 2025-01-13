Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
Всеобщая забастовка вызвала транспортный коллапс в Бельгии
Забастовка против сокращения пенсий в Бельгии остановила транспорт и нарушила работу аэропортов
Всеобщая забастовка в Бельгии началась из-за планов сократить социальные выплаты на три млрд евро, что привело к отмене 70% авиарейсов и остановке общественного транспорта.
В Бельгии началась всеобщая забастовка против сокращения пенсий и социальных выплат на три млрд евро, передает ТАСС. Акция протеста, начавшаяся в воскресенье по инициативе трех крупнейших профсоюзов, продлится 24 часа.
Отмечается, что на улицу вышли учителя, работники общественного транспорта, железных дорог, аэропортов, включая службы безопасности и грузчиков, тюремные надзиратели, почтальоны, пожарные и коммунальщики. Городской транспорт практически не работает, из каждых трех междугородних поездов и автобусов на рейсы выходит только один, около 70% авиарейсов отменено.
Полиция королевства уже рекомендовала избегать поездок по Брюсселю на автомобилях из-за ожидаемых пробок. Ожидается, что центр города будет перекрыт из-за массовой демонстрации, в которой, по оценкам профсоюзов, примут участие от 50 до 100 тыс. человек.
Известно, что с июня 2024 года в Бельгии продолжаются переговоры о формировании правящей коалиции и нового правительства. В стране в режиме «текущих дел» действует уходящий кабинет министров под руководством Александера Де Кроо, партия которого проиграла последние выборы, заняв пятое место.
Ранее сообщалось, что в Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены второго тура выборов, требуя отставки президента и правительства.