  • Новость часаТрамп сообщил о встрече с Дмитриевым
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    13 комментариев
    6 ноября 2026, 01:51 • Новости дня

    Рубио опроверг сообщения об уходе из администрации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о намерении покинуть администрацию Дональда Трампа и отказался обсуждать возможное участие в президентских выборах 2028 года.

    «Работа на президента Трампа до конца его срока всегда была моим планом», – заявил Рубио New York Times.

    Отвечая на вопрос о появлении информации про скорую отставку, политик признался, что не знает источника этих слухов. Госсекретарь добавил, что любит свою работу, а сообщения о его уходе вызывают у него лишь смех.

     «Я люблю свою работу. Кроме того, я всегда смеюсь, когда кто-то говорит, что я покину свою должность. Я спрашиваю в ответ: «Какую из?» -

    «Я всегда смеюсь, когда говорят, что я собираюсь уволиться с должности. Я спрашиваю: «С которой?»

    Рубио, который также занимает пост советника президента по национальной безопасности, отказался отвечать на вопросы о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году. Он подчеркнул, что больше не намерен обсуждать эту тему.

    Рубио заявил, что поддержал бы вице-президента Джей Ди Вэнса, если бы тот баллотировался в президенты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Independent сообщила о планах Рубио покинуть свой пост для участия в президентских выборах 2028 года.

    В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможности выдвинуть свою кандидатуру на американских президентских выборах.

    5 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине

    Американист Дудаков: Победа демократов не спасет Украину от зимы

    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    @ SAMUEL CORUM/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Конгресс США попытается вернуть прямые транши помощи Киеву. Но у Пентагона сейчас дефицит боеприпасов, которые тратятся на иранскую кампанию. Поэтому спасти Украину ближайшей зимой демократы все равно не смогут, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что демократы побеждают республиканцев на выборах в Сенат и Палату представителей.

    «Демократы намереваются создавать главе Белого дома Дональду Трампу множество проблем на всех направлениях, включая внешнюю политику», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, инициативы Демпартии будут касаться потенциальных расследований в отношении президента, в том числе в контексте переговоров с Москвой. «Оппоненты обвиняют главу государства в попытке заработать на контрактах с Россией», – напомнил эксперт.

    Кроме того, продолжил спикер, претензии демократов затронут самое приоритетное внешнеполитическое направление – Иран и Ближний Восток. «Демократическая партия в Конгрессе попытается блокировать транши, чтобы лишить финансирования ближневосточную кампанию Трампа. Также, вероятно, законодатели примут ряд резолюций и биллей для признания незаконным военного противостояния с Тегераном», – пояснил политолог.

    Украинское направление он назвал менее приоритетным для Вашингтона. «Судя по всему, демократы будут продвигать проукраинские билли для возвращения прямых траншей Киеву, которые осуществлялись до 2025 года», – полагает собеседник. Кроме того, уверен он, конгрессмены постараются включить в бюджет США предоставление разведданных Украине и статьи, касающиеся работы Starlink, чтобы изъять эти инструменты из рук президента.

    «Впрочем, думаю, радость европейцев и украинцев преждевременна. В США наблюдается нехватка вооружений и боеприпасов, особенно для противоракетных систем Patriot. Демократы даже после победы не смогут магическим образом создать больше оружия, которое можно было бы отправить на Украину. Существующие арсеналы Вашингтон будет тратить на защиту своих баз от Ирана», – указал Дудаков.

    Эксперт подчеркнул: инициативы законодателей непременно споткнутся о военно-технические ограничения американского ВПК, который так и не смог расширить производство. «Происходящее станет холодным душем для украинского лобби. Демократы разгромно победили на выборах, но спасти Украину ближайшей зимой они все равно не смогут», – резюмировал американист.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По предварительным данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, в Сенате – 54 против 44, передает CNN.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, Демпартия сможет ограничить его решения по пяти международным трекам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим направлением станет возможное возобновление поддержки Украины. Reuters пишет, что инициативу могут поддержать и многие республиканцы. Это позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертый раздел – ограничение помощи Израилю.

    Отдельный вопрос – усиление контроля над Латинской Америкой. Демпартия может инициировать расследования и слушания по решениям администрации Трампа, включая отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары по лодкам.

    В Кремле заявили, что Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Трампа. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале в Max спрогнозировал еще большее ухудшение отношений Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. Это вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США. Да и просто совсем испортит отношения с Кремлем, а их Трамп заносит в свой актив. Так что выбор для него будет крайне непрост», – отметил Медведев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах поражения республиканцев и анализировала предполагаемые решения демократов в Конгрессе.

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    5 ноября 2026, 13:00 • Новости дня
    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США

    Политолог Корнилов: На Украине зря надеются на резкую смену курса США после выборов

    Политолог: В Киеве рано радуются новому Конгрессу США
    @ China News Service/VCG/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многие в Киеве приписывают себе заслугу в ослаблении позиций Дональда Трампа по итогам промежуточных выборов в Конгресс США и рассчитывают решать вопросы напрямую с Конгрессом. Однако говорить о резкой перестройке отношений Вашингтона с Киевом или Москвой не приходится. Внешняя политика по-прежнему остается прерогативой Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «После объявления предварительных результатов промежуточных выборов в США многие в Киеве посчитали, что их задача выполнена. Украинские элиты пребывают в эйфории, приписывают себе заслугу в том, что удалось «сковырнуть» Дональда Трампа. Эти круги уверены: американский лидер превратился в «хромую утку», а значит, все дела теперь можно будет решать напрямую с более лояльным Конгрессом», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    При этом очевидно, что впереди немало проблем, добавил он. «Трамп остается президентом еще на два года. Я очень надеюсь, что глава Белого дома не забудет, какую роль сыграл Владимир Зеленский в избирательной кампании: а именно то, что украинская сторона фактически выступала на стороне демократов против Республиканской партии», – указал собеседник.

    Как полагает политолог, мнение, что с января произойдет резкая перестройка взаимоотношений США и Украины, а также США и России, ошибочно, поскольку внешняя политика Вашингтона пока еще остается прерогативой президента.

    «Мы понимаем, что Трамп не сможет просто так отменить уже введенные антироссийские санкции. Напротив, от него будут требовать введения новых ограничительных мер. При этом глава Белого дома вправе периодически накладывать вето на отдельные рестрикции, и именно это способно стать предметом торга между президентом и обеими палатами Конгресса», – уточнил Корнилов.

    Как бы то ни было, сейчас стоит сосредоточиться на предстоящей встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне, которую лидер США может использовать для подтверждения продолжения своей линии. «При этом значительная часть его ресурсов будет уходить не на реализацию внешнеполитического курса, а на отражение постоянных атак на внутреннем фронте», – заключил эксперт.

    Напомним, во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Итоговые результаты еще не подведены. По данным на 10:10 мск 5 ноября, Демократическая партия получает в Палате представителей 245 мест против 147 у республиканцев, передает CNN. Телеканал CBS News также прогнозирует переход под контроль демократов Сената.

    Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демпартией. Он признал, что конфликт с Ираном навредил республиканцам. «Это ненадолго подняло цены на бензин, и, наверное, именно в этом причина. Но в то же время, будь у меня возможность сделать это снова, мне пришлось бы поступить так же», – добавил глава Белого дома.

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис назвал случившееся катастрофой. «Судя по карте выборов в Сенат и учитывая столь значительное преимущество в Палате представителей, крайне маловероятно, что республиканцы вернут контроль над конгрессом в 2028 году. Возможно, шанса получить контроль над сенатом не будет до 2032 года», – предположил он.

    По оценкам Reuters, победа демократов на промежуточных выборах может привести к пересмотру внешней политики Трампа. Получив контроль над обеими палатами, они смогут ограничить решения главы Белого дома по пяти международным вопросам. К первым двум агентство относит перспективу ограничения полномочий президента в вопросах войны и расходов, и отдельно ситуацию вокруг Ирана.

    Третьим вопросом станет возможное возобновление поддержки Украины. Как полагает Reuters, инициативу способны поддержать и многие республиканцы, что позволит набрать две трети голосов, необходимых для преодоления президентского вето. Четвертое направление – ограничение помощи Израилю. Демократы могут сократить или прекратить военную поддержку страны на фоне снижения ее популярности внутри партии из-за войны в секторе Газа.

    Отдельным вопросом станет усиление контроля за политикой в Латинской Америке, говорится в материале. Демпартия может инициировать расследования и слушания о действиях администрации в регионе, включая операцию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и удары американских военных по лодкам у ее побережья.

    В Кремле заявили, что Трамп продолжает свои полномочия на посту президента США, и Москва «искренне рассчитывает» на продолжение миротворческих усилий Вашингтона. В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что разгромное поражение партии президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока капитальным образом не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более. Зеленый упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома, полагаясь на своих друзей-евродегенератов, которые засыпали его деньгами на войну, а Трампу беззастенчиво хамил. Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», – написал он.

    Медведев указал, что американский лидер может в том числе вырубить Starshield, перестать делиться данными разведки. «Но что-то подсказывает, что он не будет поступать так. Лишнее противостояние с напившимися республиканской крови демократами ему ни к чему. Он парень непредсказуемый, но сейчас не время для экзотики. К тому же маховик импичмента будет раскручиваться при любой погоде», – уточнил зампред Совбеза.

    По санкциям, как подчеркнул Медведев, ситуация сложнее: демократы грозились вернуть более «активную поддержку хохлонацистам», но возвращать придется через закон Линдси Грэма (признан террористом и экстремистом), а это приведет к усилению Трампа. «Хотя, конечно, введение «адских санкций» может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента», – добавил политик.

    Это, по его оценкам, вызовет новую волну роста цен на нефть и крики недовольных у бензоколонок в США, и совсем испортит отношения с Кремлем, а их глава Белого дома заносит в свой актив. «Так что выбор для него будет крайне непрост. … Трамп, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы, с упорством применяя излюбленное им вето», – допустил Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем причина поражения республиканцев и как теперь будут действовать демократы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 09:28 • Новости дня
    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию

    Медведев: Результаты выборов в Конгресс США не отразятся на интересах России

    Медведев оценил влияние победы демократов в США на Россию
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что поражение президента США Дональда Трампа на выборах в Конгресс пока никак не отразится на российских интересах.

    «По Украине с нынешней администрацией идут довольно полезные консультации, но не более», – сообщил Медведев на своей странице в соцсети Max.

    По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский теперь «и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США».

    Трамп может отключить Starshield и прекратить делиться разведданными, однако, скорее всего, он не пойдет на конфликт с демократами на фоне угрозы импичмента, полагает Медведев.

    Говоря о санкциях, Медведев отметил, что ситуация сложнее из-за обещаний демократов усилить поддержку Киева. Введение новых санкций может стать результатом торга в обмен на отказ от импичмента, что вызовет рост цен на нефть и недовольство в США, а также испортит отношения с Москвой.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что ситуация непредсказуема для самого Трампа, который, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы.

    «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далекой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы», – заключил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение миротворческих усилий президента США после промежуточных выборов.

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    5 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах

    Fox News: Вэнс формирует коалицию недовольных избирателей к 2028 году

    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    @ Annabelle Gordon-Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс начал выстраивать альянс с разочарованными избирателями президента Дональда Трампа в преддверии выборов 2028 года, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

    Вице-президент США взял под контроль собственную повестку после разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах, разойдясь с Трампом в вопросах внешней политики и отношений с Израилем, пишет Fox News. По данным издания, в среду в Белом доме прошла встреча с участием администрации, посвящённая выработке единой позиции после выборов.

    «Причина, по которой мы проиграли, – это война. Президент сам так сказал вчера вечером», – написал Вэнс в соцсети X, возложив вину за потерю Республиканской партией Сената на войну с Ираном.

    Вэнс заявил, что для возвращения доверия избирателей необходимо прекратить войну с Ираном, заняться стоимостью жизни и инфляцией, придерживаться принципа «Америка прежде всего» и изменить отношения с Израилем. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, эти четыре пункта стали призывом Вэнса к «новым правым» – коалиции республиканцев, выступающих против вовлечения США в иностранные конфликты и настроенных более критично к Израилю, чем Трамп.

    Собеседник Fox News подчеркнул, что Вэнс не дистанцируется от Трампа подобно экс-вице-президенту Майку Пенсу, а стремится показать недовольным сторонникам президента, что именно он остаётся их кандидатом. Вэнс считается одним из главных претендентов на выдвижение от республиканцев в 2028 году наряду с госсекретарём Марко Рубио, а демократы по итогам промежуточных выборов получили 54 места в Сенате против 44 у республиканцев и 237 мест в Палате представителей.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом. Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получила контроль над обеими палатами Конгресса США на фоне недовольства избирателей войной с Ираном и ростом цен. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

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    5 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    В США началась борьба за курс демократического большинства

    Axios: В США началась борьба за курс демократического большинства

    В США началась борьба за курс демократического большинства
    @ Ariel Pena/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер палаты представителей США Хаким Джеффрис оказался между прогрессивным и центристским крыльями демократов, которые после разгромной победы на выборах требуют от него разного курса использования рекордного большинства, пишет Axios.

    Демократы палаты представителей, получившие более 250 мест и тем самым десятки голосов запаса, разошлись в оценке мандата избирателей и будущей повестки, следует из интервью, которые более дюжины действующих и будущих конгрессменов дали порталу Axios. «Прошлая ночь стала осуждением статус-кво», – заявила прогрессивный конгрессмен Делия Рамирес, добавив, что для левого крыла это «подтверждение и признание того, что мы на правильном пути».

    Рамирес заявила, что у демократов «абсолютно нет оправдания» тому, чтобы не сделать максимум за ближайшие два года, тогда как центрист Джош Готтхаймер назвал прошедший вторник «гигантской ночью для золотой середины» и предложил более скромный мандат – «сокрушить высокие издержки и коррупцию». Первоначальный план группы новых прогрессистов, известной как «Блок», требовавших уступок за поддержку фракционной линии, оказался подорван масштабом победы: несколько десятков дополнительных голосов снижают их способность шантажировать руководство.

    Левое крыло теперь стремится через Конгрессиональный прогрессивный кокус (CPC) добиться более жёсткой линии, рассчитывая расширить его за счёт новоизбранных демократов из колеблющихся округов, а также популистских кандидатов из рабочей среды, получивших поддержку и прогрессистов, и центристов. Экс-глава CPC Прамила Джаяпал заявила, что прогрессисты уже неоднократно пользовались своей силой и «сделают это снова», выступая за продвижение Medicare-for-All, отказ от финансирования ICE, прекращение помощи США Израилю, а также принятие законов о «достойной зарплате» и всеобщем доступе к детскому уходу.

    Действующий глава CPC Грег Касар указал, что пройти прогрессивную повестку может быть проще, чем кажется, напомнив, что Джеффрис говорил о необходимости «драматических перемен», и назвал Medicare-for-All «чрезвычайно популярным». Однако представители центра, включая лидера коалиции «Голубых собак» Адама Грэя и союзника Джеффриса Марка Визи, предупреждают против доминирования «крайних элементов», настаивая, что победа стала триумфом «здравого смысла», а не радикальной идеологии. Сам Джеффрис ограничился обещанием провести «семейный разговор» во фракции о приоритетах, а прогрессивный конгрессмен Джаред Хаффман признал, что Medicare-for-All в ближайшие два года принят не будет, но выразил уверенность, что при огромном большинстве партия «справится с противоречиями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг демократы, получившие контроль над сенатом и палатой представителей, намерены ограничить внешнеполитические полномочия президента США Дональда Трампа и изменить курс по ряду направлений. В тот же день Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов получила контроль над обеими палатами конгресса, нанеся масштабное поражение республиканцам на фоне недовольства войной с Ираном и ростом цен. В среду представители Демократической партии США, одержавшие успех на промежуточных выборах, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2026, 09:36 • Новости дня
    Reuters: Победа демократов в Конгрессе изменит внешнюю политику США

    Tекст: Игорь Иножарский

    После победы на промежуточных выборах демократы, получившие контроль над Сенатом и Палатой представителей, намерены ограничить внешнеполитические полномочия президента США Дональда Трампа и изменить курс по ряду направлений.

    Демократическая партия на промежуточных выборах получила контроль над Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, что вернуло ей значительную часть власти в Вашингтоне после двух лет республиканского доминирования. Во время кампании демократы утверждали, что республиканцы фактически передали исполнительной власти конституционные полномочия Конгресса по вопросам войны и бюджета, и теперь намерены их вернуть, передает Reuters.

    Одним из главных пунктов повестки станет война с Ираном, начатая Дональдом Трампом совместно с Израилем 28 февраля без одобрения Конгресса. Демократы уже неоднократно голосовали за прекращение боевых действий до получения президентом формального разрешения законодателей, одна из резолюций прошла обе палаты при поддержке части республиканцев, но администрация ее проигнорировала. Обладая новым влиянием, демократы могут сокращать оборонные расходы, блокировать назначения и требовать от администрации регулярной отчетности на открытых слушаниях.

    Еще одним направлением станет поддержка Украины, для которой Трамп в значительной мере приостановил прямую финансовую и военную помощь, несмотря на широкую двухпартийную поддержку таких поставок. Недавно он вызвал недовольство в Конгрессе, включая многих республиканцев, сняв санкции с российского дизельного топлива и временно отказавшись от санкций против российской энергетики вскоре после подписания соответствующего закона. Начиная с января демократы смогут сами выносить на голосование пакеты помощи Киеву и рассчитывают собрать большинство в две трети голосов для преодоления возможного вето Трампа, а также продвигают законопроект, блокирующий его план по возвращению российского дизеля на мировой рынок.

    Серьезные изменения возможны и в политике США в отношении Израиля, военного бюджета, иностранной помощи и Латинской Америки. На фоне массовой гибели мирных жителей в Газе и обострения насилия на Западном берегу, а также тесного союза премьер-министра Биньямина Нетаньяху с республиканцами демократы рассматривают ограничения или прекращение военной помощи Израилю, ежегодный базовый объем которой составляет 3,8 млрд долларов, не считая дополнительных средств после атак ХАМАС 7 октября 2023 года. Партия также намерена сдерживать рост военных расходов, уже заблокировала в Сенате запрос Трампа на их увеличение на 67% до 1,5 трлн долларов, добивается восстановления сокращенной президентом иностранной помощи и выступает за расследования действий США в Венесуэле, а также смягчения санкций против Кубы и отказа от вмешательства в выборы в странах Латинской Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США, получив контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, намеревалась ограничить полномочия Дональда Трампа по вопросам войн и расширить помощь Украине. В прошлом месяце администрация США с января 2025 года выделила Украине около 540 млн долларов при меньших объемах поддержки, чем при Джо Байдене. В мае администрация президента США Дональда Трампа сократила объем помощи Украине на 99%, одновременно стремясь наладить более тесные отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    Лукьянов: США находятся в процессе фундаментальной трансформации
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поражение республиканцев на выборах в США обусловлено фундаментальной трансформацией американского общества и политической системы, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Провал республиканцев обусловлен ровно теми же качествами, что и триумф республиканцев два года назад», – указал Лукьянов в своем Telegram-канале.

    По его словам, бесцеремонный напор, отбрасывание формальных приличий и игнорирование фактов позволили президенту Дональду Трампу победить в 2024 году, однако спровоцировали сильную встречную реакцию на прошедших выборах.

    Эксперт отметил, что Соединенные Штаты находятся в процессе фундаментальной трансформации, при которой политические системы с трудом пытаются адаптироваться к постоянным изменениям в обществе.

    Аналитик подчеркнул зависимость всего мира от колебаний американского политического курса из-за сохранения за США статуса наиболее влиятельной страны. При этом он назвал обнадеживающим отказ молодых политиков в обеих американских партиях от идеи глобальной гегемонии как единственно возможного состояния государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг члены Республиканской партии США возложили вину за масштабное поражение на промежуточных выборах в Конгресс на политику администрации Дональда Трампа.

    Демократы после победы захотели ограничить внешнеполитические полномочия американского президента.

    В среду Дональд Трамп признал военный конфликт с Ираном главной причиной неудачи республиканцев.

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    5 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Вэнс, ДеСантис и Круз начали борьбу за выборы 2028 года

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и сенатор Тед Круз на фоне тяжелого поражения Республиканской партии на промежуточных выборах начали публично спорить о причинах провала и формировать повестку к кампании 2028 года.

    Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах, где демократы получили крупное преимущество в Сенате и Палате представителей, вызвало волну взаимных обвинений внутри республиканского лагеря и открыло борьбу потенциальных претендентов на выдвижение в 2028 году, пишет Bloomberg.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс, которого в партии считают фаворитом на 2028 год, дистанцировался от президента Дональда Трампа и войны с Ираном, обвинив в поражении конфронтацию с Тегераном, рост стоимости жизни и курс Вашингтона в отношении Израиля; он заявил, что конфликт лишил республиканцев контроля над Сенатом как минимум на шесть лет и признал критику войны словами: «Вы правы, вы действительно говорили нам об этом».

    Губернатор Флориды Рон ДеСантис, опираясь на относительно удачный для республиканцев результат в своем штате, назвал происходящее «почти событием уровня вымирания для республиканцев во многих частях страны» и потребовал от Конгресса запретить торговлю акциями для законодателей и чиновников исполнительной власти, что было воспринято как выпад в адрес Трампа, сделавшего десятки тыс. операций с ценными бумагами в первый год президентства.

    Сенатор от Техаса Тед Круз представил итоги голосования как историческое отторжение тарифной политики, войны на Ближнем Востоке и бесконтрольного строительства дата-центров, призвав республиканцев сосредоточиться на экономических мерах, реально улучшающих жизнь работников; одновременно другие ветераны партии, в том числе сенаторы Джон Корнин и Митт Ромни, обрушились с критикой на курс Трампа и ставку на скандальных кандидатов.

    Сам Дональд Трамп на строительной площадке нового бального зала в Белом доме публично преуменьшил значение поражения, отверг сообщения о планах уволить министра обороны Пита Хегсета и дал понять, что не намерен проводить масштабную перестановку в администрации, тогда как в партии уже готовятся отставка спикера Палаты представителей Майка Джонсона, борьба за лидерство в Конгрессе и уход ряда сотрудников Белого дома на фоне рекордных для демократов результатов – по данным СМИ, не менее семи потерянных республиканцами мест в Сенате и ожидаемого преимущества демократов в Палате представителей на уровне конца 1970-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Демократическая партия США намерена изменить сразу несколько направлений внешней политики после получения контроля над Конгрессом. В среду президент США Дональд Трамп признал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах. В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном причиной потери партией контроля над Конгрессом.

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    5 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Washington Sun: Посол США в Индии может занять пост госсекретаря

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Индии Серджио Гор рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря Соединенных Штатов вместо Марко Рубио, сообщают источники THe Washington Sun.

    После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в окружении президента Дональда Трампа обсуждают возможные кадровые перестановки в администрации. Имя посла США в Индии Серджио Гора упоминается в качестве кандидата на влиятельные посты, включая должность главы администрации Белого дома и госсекретаря, пишет The Washington Sun.

    «Обладая обширными связями и прямым доступом к Трампу, Гор все активнее участвует во встречах высокого уровня, что дает ему влияние далеко за пределами его посольской должности. Его считают ключевым посредником между Вашингтоном и большей частью Азии, а также доверенным лицом госсекретаря Марко Рубио», – пишет газета.

    В дипломатических кругах считают, что нынешний госсекретарь Марко Рубио может покинуть свой пост ради подготовки к президентским выборам в 2028 или 2032 году. Положение нынешней главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз расценивается как уязвимое.

    Источники издания указывают, что Гор может быть заинтересован и в должности заместителя госсекретаря вместо Криса Ландау. По некоторым данным, Ландау планировал уйти в отставку в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом, однако дипломат эту информацию опроверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия заявила о намерении провести расследования в отношении администрации США. Президент США признал обоснованным заявление вице-президента Вэнса, что конфликт с Ираном стал главной причиной поражения республиканцев на выборах. Телеведущий Познер объяснил победу демократов в США недовольством главой Белого дома.

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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    5 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Демократы захотели изменить пять направлений внешней политики США после выборов

    Reuters: Демократы изменят пять направлений внешней политики США после выборов

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая партия США, получившая контроль над Конгрессом на промежуточных выборах, намерена ограничить полномочия президента Дональда Трампа в вопросах войн и увеличить помощь Украине, сообщает Reuters.

    Демократы, которые получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, планируют лишить администрацию Дональда Трампа конституционных полномочий в вопросах объявления войны и распределения бюджетных средств, передает Reuters.

    Одним из возможных изменений станет ограничение войны с Ираном. Представители Демократической партии могут заблокировать назначения или сократить оборонные расходы, чтобы заставить Трампа получать разрешение Конгресса на продолжение боевых действий.

    Также ожидается увеличение поддержки Украины, что позволит инициировать голосование по новому пакету помощи Киеву.

    Кроме того, демократы могут прекратить или ограничить военную помощь Израилю.

    Демократы также намерены использовать бюджетные рычаги для восстановления заблокированной иностранной помощи и ограничения военных расходов.

    Отдельным направлением работы нового созыва Конгресса станет усиление контроля за политикой Вашингтона в Латинской Америке, в том числе за санкциями против Кубы и действиями в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Телеведущий Владимир Познер связал победу демократов с недовольством избирателей действующим президентом.

    Представители Демократической партии США заявили о намерении провести расследования в отношении администрации Трампа.

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    5 ноября 2026, 03:40 • Новости дня
    Постпред Ульянов указал на связь агрессии против Ирана с итогами выборов в США

    Постпред Ульянов: Агрессия США против Ирана повлияла на выборы в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что конфликт Вашингтона и Тегерана оказал серьезное влияние на внутриполитические процессы в США.

    «Неоправданная агрессия против Ирана сильно повлияла на внутриполитические процессы в США», – написал он в соцсети X.

    Ранее президент США Дональд Трамп признал обоснованным заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, что конфликт с Ираном стал главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    Дмитриев указал на старания СМИ Британии подорвать позиции Трампа перед выборами.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей против конфликта с Тегераном.


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    5 ноября 2026, 13:32 • Новости дня
    Axios: Угроза импичмента и провал на выборах приблизили отставку Хегсета

    Tекст: Вера Басилая

    Поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали министра обороны США Пита Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа, пишет Axios.

    «Хегсет определенно ходит по тонкому льду. Это не значит, что президент его выгонит. Но есть сложности», – заявил советник Трампа порталу Axios.

    Палата представителей может объявить Хегсету импичмент по обвинению в игнорировании Конгресса и незаконном продолжении войны с Ираном. Иранский конфликт, вызвавший рост цен на бензин, считается одной из причин поражения республиканцев на выборах. Хегсет активно поддерживал начало войны и давал оптимистичные прогнозы, однако к августу военные признали необходимость пересмотра стратегии.

    Трамп может использовать Хегсета как «козла отпущения» за результаты выборов. Кроме того, до января у республиканцев остается возможность утвердить нового главу Пентагона через контролируемый ими Сенат. Также Хегсет может занять кресло сенатора от Теннесси, если Марша Блэкберн станет губернатором штата.

    В Пентагоне заявили, что министр не поддастся давлению политиков. Союзники Трампа призывают к увольнению Хегсета, хотя признают, что импичмент вряд ли будет одобрен Сенатом. Одновременно противники Хегсета распространили информацию о связях компании его жены с Пентагоном, что сам министр назвал клеветой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс дистанцировался от начатой Дональдом Трампом войны против Ирана.

    В среду президент США Дональд Трамп признал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

    Дональд Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета на фоне крупных поражений Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

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    5 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    WS назвала кандидата на пост госсекретаря после Рубио

    WS: Посол в Индии Гор может стать новым госсекретарем США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол США в Индии Серджио Гор может стать новым госсекретарем США после Марко Рубио, пишет Washington Sun со ссылкой на компетентные источники.

    «Имя Гора упоминается в качестве возможного кандидата на ряд влиятельных должностей, включая главу аппарата Белого дома и замену Рубио на посту госсекретаря», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

    По информации газеты, Гор «готовит почву» для повышения после прошедших промежуточных выборов в Конгресс. При этом в окружении Трампа его обсуждают как кандидата на высокие посты в администрации.

    Сам Гор в комментарии изданию заявил, что старается найти новую должность, а также отметил, что Рубио «незаменим» и «является самым квалифицированным госсекретарем в истории».

    Ранее телеведущий Владимир Познер назвал победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс США очевидной и связал ее с недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом.

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    5 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Вэнс назвал причину поражения республиканцев на выборах

    Вэнс обвинил войну США против Ирана в победе демократов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс дистанцировался от начатой Дональдом Трампом войны против Ирана и назвал конфликт главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что конфликт с Ираном обошелся слишком дорого и привел к проигрышу Республиканской партии на промежуточных выборах. Политик отметил правильность своих предыдущих призывов завершить боевые действия, пишет Reuters.

    «Причина, по которой мы проиграли, – это война. Если вы хотите поспорить, что оно того стоило, что потерять Сенат на следующие шесть лет стоило того, тогда сделайте это», – заявил Вэнс.

    Президент Дональд Трамп в ответ на слова вице-президента подчеркнул важность кампании, лишившей Тегеран возможности получить ядерное оружие. Агентство отмечает вероятность усложнения планов американского лидера по возобновлению крупных боевых операций на фоне публичных разногласий. По данным источников, Трамп рассматривает возможность новых бомбардировок Ирана после завершения выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп признал военный конфликт с Ираном главной причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Президент начал обсуждать с помощниками возможную отставку министра обороны Пита Хегсета. Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов.

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