Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны России. В Сумской области подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по механизированным, аэромобильным бригадам и частям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина.

В Харьковской области поражению подверглись подразделения тяжелых механизированных, механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, бригады нацгвардии, территориальной обороны и пограничной службы Украины в восьми населенных пунктах. Потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожено 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств и топлива.

Подразделения группировки войск «Запад» также улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник утратил до 180 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия НАТО, станцию радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

Части «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, включая штурмовые и горно-штурмовые, а также бригаде генштаба в Донецкой Народной Республике. Потери противника достигли 150 военнослужащих, уничтожено до 19 автомобилей, бронетранспортер М113 производства США, две машины «Казак», пять артиллерийских орудий, три станции РЭБ, радиолокационная станция RADA израильского производства и четыре склада.

В ходе боев на Донбассе и в Днепропетровской области подразделения войск «Центр» и «Восток» продвинулись вперед, нанеся удары по девяти бригадам ВСУ и подразделениям нацгвардии. Противник потерял более 355 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, артиллерии, в том числе установки «Caesar» и «Paladin», а также склады боеприпасов и две станции РЭБ.

Группировка «Днепр» нанесла удары по украинским формированиям в Запорожской области и Херсоне, уничтожив свыше 45 военнослужащих, 16 автомобилей, станцию РЭБ и ряд складов. Оперативная авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты аэродромной, энергетической и складской инфраструктуры в 148 районах.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 131 тыс. беспилотников, 653 зенитных комплекса, почти 29 тыс. танков и других боевых машин, более 1,6 тыс. реактивных систем залпового огня и свыше 34 тыс. орудий артиллерии и минометов.

