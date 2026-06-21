«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.16 комментариев
Ушел из жизни заслуженный тренер России по велоспорту Барымов
На 91-м году жизни скончался легендарный наставник отечественных велосипедистов Евгений Барымов, воспитавший плеяду выдающихся чемпионов и призеров Олимпийских игр, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
«Десятки спортсменов, прошедших через его руки, стали мастерами спорта международного класса и чемпионами СССР. Особенно проявились его профессиональные педагогические знания в годы работы тренером велокоманды ЦСКА. Опираясь на тернистый путь, пройденный на тренерской ниве, он всегда стремился к достижению высших результатов в спорте. Федерация велосипедного спорта России выражает соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении организации, передает ТАСС.
За долгие годы тренерской карьеры Евгений Барымов подготовил множество прославленных спортсменов. Среди его самых известных воспитанников – победитель Олимпийских игр 1980 года Виталий Петраков, а также бронзовый призер Олимпиады 2016 года Денис Дмитриев.
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