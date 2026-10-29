Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.0 комментариев
Украинская армия получила из Европы неразрывающиеся просроченные снаряды
Боец СВО Холмик сообщил о поставках украинской армии просроченных снарядов из ЕС
Ветеран специальной военной операции с позывным Холмик рассказал, что европейские страны поставляли Вооруженным силам Украины просроченные боеприпасы, которые не взрывались при падении.
Ветеран спецоперации и бывший военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона с позывным Холмик сообщил об использовании украинскими войсками бракованных снарядов, передает РИА «Новости».
«У ВСУ были просроченные боеприпасы, которые Украине поставляли европейские страны, а они не взрывались, даже когда их прилетало огромное количество на позиции. Бывало, что снаряд взрывался в воздухе, не долетая до нас, и это было в Андреевке и в Клещеевке», – рассказал Холмик.
По словам военнослужащего, подобные снаряды падали в нескольких метрах от российских позиций. Боец добавил, что зачастую боеприпас уходил глубоко в землю без разрыва, несмотря на ожидание взрыва фугаса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пентагон заявил о неизменности политики Соединенных Штатов в отношении передачи европейского оружия Украине.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об угрозе для производящих оружие для Вооруженных сил Украины европейских оборонных заводов.
Депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии.