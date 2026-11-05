Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

Tекст: Станислав Лещенко

Польское издание Rzeczpospolita опубликовало материал о состоянии польских ВВС. В настоящее время в их распоряжении остаются сорок семь истребителей F-16: машин не новых, но считающихся надежными «рабочими лошадками». Между тем подготовленных летчиков, способных поднять эти машины в воздух, осталось лишь около сорока человек.

Норматив НАТО требует не менее 1,5 пилота на один борт. Несложная арифметика дает дефицит в тридцать летчиков, или почти 43% от штатной численности. Однако даже наличие этих сорока человек не является гарантией того, что можно будет поднять в воздух все сорок самолетов: часть пилотов неизбежно находится на отдыхе, лечении, в командировках или на переподготовке.

Источники Rzeczpospolita в армии указывают, что, даже с учетом возможности поднять в воздух лишь около половины F-16, этого недостаточно для их эффективного использования – ведь в случае полномасштабного конфликта потребуется одновременное патрулирование, нанесение ударов и полноценный резерв. В Главном командовании ВС Польши в ответ на просьбу о комментарии лишь призвали не «наносить ущерб имиджу армии».

Причины дефицита летного состава носят системный характер. Главный корень проблемы заключен в Национальной летной академии в Демблине, которую пафосно называют «Школой орлят». По данным источников Rzeczpospolita, в 2025 году там удалось подготовить «всего нескольких» молодых летчиков. Один из собеседников газеты охарактеризовал систему подготовки в Демблине как неэффективную, а другой указал на рост числа кандидатов, которые бросают учебу, не закончив ее.

Стоит напомнить, что подготовка военного летчика – один из самых дорогих и длительных процессов в любых вооруженных силах. Обучение одного пилота F-16 обходится более чем в 5 млн долларов, а пилота машины следующего поколения, F-35, оценивается уже в 12 млн. Полугодовой курс на легкий штурмовик FA-50 стоит более 1 млн.

Эти расходы распределены на годы вперед: только базовый курс длится около двух лет, причем часть обучения проходит в Польше, а часть – в США. И именно американский этап тренировок становится еще одним «бутылочным горлом».

Мест для обучения иностранцев в США не хватает: на это в последние годы жаловались в том числе украинские пилоты, осваивавшие F-16. Польские летчики в рамках программы Foreign Military Sales проходят подготовку на базе Колумбус в Миссисипи, пропускную способность которой приходится делить между разными странами НАТО. В результате польские летчики вынуждены подолгу ждать своей очереди на заокеанскую стажировку.

Ситуацию с кадрами усугубляет еще один фактор. Польша приобретает истребители пятого поколения F-35A, и часть опытных пилотов F-16 уже пересаживается на новую машину. Эти люди – лучшие профессионалы польской боевой авиации, но их переход на F-35 бьет по парку F-16, который в любом случае останется основной ударной силой ВВС Польши на ближайшие годы. Вот только все более непонятно, кто станет на них летать.

Между тем налицо парадокс: не имея достаточного количества летчиков, Польша тратит на модернизацию F-16 умопомрачительные суммы.

В августе 2025 года Варшава подписала контракт стоимостью 3,8 млрд долларов на усовершенствование своего парка F-16. Модернизированные самолеты (эта модификация называется F-16V Block 72) получат новые радары с активной фазированной решеткой, новые бортовые компьютеры, улучшенные каналы передачи данных, современные системы РЭБ и усовершенствованные ракеты AIM-120D AMRAAM.

Однако вложение 3,8 млрд долларов в совершенствование самолетов при одновременном критическом кадровом дефиците выглядит как покупка нового двигателя для автомобиля, у которого нет шофера. Как отмечает Rzeczpospolita, Польша не в состоянии выделить несколько сотен дополнительных миллионов злотых, чтобы иметь соответствующее количество подготовленных пилотов. Соотношение затрат более чем красноречиво: миллиарды на «железо» и крохи на людей, без которых это «железо» превращается в металлолом.

Но если ситуация с F-16 кажется польскому командованию тревожной, то программа развития вертолетного парка может и вовсе стать настоящей катастрофой.

Польша заказала у американской корпорации Boeing 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, поставки которых начнутся в 2028 году. Общая стоимость пакета, включающего сами машины, обучение персонала, логистику и боеприпасы, оценивается примерно в 10,8 млрд долларов.

Каждый Apache требует экипажа из двух человек, а для полноценной эксплуатации необходимы два экипажа на машину. Таким образом, для парка из 96 вертолетов потребуется 384 члена экипажа – пилотов и операторов вооружения. При существующих темпах подготовки, которые обеспечивает польская Военная авиационная академия (ежегодно выпускающая 30-40 человек по всем специальностям), на подготовку такого количества профессионалов уйдет примерно десять лет.

На сегодняшний день подготовку в США прошли лишь около двадцати польских пилотов Apache, и еще несколько десятков находятся в процессе. Издание The Warsaw Voice констатирует:

страна покупает вертолеты на 10 млрд, но не имеет внятного плана, откуда возьмутся люди, которые будут на них воевать.

Военный эксперт Юрий Зверев, главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, обращает внимание на то, что проблемы польских ВВС типичны для стран НАТО. «Ситуация с летным составом военной авиации в этих странах (в первую очередь в ВВС США и ключевых их европейских союзников) характеризуется хроническим дефицитом квалифицированных кадров и трудностями с удержанием опытных офицеров», – отмечает исследователь.

Зверев приводит цифры дефицита кадров в ВВС США, где нехватка летного состава оценивается примерно в 1,5-2,4 тыс. пилотов: включая инструкторов, штабных офицеров и боевых летчиков. По прогнозам американских военных ведомств, укомплектованность должностей истребительной авиации может упасть до 67%, а бомбардировочной – ниже 69%. И, несмотря на то что ВВС США вышли на целевой уровень подготовки новых курсантов (около 1,5 тыс. человек в год), полное преодоление дефицита опытных кадров займет до двадцати лет.

В европейских странах НАТО ситуация усугубляется общим дефицитом кадров в Вооруженных силах и устареванием парка техники.

«В ряде государств, например, в Великобритании и Германии, пилоты годами ожидают своей очереди на учебных самолетах, теряя практические навыки еще на этапе обучения, либо сталкиваются с сокращением налета из-за технического состояния самолетов,

– говорит Зверев. – В числе главных причин кризиса – отток в коммерческую авиацию: крупные гражданские авиакомпании предлагают пилотам зарплаты, в несколько раз превышающие денежное довольствие в Вооруженных силах, лучшие условия труда, стабильный график и возможность ночевать дома. Поэтому военные летчики массово увольняются после истечения первых контрактных сроков».

Аналитик подчеркивает: подготовка квалифицированного военного летчика занимает от четырех до десяти лет, стоит миллионы долларов и требует интенсивного налета часов, который трудно поддерживать при ограниченных бюджетах и стареющем парке машин. «В случае гипотетического крупномасштабного конфликта у НАТО может возникнуть парадоксальная ситуация: при наличии сотен или тысяч боевых самолетов альянсу будет физически не хватать опытных экипажей. Быстрых решений этой проблемы эксперты не видят», – резюмирует Юрий Зверев.