СК: Командир подразделения ВСУ получил 23 года за обстрелы Брянской области

Tекст: Денис Тельманов

Российский суд вынес приговор командиру подразделения ВСУ Олегу Осыке, назначив ему наказание в виде 23 лет лишения свободы. Его признали виновным в руководстве террористическим актом на территории страны, сообщили в СК России.

Следствие установило, что в феврале 2023 года Осыка неоднократно отдавал приказы подчиненным атаковать с помощью беспилотников объекты в Севском и Трубчевском районах Брянской области. В результате указанных действий ранения получили не менее трех человек.

«Командир подразделения ВФУ, отдававший приказы об обстреле Брянской области в 2023 году, приговорен к 23 годам лишения свободы. На основании доказательств, собранных ГВСУ СК России, суд заочно признал Осыку виновным в руководстве террористическим актом на территории России (часть 4 статьи 205.1 УК РФ). Он объявлен в розыск», – говорится в сообщении ведомства.

В четверг в селе Елионка Брянской области при ударе украинского беспилотника погибла женщина и пострадал ребенок.

В октябре суд заочно приговорил оператора дронов ВСУ Виктора Димукова к пожизненному заключению за атаку на Брянскую область с жертвами.

Весной Следственный комитет объявил в розыск командира бригады ВСУ, вменяя ему причастность к ракетному удару по Брянску.