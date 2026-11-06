Индекс Nasdaq рухнул после победы демократов на выборах в США

Успех демократов на выборах в США привел к обвалу индекса Nasdaq

Tекст: Игорь Иножарский

Электронная биржа Nasdaq пережила самое резкое падение за последние 19 месяцев, потеряв 5,56%, пишет Reuters. Распродажа акций произошла на фоне опасений инвесторов, что получившие контроль над Конгрессом демократы введут жесткие правила регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и замедлят развитие инфраструктуры.

«Инвесторы, похоже, осознают, что некоторые новоизбранные члены Конгресса и губернаторы стремятся замедлить темпы развития инфраструктуры ИИ», – заявила руководитель отдела глобальных инвестиционных исследований SimCorp Мелисса Браун. По ее словам, любой спад в этой сфере вызывает тревогу, поскольку рост ИИ зависит от быстрого строительства дата-центров.

Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, а также выиграла выборы губернаторов в ряде традиционно республиканских штатов. Избранный губернатор Техаса Джина Инохоса пообещала остановить строительство новых центров обработки данных. Законодатели-демократы также требуют обязательного тестирования систем ИИ и защиты потребителей от роста цен на электроэнергию.

Президент США Дональд Трамп проигнорировал обвал на фондовом рынке в своем публичном выступлении. Он подписал документ о присвоении Овальному кабинету статуса национального памятника, чтобы защитить интерьер от возможных изменений в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу торги на Токийской фондовой бирже начались резким снижением индекса Nikkei из-за опасений замедления инвестиций в сферу искусственного интеллекта. В четверг котировки электронной биржи Nasdaq упали более чем на пять процентов на фоне массовой распродажи акций инвесторами. В среду Республиканская партия потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США.