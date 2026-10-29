  • Новость часаУшаков рассказал о договоренности Путина с лидерами Финляндии и Норвегии
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США продолжают вооружать Украину

    Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    29 октября 2026, 11:50 • Новости дня

    Промплощадка в Пермском крае получила повреждения при атаке дронов

    Промплощадка на севере Пермского края повреждена при атаке беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что при отражении атаки десяти беспилотников на регион незначительные повреждения получила одна из промышленных площадок.

    При атаке беспилотников на Пермский край незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере региона, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

    «Бойцы расчетов и силы ПВО сегодня сбили 10 БПЛА неприятеля. В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края. Пострадавших нет», – написал глава региона.

    Махонин добавил, что на месте работают оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил о пяти пострадавших в результате атаки беспилотников на промышленный объект.

    В пятницу глава Пермского края заявил о получении промышленным объектом незначительных повреждений при отражении массированной атаки дронов.

    28 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море

    Министр обороны Турции Гюлер: Анкара имеет право ответить на удары по судам

    Турция заявила о праве ответить на атаки по судам в Черном море
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турция оставляет за собой право всеми законными способами ответить на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

    Министр выступил с заявлениями в Софии после встречи министров обороны Турции, Болгарии и Румынии. По словам Гюлера, на встрече стало известно о новом ударе беспилотниками по судну у берегов Болгарии, передает РИА «Новости».

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер.

    По его словам, три страны намерены предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. К рабочей группе MCM Black Sea могут присоединиться другие страны, даже не предоставляя свои корабли для разминирования.

    Гюлер отметил, что Анкара продолжает задействовать все возможные каналы для создания диалога между Россией и Украиной и обсуждения безопасности судоходства в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Анкара заявила о координации с Москвой по безопасности судоходства в Черном море.

    В начале месяца власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море.

    Летом Москва и Анкара приняли решение о тесном сотрудничестве для обеспечения стабильности в Черноморском регионе.

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    29 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО

    Экс-футболист сборной России вступил в отряд морской пехоты в зоне спецоперации

    Бывший футболист сборной России Соломатин подписал контракт в зоне СВО
    @ Личный архив Андрея Соломатина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин подписал очередной контракт и продолжил службу в рядах морской пехоты в зоне проведения специальной военной операции.

    С августа 2023 года спортсмен проходил службу в добровольческой бригаде «Эспаньола», а после завершения контракта занимался организацией собственного фонда. Теперь он присоединился к подразделению БАРС-22 «Тигр» 55-й дивизии морской пехоты, передает РИА «Новости».

    «Я не так давно подписал очередной контракт. Некоторые из бывших сослуживцев зашли в БАРС-22 «Тигр», входящий в состав 55-й дивизии морской пехоты. Тогда я принял решение, что тоже стану боевой единицей этого подразделения», – рассказал Соломатин.

    По словам бывшего футболиста, он будет работать в составе мобильной огневой группы. В отряде есть рота противодействия беспилотникам и пункты временного наблюдения на важных стратегических участках.

    Спортсмен также поблагодарил губернатора Приморского края Олега Кожемяко за поддержку отряда, отметив, что подразделение уже выполняло задачи на донецком, брянском, курском и белгородском направлениях, а сейчас находится в Запорожской области.

    Андрей Соломатин, воспитанник СДЮСШОР московского «Торпедо», чемпион России 2003 года в составе ЦСКА, обладатель Кубка России 1996, 1997, 2000, 2001, 2002 годов. В составе сборной России играл на чемпионате мира 2002 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее политолог Павел Данилин назвал ветеранов спецоперации крупнейшей профессиональной группой в новом парламенте.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо анонсировал создание добровольческого формирования БАРС для противодействия беспилотникам.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 06:51 • Новости дня
    Поражен ж/д состав с украинскими пограничниками в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Берестине в Харьковской области российские войска поразили железнодорожный состав с украинскими пограничниками.

    «В городе Берестин Харьковской области поражен ж/д состав с пограничниками 1 пого (бригада «Гарт»), которые направлялись для усиления позиций в Харьковской области. Есть потери среди личного состава», – сообщил связанный с группировкой войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ.

    В Житомирской области Украины получили повреждения объекты ж/д инфраструктуры.

    В сентябре массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по сухогрузу с оружием для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу, который доставлял военные грузы для украинской армии в порт Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Также беспилотники поразили логистический центр в Харькове, где хранились грузы военного и двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны в «Макс».

    Кроме того, удары нанесены по электроподстанциям «Луцк-Северная» в Луцке и в Ковеле Волынской области. Эти объекты обеспечивали работу предприятий военной промышленности, которые выпускают дроны и комплектующие, а также логистических центров для хранения военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах российских военных по логистическим центрам, объектам энергетики и портам Украины, а также по сухогрузу с военным имуществом.

    В воскресенье Вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз, который доставлял грузы для украинских войск в порт Черноморска.

    В субботу российские военные нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

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    28 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября

    Ушаков: Дата переговоров по Украине зависит от обстановки на фронте

    Ушаков: Переговоры по Украине пройдут после 4 ноября
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября, а точная дата встречи зависит от ситуации, в том числе от обстановки на фронте, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Это ясно, что будет после 4 ноября», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о дате проведения переговоров.

    Помощник президента уточнил, что Москва пока не передавала никаких сигналов о сроках возобновления трехстороннего диалога России, США и Украины и рассматривает этот вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, даты нового раунда переговоров будут зависеть от обстановки, в том числе на поле боя. Он напомнил, что предыдущий раунд, который считался согласованным, был сорван украинской стороной.

    Состав российской делегации, которая отправится на переговоры, будет определен в ближайшее время, ее «костяк» уже есть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в попытке сорвать усилия Москвы и Вашингтона по возобновлению консультаций по украинскому урегулированию.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений на боевые действия в связи с решением о возобновлении трехсторонних переговоров.

    В воскресенье спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    28 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    Транспортный коллапс в Киеве усилился

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве усилился транспортный коллапс из-за удара по Южному мосту, сообщили украинские СМИ.

    На дорогах образовались огромные пробки, из-за которых по городу почти невозможно проехать. На остановках скапливаются большие толпы, которые «берут штурмом» автобусы, общественный транспорт ходит переполненным, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве начался транспортный коллапс и общественный транспорт стал переполненным после закрытия Южного моста, о чем сообщили украинские СМИ, к

    Министерство обороны России заявило о массированном ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве в результате удара.

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    28 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    Кремль не стал рассматривать Стере и Стубба как переговорщиков от Европы

    Ушаков: Речи о роли Стере и Стубба как переговорщиков от Европы пока не идет

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос, может ли Москва рассматривать кандидатуры премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба как переговорщиков от Европы.

    «Пока об этом речь совершенно не идет и никто ничего не рассматривает, поскольку сейчас есть договоренность о возобновлении только трехсторонних консультаций, причем по линии представителей России, Украины и США», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии вызвали раскол среди руководителей европейских стран.

    Разговор Путина со Стуббом и Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Ушаков сообщил о договоренности сторон провести новые переговоры при необходимости.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию ряда европейских стран на телефонный разговор премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

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    28 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков заявил о победе России на поле боя в зоне спецоперации

    Песков: Россия побеждает на поле боя в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские войска одерживают победу на поле боя в зоне специальной военной операции и ежедневно расширяют освобожденные территории.

    По его словам, успехи российской армии на передовой признают все профильные эксперты, передают «Вести». «Россия побеждает на поле боя, с каждым днем Россия расширяет территорию освобожденную, и все мало-мальские военные специалисты констатируют это», – сказал Песков.

    Он подчеркнул, что площадь освобожденных территорий в зоне проведения специальной военной операции увеличивается с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал территориальный вопрос возможной темой обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования украинского конфликта.

    В субботу российские войска продвинулись на всех направлениях в зоне спецоперации.

    В пятницу Министерство обороны сообщило об освобождении 13 населенных пунктов.

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    29 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    С начала суток ПВО сбила 74 беспилотника на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он опубликовал еще ряд сообщений, в которых говорилось об уничтожении 15, 24, 15 и десяти БПЛА соответственно.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду средства противовоздушной обороны уничтожили 47 летевших на Москву беспилотников.

    Следовавшие из Стамбула в Москву два пассажирских самолета развернулись в воздушном пространстве Польши и Литвы и направились обратно в Турцию из-за ограничений в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    28 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Пушилин предрек крупнейшее в Донбассе сражение за Славянск и Краматорск

    Глава ДНР Пушилин назвал бои за Славянск и Краматорск крупнейшими в Донбассе

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации станут самыми масштабными в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Безусловно, Славянско-Краматорская агломерация в центре внимания. Там, наверное, самое крупное сражение предстоит, оно еще впереди», – заявил Пушилин ТАСС.

    В середине октября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении группировкой «Центр» города Доброполье и населенного пункта Алексеево-Дружковка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пушилин сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта в ДНР.

    Большинство эвакуированных из освобожденной Константиновки жителей решили получить гражданство России.

    На прошлой неделе назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов республики.

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    29 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен двух иностранных наемников ВСУ

    Российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командира взвода группировки «Центр» Павел Крысанов сообщил, что российские штурмовики взяли в плен двух иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

    Группа российских бойцов под покровом тумана обнаружила в одном из зданий группу противника, которая не подозревала об окружении, передает РИА «Новости».

    «Противников было шестеро, открыли огонь по нам. В подвале началась перестрелка, гранаты кидают, пыль поднялась. Видно ничего не было, работали на ощупь. Гранатами закидали. Вроде тишина. Двое сидели, двое негров, руки подняли. Четверо с нацистскими шевронами ВСУ «лежали», – рассказал Крысанов.

    Он добавил, что на всех боевиках были нашивки нацистского содержания, а их вооружение и экипировка оказались исключительно европейского производства.

    После зачистки здания штурмовики передали пленных прибывшей группе закрепления и вернулись в пункт временной дислокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сдавшийся в плен украинский военнослужащий Александр Евмин сообщил о плохой подготовке колумбийских наемников.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об ошибочном ударе колумбийских наемников по украинским штурмовикам под Купянском.

    Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил об огне украинских националистов по сдающимся иностранным бойцам в Харьковской области.

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    29 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    ГУР Украины внесло киберспортсменов из России и Казахстана в список «целей»

    Tекст: Антон Антонов

    Пять киберспортсменов из России и один из Казахстана включены в базу War and sanctions главного управления разведки министерства обороны Украины, раздел имеет подзаголовок «Мы идентифицируем цели».

    Авторы портала призывают отстранять спортсменов, попавших в список, от соревнований и исключать из федераций, передает РИА «Новости».

    Из представителей киберспорта в базу добавлены пять спортсменов из России, один из Казахстана и шесть спортивных функционеров.

    В частности, в список внесен один из первых российских киберспортсменов, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Киев в январе ввел санкции против федерации и лично Смита, который заявил, что считает их знаком качества работы организации.

    Российский игрок в Dota 2 Иван Москаленко, выступающий за команду 1w Team, попал в список за то, что во время одной из игр нарисовал на игровом поле букву Z. Казахстанский киберспортсмен Адлет Сатыбалдин, играющий в StarCraft II за команду 3D!Clan, оказался в базе за открытую поддержку спецоперации на Украине и благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь Казахстану во время массовых беспорядков в январе 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное управление разведки министерства обороны Украины включило 254 тренеров, атлетов и функционеров из России и других стран в базу данных War and sanctions.

    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов попали в эту базу.

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    28 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Песков: Возможная встреча Путина, Трампа и Зеленского требует длительной работы

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского потребует серьезной предварительной работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков не стал опровергать слова Трампа о перспективах встречи глав России, США и Украины, сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    «Как мы неоднократно говорили, этому должна предшествовать длительная скрупулезная работа», – сказал Песков.

    Отвечая на просьбу прокомментировать слова Трампа о проведении такой встречи «в скором времени», Песков отметил, что, по его мнению, «скорое время – это растяжимое понятие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с Путиным и Зеленским.

    Песков анонсировал обсуждение взаимных гарантий безопасности России и Украины на переговорах в Абу-Даби.

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    29 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Пушилин сообщил о большом количестве горячих точек в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    На линии фронта в ДНР сохраняется много горячих точек, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «Даже после освобождения Доброполья, Алексеево-Дружковки мы видим, что горячих точек еще крайне много», – заявил Пушилин в интервью ТАСС.

    Он добавил, что каждое из направлений фронта в Донецкой народной республике является сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пушилин заявил, что предстоящие бои за освобождение Славянско-Краматорской агломерации станут самыми масштабными в Донбассе.

    В понедельник он сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта в ДНР.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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