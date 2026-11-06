Бразильский наемник заочно получил 14 лет колонии в ДНР за бои на стороне ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следствие установило, что бразилец принимал участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, выступая против Вооруженных сил России за денежное вознаграждение, цитирует сообщение инстанции РИА «Новости».

Суд признал Мартинса Рочембаха Дионаса виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) и вынес решение о конфискации у него более 2,8 млн рублей в собственность государства.

В пресс-службе суда добавили, что разбирательство проходило заочно, так как обвиняемый объявлен в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Верховный суд ДНР заочно приговорил к 18 годам колонии строгого режима гражданина Литвы Лауринаса Балтрунаса за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

В конце прошлого месяца колумбийский наемник Франко Эдгар Маурисио Эспиноза заочно получил 13,5 года колонии за участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.

В тот же день гражданин США Трой Джеймс Маккучон заочно получил 13 лет и шесть месяцев лишения свободы за наемничество в рядах украинской армии.