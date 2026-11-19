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Треть постов с теориями заговора о компьютерных сбоях в США написали боты
Axios: Треть постов с теориями заговора о компьютерных сбоях в США написали боты
Боты способствовали распространению теорий заговора и паники вокруг серии масштабных технологических сбоев, произошедших на прошлой неделе в США, пишет Axios.
Пользователи пытаются связать кибератаки и уязвимость инфраструктуры со скоординированными действиями и правительственным сокрытием. Доля постов от предполагаемых ботов составила около 30% от всех сообщений, продвигающих теории заговора о недавних сбоях, сообщает Axios со ссылкой на данные компании PeakMetrics.
Во время сбоя в Microsoft боты написали 26% конспирологических постов, а во время неполадок в Workday – 34%. В случае с Bank of America доля составила 31%, а при сбое в Chase – 28%. Боты пытались связать сбои между собой и с другими событиями, например с уходом главы Nvidia и проблемами в банках Японии и Парагвая.
В PeakMetrics заявили, что активность ботов направлена на манипулирование алгоритмами платформ, и отметили присутствие небольшого числа аккаунтов, связанных с иностранными государствами. Представитель компании Джессика Пратт подчеркнула, что большинство ботов стремится «обмануть алгоритмы платформ».
Несмотря на циркулирующие в сети теории, публичных доказательств того, что сбои были частью скоординированной кибератаки, нет. Компании связывают неполадки с техническими проблемами, возникшими при устранении уязвимостей программного обеспечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор Национальной разведки США Джей Клейтон назвал череду масштабных сбоев в компьютерных системах простым совпадением. В среду покупатели в США стали запасаться генераторами из-за недавних технологических неполадок. В тот же день Национальная разведка США исключила версию кибератаки как причину масштабных технологических сбоев в стране.