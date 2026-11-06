  • Новость часаПоставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
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    Киев объявил войну свидетелям пыток
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    6 ноября 2026, 10:38 • Новости дня

    КНДР осудила намерения Японии удвоить военные расходы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Северной Кореи подвергли резкой критике планы японского руководства нарастить оборонный бюджет, предупредив о тяжелых экономических последствиях для населения островного государства.

    Планы по наращиванию военных расходов не только не улучшат безопасность Японии, но и создадут серьезные экономические трудности для жителей страны, передает Yonhap со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    «Совершенно очевидно, что увеличение военных расходов не только омрачит перспективы восстановления японской экономики, но и наложит тяжелые лишения на народ», – заявил научный сотрудник Института японоведения при МИД КНДР.

    Специалист назвал политику Токио анахронизмом, способным привести к гонке вооружений и возвращению к милитаризму. По его мнению, японским властям следует должным образом оценивать историческое прошлое и стремиться к миру с соседями, избегая повторения прежних ошибок.

    Ранее агентство Reuters сообщило о планах японского правительства увеличить оборонный бюджет на пятилетний период, начиная с апреля 2027 года, до 70–80 трлн иен (около 444 млрд долларов), что в 1,8 раза превышает текущие показатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая. В прошлом месяце японская корпорация военно-промышленного комплекса Mitsubishi Heavy Industries возобновила работу крупного судостроительного предприятия в префектуре Окаяма. В сентябре главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали Коидзуми письмо о заинтересованности в закупке японских вооружений.

    3 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР

    МИД счел законными меры КНДР по укреплению обороноспособности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сеул прекратить опасные военные игры и уважать право Пхеньяна на обеспечение собственной безопасности.

    Обстановка на Корейском полуострове продолжает обостряться из-за масштабных военных маневров США и Южной Кореи вблизи границ с КНДР, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    «В складывающейся ситуации рассматриваем принимаемые Пхеньяном меры по укреплению своей безопасности и обороноспособности как абсолютно законные и оправданные, осуществляемые в полном соответствии с предусмотренным Уставом ООН правом на самооборону», – заявила дипломат.

    Она отметила, что Вашингтон и Сеул отрабатывают превентивные удары по КНДР, в том числе с применением ядерного оружия. Частота и масштабы таких учений нарастают, охватывая сушу, воздушное, морское и киберпространство. В частности, в октябре прошли учения Iron Mace и Hoguk, а совместные маневры Freedom Flag продлятся до 6 ноября. В сентябре также состоялись трехсторонние учения Freedom Edge с участием Японии.

    «Призываем Сеул вместо поиска надуманных предлогов для обвинения КНДР и декларативных призывов к миру немедленно прекратить опасные военные игрища и провокации, особенно в демилитаризованной зоне, уважать суверенное право Пхеньяна обеспечивать свою безопасность всеми доступными средствами», – подчеркнула спикер МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР.

    В пятницу Министерство обороны КНДР заявило о преднамеренном обострении ситуации на границе южнокорейскими военными.

    Ранее Национальное агентство разведки Южной Кореи сообщило о возможной передаче лидером КНДР Ким Чен Ыном позиции Пхеньяна по переговорам с Соединенными Штатами.

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    6 ноября 2026, 06:49 • Новости дня
    Япония выразила протест послу России из-за решения по активам Japan Tobacco

    Kyodo News: МИД Японии выразил протест послу России из-за передачи активов JTI

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио и послу Николаю Ноздреву в связи с указом о передаче активов табачного конгломерата Japan Tobacco под внешнее управление.

    Японская сторона заявила о несогласии с действиями Москвы в отношении имущества крупной корпорации, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке Москвой дополнительных мер защиты на случай изъятия Евросоюзом замороженных российских активов.

    В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Российское подразделение конгломерата приступило к анализу последствий указа о передаче активов компании.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров: Япония обсуждает возможность отхода от неядерных принципов

    Глава МИД Лавров заявил об обсуждении в Японии отказа от неядерных принципов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония проводит ускоренную милитаризацию и рассматривает возможность отказа от трех неядерных принципов.

    Японское руководство во главе с премьер-министром Санаэ Такаити обсуждает возможность изменения безъядерного статуса страны, передает ТАСС.

    «Япония, забыв уроки истории, проводит ускоренную милитаризацию. Политическая элита этой страны, которая пережила ужасы американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, активно обсуждает во главе с премьер-министром Санаэ Такаити возможность отхода от трех неядерных принципов», – заявил Лавров в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной борьбе за право определять принципы нового миропорядка.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити исключила участие страны в совместных ядерных миссиях США.

    Также японские власти сообщили о планах продолжить соблюдение трех неядерных принципов.

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    5 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Российское подразделение JTI начало оценку ситуации с передачей активов

    Российский офис JTI начал анализ ситуации с передачей активов

    Tекст: Вера Басилая

    Российское подразделение международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI) анализирует последствия указа президента России Владимира Путина о передаче активов компании во временное управление.

    В компании подчеркнули, что ознакомились с опубликованным указом о передаче активов в России под временное управление, передает ТАСС. «В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам», – заявили в российском подразделении JTI. Там добавили, что дополнительных комментариев на данный момент не последует.

    Доли JTI в российских производствах, включая фабрики «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро», перешли во временное управление АО «Промышленные активы».

    JTI работает в России с 1999 года и является крупнейшим производителем табачных изделий в стране. Компания выпускает сигареты под международными марками Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские бренды «Русский Стиль», «Петр I» и «Тройка». Треть конгломерата принадлежит правительству Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    В сентябре швейцарский производитель продуктов питания Nestle начал изучение возможных вариантов действий после указа о введении временного управления в отношении российского подразделения.

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    4 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Внесенная в базу «Миротворец» переводчица Достоевского получила медаль Пушкина

    Путин вручил медаль Пушкина южнокорейской переводчице Достоевского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил южнокорейской переводчице произведений Федора Достоевского Ким Чжон А медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    В среду на церемонии вручения государственных наград в честь Дня народного единства Ким Чжон А получила медаль из рук главы государства за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».

    «Я уверена, что перевод – это самая мирная дипломатия. Мне хочется верить, что эта награда – еще и подарок от самого Достоевского. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за высокую награду. А русской литературе, подарившей миру Достоевского, мой глубокий поклон», – заявила Ким Чжон А.

    Она призналась, что творчество русского писателя вошло в ее жизнь в юности, назвав его книги летописью человеческой души и молитвой о человеке. Также переводчица выразила благодарность спецпредставителю президента по международному и культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву.

    В сентябре данные Ким Чжон А были опубликованы на украинском сайте «Миротворец». Ресурс обвинил ее в поддержке российской специальной военной операции и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам.

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А испытала сильное потрясение после публикации ее личных данных на скандально известном украинском портале «Миротворец».

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    5 ноября 2026, 01:44 • Новости дня
    КНДР провела испытания нового зенитного ракетного комплекса

    КНДР провела испытания нового зенитно-ракетного комплекса

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск нового зенитного ракетного комплекса для проверки его конструктивных и технических характеристик.

    Главное управление ракетостроения КНДР 4 ноября провело испытания нового зенитного ракетного комплекса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Запуском руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик. В ходе испытаний военные проверили работу новой системы управления полетом, интеллектуального комбинированного наведения, а также способность комплекса распознавать и отслеживать цели.

    Кроме того, в восточном регионе состоялись показательные огневые учения подразделения стратегических крылатых ракет большой дальности. Военнослужащие успешно выполнили задачу по нанесению удара крылатой ракетой по условной цели на аэродроме.

    Проведенные тесты и учения названы частью плановой деятельности оборонных ведомств КНДР по повышению боевой надежности стратегического оружия и техническому совершенствованию боевых систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЦТАК сообщило об испытании в КНДР стратегической крылатой ракеты с разбросной боевой частью. В октябре Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск обновленной тактической баллистической ракеты.

    В конце октября Сеул заявил, что КНДР выпустила около 10 баллистических ракет у Вонсана.

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    4 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Делегация Трудовой партии КНДР прибыла с визитом в Китай

    Делегация Трудовой партии КНДР отправилась в Китай

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация Трудовой партии Кореи (ТПК) отправилась с официальным визитом в Китай, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Делегация во главе с секретарем ЦК ТПК Ким Сон Намом вылетела в среду из Пхеньяна в КНР по приглашению ЦК Коммунистической партии Китая, передает ЦТАК.

    В аэропорту Пекина делегацию приветствовали заместитель директора Сунь Хайянь и другие должностные лица из отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, а также Ли Рён Нам, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Китае, и сотрудники посольства, добавило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южной Корее сообщили о возможной передаче лидером КНДР позиции Пхеньяна по переговорам с США в ходе визита в Китай. В октябре Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун. Пекин и Пхеньян в октябре официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян.

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    5 ноября 2026, 18:25 • Новости дня
    Захарова назвала условие возобновления диалога с Японией

    Захарова: Возобновление диалога с Японией возможно при отказе Токио от санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что восстановление полноценного межгосударственного диалога с Японией станет возможным только после отказа Токио от антироссийской линии.

    Она напомнила, что министр иностранных дел Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги обсудили деградацию двусторонних отношений в американской Атланте, передает РИА «Новости».

    «Беседа была краткая, министры обсуждали проблематику двусторонних отношений, которые серьезно деградировали из-за действий Токио, из-за решения Токио присоединиться к санкционной политике Запада», – заявила Захарова.

    По ее словам, российская сторона остается открытой для контактов, однако возобновление полноценного диалога потребует от японских властей отказа от антироссийского курса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил об ускоренной милитаризации Японии.

    На прошлой неделе российский министр на встрече с японским коллегой Тосимицу Мотэги сообщил о необходимости отказа Токио от недружественного курса для возобновления межгосударственного диалога.

    В прошлом месяце посольство России пообещало ответить на антироссийские санкции Токио системными контрмерами.

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    5 ноября 2026, 05:45 • Новости дня
    Сеул назвал оборонительными совместные с США военные учения

    МИД Южной Кореи: Учения с США носят оборонительный характер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выступило с заявлением об исключительно оборонительном характере ежегодных совместных военных учений с Соединенными Штатами.

    «Учения Республики Корея и США носят оборонительный характер и проходят ежегодно с целью поддержания обороноспособности в ответ на растущую угрозу со стороны ядерной и ракетной программы Северной Кореи», – цитирует заявление южнокорейского МИД ТАСС.

    В ведомстве утверждают, что подобные маневры способствуют миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные маневры США и Южной Кореи вблизи границ КНДР носят откровенно провокационный характер. По ее словам, сами участники учений признают отработку превентивных ударов по Северной Корее, в том числе с использованием ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик назвал командно-штабные учения США и Южной Кореи репетицией применения ядерного оружия против КНДР. В прошлом месяце Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров Freedom Flag. Вооруженные силы Южной Кореи начали масштабные ежегодные учения «Хогук».

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    4 ноября 2026, 10:01 • Новости дня
    Индекс Nikkei упал из-за страха перед регулированием ИИ после выборов в США

    Японский индекс Nikkei упал на 1,42% из-за победы демократов на выборах в США

    Tекст: Мария Иванова

    Торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта после победы Демократической партии на промежуточных выборах в США.

    В конце сессии в среду индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, снизился на 1,42% и составил 62 188,63 пункта, а в ходе торгов падение достигало 4%, передает ТАСС.

    Местные аналитики объяснили динамику лидерством демократов на американских промежуточных выборах, так как представители этой партии выступают за ужесточение регулирования в сфере искусственного интеллекта. В результате снизились котировки акций производителей полупроводников и компаний, связанных с ИИ.

    По итогам выборов кандидаты от Демократической партии получают контроль над Палатой представителей и Сенатом. Президент США Дональд Трамп выразил удивление слабыми результатами республиканцев и заявил о готовности взаимодействовать с демократами, предупредив о намерении активно использовать право вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Bloomberg спрогнозировал обеспечение большинства в палате представителей конгресса США Демократической партией по итогам промежуточных выборов.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал итоги голосования американских избирателей отказом от войны с Тегераном.

    Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил победу демократов несработавшими космическими лазерами.

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    4 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    Морпех США погиб на учениях в Японии

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе военных учений в японской префектуре Окинава погиб американский военнослужащий, приписанный к базе ВМС США.

    Морской пехотинец был приписан к базе Кемп-Шваб, расположенной на Окинаве. Инцидент произошел во время военных маневров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

    В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Японии арестовала пьяного морпеха США за попытку скрыться с места ДТП на Окинаве.

    В субботу японская прокуратура потребовала приговорить к тюремным срокам двух американских военнослужащих по обвинению в кражах.

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    5 ноября 2026, 08:50 • Новости дня
    КНДР отвергла предложенную Евросоюзом резолюцию ООН о правах человека

    Цтак: КНДР отвергла проект резолюции ЕС о правах человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянное представительство КНДР при ООН решительно отвергло проект резолюции Евросоюза о правах человека, расценив документ как вмешательство во внутренние дела государства.

    Пхеньян расценил внесенный Евросоюзом в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции как незаконный и враждебный документ, передает ТАСС.

    В заявлении говорится, что постоянное представительство КНДР при ООН расценивает проект резолюции ЕС как незаконный и враждебный документ, прямо противоречащий Уставу ООН, закрепляющему принципы уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, и решительно осуждает и отвергает его.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные инициативы Брюсселя продолжаются более 20 лет, а их целью является дискредитация государственного строя КНДР под предлогом защиты прав человека.

    Северокорейские дипломаты обвинили Евросоюз в двойных стандартах, напомнив о жестких действиях полиции против демонстрантов в европейских странах. В постпредстве добавили, что Западу не принадлежит монополия на права человека, и призвали Брюссель заняться решением собственных проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь в КНДР.

    В апреле Пхеньян раскритиковал резолюцию ООН о правах человека в республике.

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    6 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Индекс Nikkei обвалился после победы демократов на выборах в США

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу торги на Токийской фондовой бирже начались резким снижением индекса Nikkei более чем на 5% из-за опасений замедления инвестиций в сферу искусственного интеллекта после победы Демократической партии на выборах в Конгресс США, свидетельствуют данные биржи.

    Индекс Nikkei, отражающий динамику акций 225 ведущих японских компаний, после открытия теряет 5,59% и впервые за полгода опустился ниже отметки 60 тыс. пунктов, до 57662,63 пункта, передает ТАСС.

    Местные аналитики связывают распродажу прежде всего с опасениями инвесторов по поводу возможного замедления притока средств в сектор искусственного интеллекта на фоне победы демократов, выступающих за ужесточение регулирования этой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии более чем на 5% упали на фоне пересмотра инвесторами вложений в сферу искусственного интеллекта.

    В среду торги на Токийской фондовой бирже завершились падением индекса Nikkei из-за опасений ужесточения регулирования ИИ после победы демократов на выборах в США.

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    5 ноября 2026, 11:14 • Новости дня
    Пекин призвал мир сдерживать ремилитаризацию Японии

    МИД КНР: Международное сообщество должно сдерживать ремилитаризацию Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал международное сообщество объединить усилия для сдерживания ремилитаризации Японии.

    По словам дипломата, действия Токио представляют серьезную угрозу для стабильности в регионе. «Ремилитаризация» Японии стремительно продвигается, постоянно нарушает «исключительно оборонительный» принцип, серьезно угрожает миру и стабильности в регионе и бросает вызов послевоенному международному порядку», – заявил Го Цзякунь, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что международному сообществу необходимо сохранять бдительность. Представитель МИД КНР также отметил, что внутри самой Японии растут опасения относительно отхода от концепции «мирного государства» и возможных негативных последствий для экономики и жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о проведении Японией ускоренной милитаризации и рассмотрении возможности отказа от трех неядерных принципов.

    Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил начало закупок Токио американских крылатых ракет.

    Кроме того, Лавров указал на стремление новых властей Японии к милитаризации страны вместе с США.

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    5 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Разведка Японии составила секретные досье на личную жизнь граждан

    Kyodo: Разведка Японии тайно собирала данные о гражданах

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательное подразделение Сухопутных сил самообороны Японии тайно собирало личные данные граждан, включая их убеждения и сексуальные предпочтения, сообщило агентство Kyodo.

    Подразделение, базирующееся в лагере Асака в Токио, систематически собирало данные без раскрытия личностей своих сотрудников и составляло отчеты. Практика оправдывалась необходимостью понимать убеждения потенциальных сотрудников, передает Kyodo со ссылкой на бывших военнослужащих и другие источники.

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми ранее не признал существование отчета, заявив, что ведомство «не подтвердило никаких неправомерных действий».

    Разведывательное подразделение было создано в 2007 году для сбора информации и создания местных сетей после трудностей, с которыми столкнулись Силы самообороны во время миссии в Ираке с 2003 по 2009 год. В его состав входят около 50 человек под командованием подполковника.

    Сотрудники подразделения, работавшие в Африке и Юго-Восточной Азии, контактировали с владельцами ресторанов в Японии, выходцами из этих регионов, а также с японскими исследователями. Они собирали личную информацию по 41 пункту, включая физические данные, адреса, телефоны, место работы и финансовое положение, и заносили ее в отчет «Основные данные о личных источниках».

    Отчет хранился в подразделении группой «контроля источников», но не считался официальным документом. Это может нарушать закон об управлении государственными архивами. Закон о защите личной информации запрещает административным органам получать данные обманным путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна сообщил об отставке после обвинений в возможной скупке голосов.

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Киев объявил войну свидетелям пыток

    Обнаружение пыточной тюрьмы под Киевом вызвало громкий скандал на Украине. Однако за решеткой оказались не предполагаемые организаторы пыток, а те, кто предал их огласке. Вместо расследования насилия силовики заговорили об «информационной диверсии». Как говорят эксперты, расследование дела в Борщаговке наглядно продемонстрировало, что правоохранительная система Украины работает на сокрытие системного произвола при мобилизации. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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