Макрон не смог сказать о своей гипотетической реакции на протесты в 17 лет

Макрон не ответил на вопрос об участии в протестах в свои 17 лет

Tекст: Мария Иванова

«Очень сложно сказать. Потому что это очень личные вещи... Есть выбор, который вы делаете», – заявил Макрон в интервью журналисту и видеоблогеру HugoDecrypte, передает РИА «Новости».

Макрон добавил, что можно быть несогласным с ситуацией, но не выходить на протесты.

Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон заявил о неготовности властей Франции к масштабным протестам.

В воскресенье премьер-министр Себастьен Лекорню попросил временно заблокировать ряд соцсетей на фоне беспорядков.

В субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о тяжелых ранениях двух человек при подавлении манифестаций.