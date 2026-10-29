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Атакованный морскими дронами контейнеровоз затонул у берегов Болгарии
БТА: Атакованный у берегов Болгарии контейнеровоз Contship Jet затонул
Шедший под флагом Либерии контейнеровоз Contship Jet, атакованный в среду у берегов Болгарии, затонул, передает агентство БТА.
«Контейнеровоз, который был поражен тремя морскими дронами к востоку от мыса Калиакра в среду, затонул около полуночи», – передает РИА «Новости» сообщение агентства БТА со ссылкой на региональную администрацию города Варна.
В среду портал Maritime.bg сообщил об атаке беспилотников на контейнеровоз Contship Jet примерно в 25 км от мыса Калиакра в Добричской области. Судно следовало из израильской Хайфы в румынскую Констанцу и перевозило порядка 700 контейнеров.
Ранее портал сообщал, что после атаки беспилотников на торговое судно у берегов Болгарии в море рассыпались 20 контейнеров с опасными субстанциями: в них находятся легковоспламеняющиеся газы, нетоксичные негорючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны Болгарии сообщило об атаке беспилотников на торговое судно у берегов страны.
В середине месяца Болгарская морская спасательная служба отбуксировала атакованное беспилотниками торговое судно Chelsea 3 в порт Бургас.