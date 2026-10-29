В Японском море не зафиксировали землетрясений после пусков ракет КНДР

После запуска десяти ракет КНДР в Японском море не зафиксировано сейсмособытие

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Российской службы предупреждения о цунами не выявили сейсмических событий в Японском море после ракетных испытаний Пхеньяна. Об отсутствии землетрясений в акватории передает РИА «Новости» со ссылкой на информационно-обрабатывающий центр «Владивосток».

Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске около десяти баллистических ракет со стороны КНДР. Утверждалось, что снаряды были выпущены в направлении Японского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о пуске неопознанного северокорейского снаряда в сторону Японского моря.

В середине месяца Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск обновленной тактической баллистической ракеты. В начале месяца Сеул зафиксировал выпуск Пхеньяном еще одного неопознанного снаряда.