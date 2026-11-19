Путин заявил о близости взглядов с Трампом на цивилизационные ценности

«Я сказал и при наших обсуждениях, сейчас в многостороннем формате могу это повторить. Ведь мы работали с президентом Трампом в период первой его каденции. Потом мы не работали с ним уже после того, как он утратил полномочия президента в 2020 году. Но в целом и сейчас, и до этого у нас есть что-то общее в подходах, касающихся так называемых цивилизационных ценностей. Здесь есть что-то, что нас если не объединяет, то говорит о какой-то близости взглядов», – отметил Путин, сообщает сайт президента России.

Говоря об обсуждавшихся вопросах демократии, Путин поставил под сомнение демократичность попыток навязать всему миру либеральный порядок по единым образцам. «Мы сейчас, допустим, обсуждали вопросы демократии, да? А что такое демократия? Это что такое? Это либеральный порядок, который собирались и пытаются до сих пор еще навязывать некоторые круги всему миру по своим лекалам. Это что, демократия? Или это либеральная попытка монополизировать власть и это на самом деле либеральная диктатура? Вот что это такое?» – сказал глава государства.

Путин также оценил перспективы выполнения достигнутых договоренностей.

«Здесь не так просто приходить к общему знаменателю и тем более проводить до конца имеющиеся договоренности. Но сам настрой наших сегодняшних собеседников и партнеров нас все-таки настраивает на позитивный лад. И лучше, если есть какие-то договоренности, даже если они до конца не реализуются, чем отсутствие их вообще», – подчеркнул президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства назвал прошедшую в Шэньчжэне встречу с лидерами КНР и США очень полезной. Российский лидер отметил искреннее стремление американского коллеги к разрешению украинского конфликта.