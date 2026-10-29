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Умер работавший над «Тайнами следствия» и «Убойной силой» Владимир Южаков
Художник-постановщик Владимир Южаков, принимавший участие в создании первого сезона сериала «Тайны следствия», ушел из жизни на 74-м году.
«Владимир скончался два дня назад», – сообщили ТАСС в петербургском Союзе кинематографистов России.
Южаков родился в Ленинграде 7 ноября 1952 года. В 1978 году он завершил обучение в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной. С 1984 года работал в кино в качестве художника-декоратора на «Ленфильме», принимая участие в создании фильмов «Спаси и сохрани», «Прорыв», «Огни» и «Тихое следствие».
В конце 1980-х годов он стал художником-постановщиком, работая над картинами «Случайный вальс», «Циники», «Конец века» и сериалами «Тайны следствия», «Агентство НЛС» и «Убойная сила». Южаков также привлекался к международным кинопроектам, среди которых «Лестница света», «Рин. Легенда об иконе» и проекты для Би-би-си.
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