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    6 ноября 2026, 00:02 • Справки

    Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

    Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика
    @ Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    Что меняется в организме мужчины после 40 лет

    Сорокалетие само по себе не является медицинской границей, после которой организм резко начинает работать иначе. Однако с возрастом постепенно накапливаются факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, ожирения и некоторых онкологических заболеваний.

    На здоровье все заметнее влияют образ жизни, наследственность, масса тела, питание, курение, употребление алкоголя, физическая активность и уже имеющиеся хронические заболевания.

    Поэтому после 40 лет особенно важна профилактика: многие нарушения долго не вызывают заметных симптомов и впервые обнаруживаются при обычном профилактическом обследовании.

    Тестостерон после 40 лет

    Распространенное утверждение о том, что у каждого мужчины после 35–40 лет тестостерон обязательно снижается на определенный процент ежегодно, слишком упрощает ситуацию. Изменение уровня гормона индивидуально и зависит не только от возраста.

    Сам по себе возраст не является основанием для постановки диагноза дефицита тестостерона. Врач оценивает сочетание симптомов и результатов лабораторных исследований.

    Обсудить обследование стоит, если появились стойкое снижение полового влечения, нарушения эрекции, выраженное уменьшение мышечной силы, необъяснимая слабость или другие симптомы, которые могут быть связаны с гипогонадизмом.

    При наличии показаний врач может назначить исследование общего тестостерона и дополнительные анализы. Мужчинам с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа контроль тестостерона может потребоваться чаще.

    Сдавать полный гормональный профиль всем мужчинам после 40 лет без жалоб и медицинских показаний не требуется.

    Вес и обмен веществ после 40

    С возрастом может меняться соотношение мышечной и жировой ткани, а недостаток движения способствует набору веса. Особенно важно следить за абдоминальным ожирением – накоплением жира в области живота.

    Избыточная масса тела и большая окружность талии связаны с повышенным риском сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

    Поэтому полезно регулярно контролировать вес, индекс массы тела и окружность талии, а при постепенном наборе веса пересмотреть питание и уровень физической активности.

    Сердце и сосуды

    После 40 лет все большее значение приобретает контроль факторов сердечно-сосудистого риска.

    К ним относятся повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, нарушения углеводного обмена, курение, ожирение, низкая физическая активность и наследственная предрасположенность.

    Не стоит ждать появления боли в груди или выраженной одышки. Артериальная гипертония и нарушения липидного обмена могут долго протекать без заметных симптомов.

    Именно поэтому измерение давления, определение глюкозы и холестерина входят в профилактические обследования.

    Простата после 40 лет: когда обращаться к урологу

    Возраст повышает вероятность заболеваний предстательной железы, однако ежегодное УЗИ простаты и обязательный прием уролога всем здоровым мужчинам после 40 лет не предусмотрены.

    Обратиться к врачу необходимо при появлении симптомов:

    – учащенного мочеиспускания;

    – необходимости несколько раз вставать ночью в туалет;

    – ослабления струи мочи;

    – затрудненного начала мочеиспускания;

    – ощущения неполного опорожнения мочевого пузыря;

    – боли или дискомфорта;

    – появления крови в моче.

    При таких жалобах врач определит необходимый объем обследования.

    Когда сдавать ПСА

    ПСА – простатспецифический антиген – используется при обследовании предстательной железы, но сам по себе повышенный показатель не означает наличие рака.

    В рамках российской диспансеризации исследование общего ПСА предусмотрено для мужчин в возрасте:

    – 45 лет;

    – 50 лет;

    – 55 лет;

    – 60 лет;

    – 64 лет.

    Дополнительное или более раннее обследование может потребоваться при симптомах либо повышенном риске заболевания, например при семейной истории рака предстательной железы.

    По действующим клиническим рекомендациям исследование ПСА также назначают мужчинам старше 50 лет при подозрении на рак предстательной железы, а при семейном анамнезе – начиная с более молодого возраста по решению врача.

    Какие обследования нужны мужчинам после 40 лет

    В России диспансеризация граждан после 40 лет проводится ежегодно. Это удобная база для профилактики: не нужно самостоятельно составлять длинный список анализов и проходить их без показаний.

    На первом этапе оценивают основные факторы риска и проводят предусмотренные возрастом исследования.

    В программу входят, в частности:

    – анкетирование и оценка факторов риска;

    – измерение роста, веса и окружности талии;

    – измерение артериального давления;

    – исследование уровня общего холестерина;

    – определение глюкозы крови натощак;

    – общий анализ крови для граждан старше 40 лет;

    – ЭКГ в предусмотренном программой объеме;

    – обследования для раннего выявления отдельных видов онкологических заболеваний.

    По результатам первого этапа терапевт определяет, нужны ли дополнительные анализы, обследования или консультации специалистов.

    Скрининг рака кишечника после 40 лет

    Одно из важных возрастных обследований – исследование кала на скрытую кровь.

    В рамках диспансеризации его проводят:

    – с 40 до 64 лет – один раз в два года;

    – с 65 до 75 лет – ежегодно.

    Если тест показывает отклонение или у человека имеются тревожные симптомы, врач может назначить дальнейшее обследование.

    Не стоит ждать очередной диспансеризации при появлении крови в стуле, стойком изменении работы кишечника, необъяснимой потере веса или длительной боли – с такими симптомами необходимо обратиться к врачу.

    Какие анализы не нужно сдавать всем мужчинам после 40

    Возраст сам по себе не означает, что ежегодно необходимы расширенный гормональный профиль, УЗИ всех внутренних органов, онкомаркеры или большое количество анализов «на всякий случай».

    Например, тестостерон, ЛГ и ФСГ исследуют при соответствующих жалобах и показаниях. УЗИ сердца, нагрузочные тесты и другие кардиологические исследования также назначают в зависимости от симптомов и факторов риска.

    Избыточное обследование не всегда дает дополнительную пользу и иногда приводит к случайным находкам, которые требуют новых исследований.

    Оптимальная стратегия – регулярно проходить диспансеризацию и вместе с врачом дополнять ее теми обследованиями, которые нужны именно конкретному человеку.

    Питание мужчины после 40 лет

    Специальной «мужской диеты после 40» не существует. Основой остается сбалансированный рацион, который помогает поддерживать нормальный вес и снижать риск хронических заболеваний.

    Овощи и фрукты каждый день

    В рацион желательно включать не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, не считая картофеля и других крахмалистых корнеплодов.

    Это могут быть овощи, зелень, ягоды и фрукты разных цветов. Чем разнообразнее рацион, тем проще получать необходимые пищевые волокна, витамины и минералы.

    Белок для сохранения мышечной массы

    Источниками белка могут быть:

    – рыба;

    – нежирное мясо и птица;

    – яйца;

    – кисломолочные продукты;

    – фасоль, чечевица, нут и другие бобовые;

    – орехи.

    Количество белка зависит от массы тела, физической активности и состояния здоровья, поэтому универсальной нормы для всех мужчин после 40 лет нет.

    Цельнозерновые продукты и клетчатка

    Вместо части продуктов из очищенной муки полезно выбирать цельнозерновой хлеб, крупы и другие продукты, богатые пищевыми волокнами.

    Клетчатка также содержится в овощах, фруктах и бобовых.

    Полезные жиры

    В рацион можно включать растительные масла, орехи, семена и рыбу.

    При этом оливковое масло и авокадо правильнее считать источниками преимущественно ненасыщенных жиров в целом, а не основными источниками омега-3.

    Жирная морская рыба, льняное семя и некоторые орехи позволяют дополнительно получать полиненасыщенные жирные кислоты.

    Что лучше ограничить

    Стоит сокращать количество продуктов с большим содержанием соли, добавленного сахара и насыщенных жиров.

    К ним относятся многие колбасные изделия, сладкие напитки, выпечка, фастфуд и значительная часть сильно переработанных продуктов.

    Полностью исключать из рациона отдельные группы продуктов без медицинских показаний обычно не требуется.

    Сколько воды пить

    Универсального правила «каждому мужчине нужно выпивать 1,5–2 литра чистой воды ежедневно» нет.

    Потребность в жидкости зависит от массы тела, питания, температуры воздуха, физической нагрузки, состояния здоровья и других факторов.

    Ориентироваться следует на нормальный питьевой режим и индивидуальные рекомендации врача, особенно при заболеваниях сердца или почек.

    Физическая активность после 40 лет

    Регулярное движение помогает контролировать массу тела, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и сохранять мышечную массу.

    Для взрослого человека ориентиром служат не менее 150–300 минут умеренной аэробной активности в неделю.

    Подойдут:

    – быстрая ходьба;

    – плавание;

    – велосипед;

    – бег при отсутствии противопоказаний;

    – лыжи;

    – другие виды активности, соответствующие уровню подготовки.

    Силовые упражнения рекомендуется выполнять не менее двух раз в неделю. Они особенно полезны для сохранения мышечной массы и силы.

    Начинать тренировки после длительного перерыва лучше постепенно. При хронических заболеваниях, боли в груди, выраженной одышке или других проблемах нагрузку следует предварительно обсудить с врачом.

    Сон и восстановление

    Большинству взрослых необходимо около семи–восьми часов сна в сутки, хотя индивидуальная потребность может отличаться.

    Хронический недосып связан с ухудшением самочувствия и может мешать контролировать аппетит, вес и артериальное давление.

    Полезно соблюдать относительно постоянное время сна и пробуждения, ограничивать алкоголь перед сном и оставлять достаточно времени для восстановления после физических нагрузок.

    Если громкий храп сопровождается остановками дыхания во сне, выраженной дневной сонливостью или постоянной усталостью, стоит обратиться к врачу: подобные симптомы могут быть связаны с синдромом обструктивного апноэ сна.

    Курение и алкоголь

    Отказ от курения остается одной из наиболее эффективных мер профилактики сердечно-сосудистых, онкологических и хронических респираторных заболеваний.

    Если человек курит и самостоятельно отказаться от никотина не получается, можно обратиться за медицинской помощью – существуют методы лечения никотиновой зависимости.

    Алкоголь не следует использовать как средство «для сердца» или профилактики заболеваний. Чем меньше его употребление, тем ниже связанные с ним риски.

    Что проверить мужчине после 40 лет: краткий план

    Основой профилактики после 40 лет может стать ежегодная диспансеризация.

    Мужчине важно знать свои показатели артериального давления, глюкозы и холестерина, контролировать массу тела и окружность талии, не пропускать возрастные онкологические скрининги и обращаться к врачу при появлении новых симптомов.

    ПСА в рамках диспансеризации исследуют в 45, 50, 55, 60 и 64 года, а не ежегодно начиная с сорокалетия.

    Тестостерон и другие половые гормоны также не относятся к обязательным ежегодным анализам для каждого здорового мужчины. Их проверяют по медицинским показаниям.

    Рацион стоит строить вокруг овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, источников белка и ненасыщенных жиров. Физической активности рекомендуется уделять не менее 150 минут в неделю и дополнять ее силовыми упражнениями.

    Главная стратегия мужского здоровья после 40 лет – не искать один универсальный «чекап», а регулярно контролировать факторы риска и проходить обследования, соответствующие возрасту, состоянию здоровья и семейному анамнезу.

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