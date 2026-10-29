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Промплощадка в Пермском крае получила повреждения при атаке дронов
Промплощадка на севере Пермского края повреждена при атаке беспилотников
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что при отражении атаки десяти беспилотников на регион незначительные повреждения получила одна из промышленных площадок.
При атаке беспилотников на Пермский край незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере региона, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Бойцы расчетов и силы ПВО сегодня сбили 10 БПЛА неприятеля. В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края. Пострадавших нет», – написал глава региона.
Махонин добавил, что на месте работают оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил о пяти пострадавших в результате атаки беспилотников на промышленный объект.
В пятницу глава Пермского края заявил о получении промышленным объектом незначительных повреждений при отражении массированной атаки дронов.