Новый глава аппарата Белого дома Миллер призвал завершить войну с Ираном

NYT: Миллер рекомендовал завершить войну США с Ираном

Tекст: Антон Антонов

Миллер заявил о необходимости свернуть войну с Ираном во время обсуждения своего назначения на новую должность, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Миллер оказался самым влиятельным сотрудником в современной истории американской администрации. В издании подчеркнули глубокую идеологизированность нового главы аппарата. По его словам, этот кадровый выбор свидетельствует о намерении Белого дома удвоить усилия по реализации своей повестки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация США сообщила о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об ошибочности позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне против Ирана.

В четверг вице-президент США назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.