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Маск пошутил о несработавших на выборах космических лазерах
Маск в шутку пожаловался на несработавшие космические лазеры на выборах в США
Американский бизнесмен Илон Маск в шутку объяснил прогнозируемую победу демократов на промежуточных выборах в конгресс США тем, что его космические лазеры на этот раз не сработали.
«Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали», – написал предприниматель в социальной сети, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на текущую избирательную кампанию он пожертвовал свыше 445 млн долларов. На президентских выборах 2024 года бизнесмен поддерживал Дональда Трампа.
Телеканалы CNN и NBC выступили с прогнозом о переходе обеих палат американского конгресса под контроль Демократической партии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в конгресс. Демократической партии спрогнозировали большинство в палате представителей по итогам выборов.