По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Трамп признал войну с Ираном причиной поражения республиканцев на выборах
Трамп объяснил поражение Республиканской партии на выборах войной с Ираном
Президент США Дональд Трамп признал, что военный конфликт с Ираном стал главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.
Трамп согласился с заявлением вице-президента Джей Ди Вэнса о влиянии боевых действий против Тегерана на исход голосования, передает РИА «Новости».
«Я думаю, по большей части это правда, потому что это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – заявил Трамп. Он подчеркнул недопустимость получения Ираном ядерного оружия.
Американский лидер также оценил возможность вынесения ему импичмента новым составом Конгресса. По мнению президента, такая попытка безосновательна и способна уничтожить Демократическую партию. При этом Трамп выразил готовность к конструктивному сотрудничеству с получившими большинство демократами в случае отказа оппонентов от деструктивного курса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.
Телеведущий Владимир Познер связал победу демократов с недовольством избирателей американским лидером.
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей против конфликта с Тегераном.