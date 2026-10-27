Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.0 комментариев
МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе
Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.
Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.