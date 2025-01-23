Украинская полиция насильно вывозит детей из Красноармейска без родителей

Tекст: Александра Юдина

Украинская полиция начала насильственный вывоз детей с территории Красноармейска, передает ТАСС.

По данным российских силовых структур, спецподразделение «Белый ангел» до недавнего времени принуждало семьи с детьми к выезду. Но, как сообщили в силовых структурах, в последнее время ситуация ухудшилась, теперь процесс приобретает характер похищения. Детей насильно выводят из домов без родителей и увозят в неизвестном направлении. Дальнейшая судьба этих детей неизвестна.

Тем временем в поселке Зверево, находящимся на юго-западной окраине Красноармейска, начались боевые действия. По данным силовых структур, бои развернулись за контроль над этой частью города.

Ранее экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил о нехватке сил для обороны Красноармейска на фоне возрастающей активности российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России успешно перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск, а ударные дроны уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении, и на Украине сообщили о хаосе в управлении на этом направлении.