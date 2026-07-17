Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Сейм Польши единогласно принял резолюцию о жертвах Волынской резни
Депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни, отклонив при этом поправки с жестким осуждением действий властей на Украине.
Депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни. Документ приурочен к 83-й годовщине трагических событий, передает РИА «Новости».
Представляя проект, депутат Тадеуш Самборский заявил: «Резолюция отдает дань уважения всем жертвам Волынского преступления в 83-ю годовщину ее апогея».
Парламентарии также почтили память солдат Армии крайовой и участников самообороны, защищавших мирных граждан. При этом Сейм отказался включать в текст поправки с осуждением действий Киева. Авторы отклоненных инициатив предлагали раскритиковать соседнюю страну за препятствование эксгумации тел и прославление виновников геноцида.
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