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Маск заявил о сворачивании производства Cybertruck в Техасе
Маск: Tesla свернет выпуск Cybertruck в Техасе ради беспилотных Cybercab
Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что примерно в середине следующего года производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas начнет сворачиваться ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.
«Tesla примерно в середине следующего года будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas, чтобы освободить место для наращивания производства Cybercab», – сообщил Маск в соцсети.
Cybercab представляет собой двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на таких роботакси уже доступны в некоторых районах Остина, штат Техас, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Tesla выпустила на дороги Техаса полностью автономные двухместные автомобили Cybercab.
В апреле Илон Маск запустил сборку этих автомобилей без руля и педалей.
В марте пикап Tesla Cibertrack попал в России в обновленный перечень автомобилей с повышенным транспортным налогом.