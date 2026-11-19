70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?10 комментариев
Путин пригласил представителей Европы в Москву обсудить урегулирование
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва по дипломатическим каналам предложила представителям европейских стран приехать в столицу для обсуждения позиции по урегулированию конфликта.
«Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», – цитирует Путина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о поездке в Берлин для переговоров по украинскому урегулированию с европейскими лидерами.
В средствах массовой информации появились данные о причинах возможного отстранения главы европейской дипломатии Каи Каллас от участия в переговорах.
На прошлой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф допустил привлечение европейских стран к трехсторонним контактам.