И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Командир подразделения ВСУ заочно получил 23 года за обстрелы Брянской области
СК: Командир подразделения ВСУ получил 23 года за обстрелы Брянской области
Командир подразделения ВСУ Олег Осыка заочно приговорен к 23 годам лишения свободы за организацию атак беспилотников на объекты в Брянской области, приведших к ранениям мирных жителей, сообщил СК России.
Российский суд вынес приговор командиру подразделения ВСУ Олегу Осыке, назначив ему наказание в виде 23 лет лишения свободы. Его признали виновным в руководстве террористическим актом на территории страны, сообщили в СК России.
Следствие установило, что в феврале 2023 года Осыка неоднократно отдавал приказы подчиненным атаковать с помощью беспилотников объекты в Севском и Трубчевском районах Брянской области. В результате указанных действий ранения получили не менее трех человек.
«Командир подразделения ВФУ, отдававший приказы об обстреле Брянской области в 2023 году, приговорен к 23 годам лишения свободы. На основании доказательств, собранных ГВСУ СК России, суд заочно признал Осыку виновным в руководстве террористическим актом на территории России (часть 4 статьи 205.1 УК РФ). Он объявлен в розыск», – говорится в сообщении ведомства.
В четверг в селе Елионка Брянской области при ударе украинского беспилотника погибла женщина и пострадал ребенок.
В октябре суд заочно приговорил оператора дронов ВСУ Виктора Димукова к пожизненному заключению за атаку на Брянскую область с жертвами.
Весной Следственный комитет объявил в розыск командира бригады ВСУ, вменяя ему причастность к ракетному удару по Брянску.