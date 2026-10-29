Боец СВО Холмик сообщил о поставках украинской армии просроченных снарядов из ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ветеран спецоперации и бывший военнослужащий отдельного инженерно-саперного батальона с позывным Холмик сообщил об использовании украинскими войсками бракованных снарядов, передает РИА «Новости».

«У ВСУ были просроченные боеприпасы, которые Украине поставляли европейские страны, а они не взрывались, даже когда их прилетало огромное количество на позиции. Бывало, что снаряд взрывался в воздухе, не долетая до нас, и это было в Андреевке и в Клещеевке», – рассказал Холмик.

По словам военнослужащего, подобные снаряды падали в нескольких метрах от российских позиций. Боец добавил, что зачастую боеприпас уходил глубоко в землю без разрыва, несмотря на ожидание взрыва фугаса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Пентагон заявил о неизменности политики Соединенных Штатов в отношении передачи европейского оружия Украине.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила об угрозе для производящих оружие для Вооруженных сил Украины европейских оборонных заводов.

Депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии.