Маск пошутил о несработавших на выборах космических лазерах

Маск в шутку пожаловался на несработавшие космические лазеры на выборах в США

Tекст: Мария Иванова

«Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали», – написал предприниматель в социальной сети, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на текущую избирательную кампанию он пожертвовал свыше 445 млн долларов. На президентских выборах 2024 года бизнесмен поддерживал Дональда Трампа.

Телеканалы CNN и NBC выступили с прогнозом о переходе обеих палат американского конгресса под контроль Демократической партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в конгресс. Демократической партии спрогнозировали большинство в палате представителей по итогам выборов.