Сеул: КНДР выпустила около 10 баллистических ракет у Вонсана

Tекст: Игорь Иножарский

Пуски произошли около 12:30 по местному времени, ракеты пролетели около 250 км, передает Reuters. Южная Корея усилила разведывательное наблюдение и готовность к возможным новым запускам, координируя действия с США и Японией. Минобороны Японии заявило, что выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой и не вошел в исключительную экономическую зону страны.

Канцелярия президента Южной Кореи созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности и назвала повторяющиеся ракетные пуски КНДР «серьезным нарушением» резолюций Совбеза ООН. «Запуск можно связать с напряженностью на границе как часть более широкой демонстрации силы Пхеньяна, хотя сложно утверждать, что ситуация на границе напрямую спровоцировала этот пуск», – заявил профессор Сеульского университета Тонгук Ким Ён Хён.

Пуски произошли на фоне обострения обстановки на межкорейской границе после взрывов мин в демилитаризованной зоне 21 сентября, в которых Сеул обвиняет северокорейских военных. Пхеньян ранее объявил о готовности разместить на границе громкоговорители для пропагандистских трансляций, а также развернул артиллерийские батареи, которые южнокорейские военные считают демонстративными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду региональный информационно-обрабатывающий центр «Владивосток» не зафиксировал сейсмологических событий в Японском море после пусков ракет КНДР. На прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита в китайский Даньдун почтил память китайских добровольцев Корейской войны. В начале месяца Тихоокеанское военное командование США сочло очередные ракетные пуски КНДР не представляющими угрозы для американских территорий и союзников.