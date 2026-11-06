Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Умер бывший тренер сборных России по спортивной гимнастике
Умер бывший тренер сборных России по спортивной гимнастике Аркаев
Бывший тренер мужской и женской сборных России по спортивной гимнастике Леонид Аркаев умер на 87-м году жизни, сообщила пресс-служба российской Федерации гимнастики.
Церемония прощания с Аркаевым состоится 9 ноября в Митинском крематории, передает ТАСС со ссылкой на сообщение федерации.
С 1973 по 1992 год Аркаев возглавлял мужскую сборную СССР, с 1992 по 2004 год – мужскую и женскую команды России. Под его руководством было завоевано 77 олимпийских медалей и более 200 наград чемпионатов мира и Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев ушел из жизни в возрасте 63 лет из-за тяжелого заболевания. В июне скончался легендарный наставник отечественных велосипедистов Евгений Барымов. В январе умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.