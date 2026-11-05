Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах
Вэнс обвинил войну США против Ирана в победе демократов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс дистанцировался от начатой Дональдом Трампом войны против Ирана и назвал конфликт главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что конфликт с Ираном обошелся слишком дорого и привел к проигрышу Республиканской партии на промежуточных выборах. Политик отметил правильность своих предыдущих призывов завершить боевые действия, пишет Reuters.
«Причина, по которой мы проиграли, – это война. Если вы хотите поспорить, что оно того стоило, что потерять Сенат на следующие шесть лет стоило того, тогда сделайте это», – заявил Вэнс.
Президент Дональд Трамп в ответ на слова вице-президента подчеркнул важность кампании, лишившей Тегеран возможности получить ядерное оружие. Агентство отмечает вероятность усложнения планов американского лидера по возобновлению крупных боевых операций на фоне публичных разногласий. По данным источников, Трамп рассматривает возможность новых бомбардировок Ирана после завершения выборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп признал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Президент начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета. Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов.