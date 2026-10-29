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    Китай наказал мировую звезду за неуважение
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    Бывший футболист сборной России Соломатин продлил контракт в зоне СВО
    Песков назвал странной массовую атаку дронов на Москву в дни саммита
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Эстония решила построить 150 бункеров вдоль границы с Россией
    Нетаньяху предложил Айзенкоту ротацию на посту премьера Израиля
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    7 комментариев
    29 октября 2026, 13:47 • Новости дня

    Макрон не смог сказать о своей гипотетической реакции на протесты в 17 лет

    Макрон не ответил на вопрос об участии в протестах в свои 17 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не дал однозначного ответа на вопрос, присоединился бы он к проходящим протестам учащихся, если бы ему сейчас было 17 лет.

    «Очень сложно сказать. Потому что это очень личные вещи... Есть выбор, который вы делаете», – заявил Макрон в интервью журналисту и видеоблогеру HugoDecrypte, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что можно быть несогласным с ситуацией, но не выходить на протесты.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон заявил о неготовности властей Франции к масштабным протестам.

    В воскресенье премьер-министр Себастьен Лекорню попросил временно заблокировать ряд соцсетей на фоне беспорядков.

    В субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о тяжелых ранениях двух человек при подавлении манифестаций.

    26 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Le Parisien: Во Франции пропавший в 2014 году кот нашелся в 60 км от дома

    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом, которого нашли более чем в 60 км от прежнего места жительства.

    Животное пропало в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен департамента Финистер. После долгих поисков семья смирилась с потерей и решила больше не заводить кошек из-за тяжелых переживаний, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Le Parisien.

    На прошлой неделе приют для животных в коммуне Кампе сообщил владелице, что кота нашли в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 км от ее дома. Бродячего питомца заметила в поле женщина, которая подкармливала уличных животных. Найти хозяйку удалось с помощью микрочипа.

    В приюте испуганный кот сидел в переноске, но сразу пошел обниматься, когда француженка открыла дверцу и протянула руку. У животного обнаружили поврежденный глаз, клещей и блох, однако в остальном оно оказалось здорово.

    «Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» – заявила Дельфин Жаффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в подмосковном Солнечногорске волонтеры вернули хозяйке пропавшего после атак беспилотников кота.

    В мае во Флориде обнаруженная за тысячи километров от дома хаски воссоединилась с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

    В марте пожарные из Канзаса спасли застрявшего в кресле-шезлонге пухлого кота.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России

    Политолог Сетов: 35 стран заинтересовались достижениями социальной архитектуры России

    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский опыт социальной архитектуры может помочь другим странам лучше учитывать потребности людей при принятии решений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, протесты во Франции показали последствия игнорирования общественных запросов. Российский подход, напротив, делает потребности людей основой для принятия важных решений. Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    «Главная ценность социальной архитектуры как для России, так и для всего мира, заключается в ее способности сфокусировать любой общественный проект на конкретных запросах и потребностях человека. Граждан напрямую вовлекают в реализацию инициатив, которые касаются их быта, повседневной жизни и будущего», – сказал Никита Сетов, руководитель департамента социального проектирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    По его словам, «мнение общества должно становиться основой для общественных изменений». Между тем не все государства учитывают мнение граждан при принятии политических решений. Как показывают протесты во Франции, игнорирование общественных запросов может приводить к серьезным потрясениям. «Именно поэтому российские наработки в области социальной архитектуры могут быть полезны для международного сообщества», – добавляет собеседник.

    По его словам, интерес к российскому опыту подтвердила вторая международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». «В ней приняли участие представители 35 стран – это весьма большое число. Диалог специалистов из разных стран уже приносит практические результаты: участники конференции единогласно поддержали создание Международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего», – акцентирует он.

    На базе нового центра, говорит эксперт, ученые из разных стран смогут выработать общее видение будущего и разработать совместные проекты, отвечающие интересам граждан как России, так и других государств.

    «Таким образом, сегодня к социальной архитектуре проявляется большой интерес. Экспертное сообщество убедилось, что это не просто научная концепция, а практический инструмент, который помогает государству решать актуальные общественные задачи», – заключил Сетов.

    Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    К участникам конференции с приветственным словом обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что за последние годы социальная архитектура получила всестороннее развитие: создан профильный институт, в вузах формируются магистерские программы по данному направлению, а в стране активно воплощаются значимые общественные проекты. «Важно, что в эту работу активно включается молодежь. Подчеркну, мы готовы делиться своими идеями и накопленным опытом с зарубежными партнерами и вместе осуществлять перспективные инициативы», – подчеркнул президент.

    В мероприятии приняли участие более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран. Также событие посетили представители более чем 90 городов России из всех федеральных округов страны. Дискуссия собрала порядка 120 ведущих университетов РФ.

    В рамках конференции эксперты обсудили стандарт проектной деятельности и функциональную модель социально-архитектурного подхода. Эти инструменты призваны помочь создавать проекты, которые отвечают на запросы жителей и учитывают особенности конкретных регионов.

    В числе ключевых требований стандарта – опора на общественный запрос, измеримость результатов, соответствие государственным приоритетам, функциональность проектных решений и обязательная обратная связь с гражданами.

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    27 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Украину диктатурой

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер партии «Патриоты» и кандидат на пост президента Франции Флориан Филиппо назвал Украину диктатурой после очередного продления в стране военного положения.

    Французский политик раскритиковал решение Верховной рады о продлении военного положения на Украине, предполагающего запрет на проведение выборов, передает ТАСС. «Это стыд. И мы продолжаем поддерживать, вооружать и финансировать эту гнусную диктатуру», – написал Филиппо.

    По мнению лидера партии «Патриоты», Парижу необходимо немедленно прекратить помощь Киеву, не отправляя ему больше ни денег, ни оружия.

    Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не проводятся выборы, а президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней.

    В середине месяца президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении проанализировать требование Киева о выделении дополнительных десятков миллиардов евро помощи.

    В начале месяца в центре Парижа состоялась демонстрация против поддержки Украины и за выход страны из Евросоюза и НАТО.

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    26 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Макрон признал неготовность властей Франции к масштабным протестам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французское руководство оказалось не готово к масштабным протестам, охватившим республику, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Правда в том, что как в Марселе, так и в других городах 17 октября не было достаточно сил правопорядка… потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет», – цитирует Макрона РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Франции призвали заблокировать социальные сети на фоне беспорядков.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения при подавлении протестов.

    В тот же день правоохранительные органы задержали около тысячи участников манифестаций.

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    26 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Шторм «Остин» повалил 300-летний бук во Франции

    Figaro: Во Франции шторм «Остин» повалил дерево старше 300 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шторм «Остин» во Франции привел к падению дерева, возраст которого превышает 300 лет, пишет газета Figaro.

    Пурпурный бук рос в коммуне Рубе в департаменте Нор на севере Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Дерево имело статус «выдающегося дерева Франции», его возраст мог достигать 350 лет.

    Отмечается, что бук уже несколько лет находился в плохом состоянии из-за грибкового заболевания. В выходные дерево не выдержало порывов ветра и рухнуло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник около 90 тыс. домов в Британии остались без электроснабжения из-за штормов «Остин» и «Боэло».

    В воскресенье компания-оператор сетей Enedis сообщила об отключении света в 59 тыс. домохозяйств на северо-западе Франции.

    В октябре прошлого года сильный шторм вызвал перебои в движении поездов на атлантическом побережье Франции.

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    28 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Актриса Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в квартире во Франции

    Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей гигантской парижской квартире из-за режима экономии.

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на бытовые проблемы и холод в апартаментах во Франции, пишет «СтарХит».

    В ходе встречи с телеведущим Иваном Ургантом в Париже она рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с отсутствием тепла.

    «У меня гигантская квартира, уже очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», – заявила Литвинова.

    По словам артистки, для обогрева жилья она использует маленькие ветряные обогреватели, сжигающие кислород, и расставляет их по всем комнатам. Также в квартире работает газовая плита.

    Литвинова приобрела двухуровневые апартаменты площадью около 100 кв. метров неподалеку от Триумфальной арки в 2015 году, а окончательно переехала во французскую столицу в 2022 году.

    Литвинова, покинувшая Россию, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

    В конце 2025 года Рената Литвинова рассказывала о штрафе в 280 евро за кормление голубя на улице Парижа.


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    27 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Сенат Франции начал обсуждать закон о коллективной ответственности на протестах

    Tекст: Вера Басилая

    Сенат Франции приступил к рассмотрению законопроекта о введении коллективной ответственности для участников протестов, в ходе которых был нанесен материальный ущерб.

    Проект закона возлагает вину, в том числе на мирных протестующих, которые не участвовали в погромах, передает РИА «Новости».

    «Правонарушение имеет место, когда человек участвует в группе, созданной с целью совершения насильственных действий. Аналогичным образом, правонарушение имеет место и в том случае, если человек остается в толпе после официального требования разойтись, осознавая и зная, что в ней совершаются акты порчи имущества», – заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

    Сумма компенсации за ущерб может составить до 10 тыс. евро. Для ее возмещения могут использоваться части социальных выплат осужденного. Вице-президент Сената Лоранс Гарнье отметила, что законопроект рассматривается по ускоренной процедуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о намерении выступить защитницей страны на фоне протестов.

    В воскресенье власти Франции попросили временно заблокировать ряд соцсетей из-за беспорядков.

    В субботу правоохранительные органы задержали около тысячи человек в ходе подавления протестов против роста цен.

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    27 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Франция перебросила патрульный самолет в Румынию для разведки над Черным морем

    Минобороны Румынии: Франция перебросила самолет для миссий над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета ATLANTIQUE 2 на авиабазе «Михаил Когэлничану».

    Минобороны Румынии сообщило, что французский патрульный самолет прибыл в Румынию для содействия в выявлении навигационных опасностей и усиления защиты критически важной инфраструктуры. Переброска осуществлена по запросу Бухареста на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно будет выполнять задачи по наблюдению и разведке в западной части бассейна Черного моря до 6 ноября. Полеты планируются и координируются при поддержке командования румынского военно-морского компонента «Вице-адмирал Иоан Георгеску» и во взаимодействии с Центром морской координации. Главной целью миссии названо повышение возможностей по защите исключительной экономической зоны страны.

    В последнее время участились атаки украинских войск на гражданскую инфраструктуру на море и мирные суда. «Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к НАТО за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт заявила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил создать общее военное командование альянса в регионе.

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    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ

    В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению

    Tекст: Мария Иванова

    Иракский уголовный суд назначил шестерым гражданам Франции наказание в виде пожизненного лишения свободы за активное участие в террористической группировке.

    Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.

    В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.

    Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.

    В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.

    В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.

    Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.

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    27 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    Франция решила не восполнять стратегические запасы дизельного топлива

    Politico: Франция решила не восполнять стратегические запасы дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции рассматривают возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен на заправках.

    Французское правительство намерено освободить дистрибьюторов от обязанности восстанавливать стратегические запасы дизеля, пишет Politico.

    В начале октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о выделении 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических резервов с 1 ноября. Эта мера должна снизить цены на заправках на 12–18 центов за литр, поскольку топливо было закуплено по средней цене 28 центов за литр.

    Изначально предполагалось, что у компаний будет год на восполнение запасов. Однако, по информации издания, после консультаций с отраслью правительство решило отказаться от этого требования. Причиной стали опасения, что закупка по текущим высоким рыночным ценам приведет к новому скачку стоимости топлива на заправках.

    Кроме того, потребление дизеля во Франции ежегодно снижается из-за перехода автомобилистов на бензиновые и электрические машины. Выделенные 10 млн баррелей составляют пятую часть стратегических запасов дизельного топлива страны, которые должны обеспечивать трехмесячное потребление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива. В начале месяца страны «Большой семерки» приняли решение о высвобождении из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным горючим. В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций.

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    27 октября 2026, 05:54 • Новости дня
    Сенат Франции отклонил законопроект об автономии Корсики

    Французские сенаторы проголосовали против предоставления автономии Корсике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский сенат не принял проект конституционного закона, который предполагал предоставление Корсике статуса автономии в составе республики.

    «Сенат не принял проект конституционного закона, одобренный Национальным собранием, для автономии Корсики в составе республики», – говорится в заявлении верхней палаты парламента в социальной сети X, передает РИА «Новости».

    Против принятия документа высказался 181 сенатор, в его поддержку проголосовали 134 человека.

    На этом фоне сенатор от департамента Верхняя Корсика Поль Туссен Париджи объявил о выходе сторонников автономии острова из переговоров с властями Франции о его статусе, сообщает France Presse.

    В сентябре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил закрепить особый статус Корсики в конституции страны. Глава государства выступил за автономию острова, но категорически отверг возможность предоставления ему независимости. Макрон поручил корсиканским политикам и центральному правительству совместно подготовить соответствующее соглашение, которое позже получило одобрение нижней палаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее французская правая партия «Национальное объединение» получила достаточно мест для формирования собственной фракции в сенате.

    Лидер фракции Марин Ле Пен оценила прошедшие выборы как историческую победу. Летом во Франции назвали угрозой сепаратизма принятый закон об автономии Корсики.

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    27 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Французский полковник в отставке назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Французский полковник в отставке Огар назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление государственности и экономики Франции требует выхода страны из-под влияния ЕС и НАТО, заявил полковник французской армии в отставке Жак Огар.

    «Масштабная реконструкция страны не может быть начата без восстановления полного и всецелого суверенитета Франции перед лицом наднациональных, антидемократических структур, являющихся врагами идентичности европейских наций, таких как ЕС и НАТО», – заявил Огар.

    По его словам, масштабное восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без освобождения от влияния наднациональных структур, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза самостоятельно гарантировать коллективную безопасность.

    Тогда идею создания единой армии ЕС в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной.

    Кроме того, в Европе выразили тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО.

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