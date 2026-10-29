Число жертв столкновения поездов в Испании достигло 69 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате железнодорожной катастрофы в Урде (Толедо) погиб еще один человек, в результате чего число жертв достигло 69», – передает РИА «Новости» сообщение газеты El Pais.

Более 60 человек числятся пропавшими без вести, заявили в гражданской гвардии. Ведомство запустило специальную службу для обработки заявлений от родственников пассажиров.

По словам пресс-секретаря правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падильи, под обломками могут находиться еще тела.

Спасатели продолжают работу с большой осторожностью, к поискам привлекли служебных собак и дроны с тепловизорами, передает телеканал RTVE.

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании 28 октября из-за сбоя в работе компьютеров и отключения системы безопасности. В стране объявлен трехдневный траур. Посольство России в Мадриде обращений от россиян не получало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг манифестация в Мадриде из-за столкновения поездов переросла в стычки участников с полицией. В среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. В тот же день он объявил о трехдневном официальном трауре в стране.