Tекст: Дмитрий Зубарев

Генерал-лейтенант в отставке, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко выразил мнение, что вооруженные силы Украины не могут удержать Красноармейск (Покровск) из-за недостатка необходимых ресурсов и сил, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Politeka Online, подчеркнув, что ситуация в районе Красноармейска остается напряженной и осложненной.

Романенко отметил, что ВСУ не в состоянии остановить наступление Вооруженных сил Российской Федерации из-за неэффективной мобилизации и зависимости от западной помощи в обеспечении вооружением, техникой и боеприпасами. По его словам, за последние три года так и не были решены вопросы мобилизации и подготовки военнослужащих в соответствии с потребностями украинской армии.

На вопрос ведущего, сможет ли украинская армия удержать Красноармейск, Романенко ответил: «С теми, которые есть в наличии, к сожалению, думаю, что нет». Он добавил, что ситуация в регионе действительно тяжелая и продолжает ухудшаться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России успешно перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск, а ударные дроны уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении, и на Украине сообщили о хаосе в управлении на этом направлении.