Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.14 комментариев
Умер легендарный советский тренер по тяжелой атлетике Рудольф Плюкфельдер
В возрасте 97 лет в Германии скончался олимпийский чемпион и тренер по тяжелой атлетике Рудольф Плюкфельдер, воспитавший чемпионов Ригерта и Алексеева, о его смерти сообщили ученики наставника.
Олимпийский чемпион и легендарный советский тренер по тяжелой атлетике Рудольф Плюкфельдер скончался на 98-м году жизни в Германии. О смерти наставника ТАСС сообщил его ученик, победитель Олимпиады Давид Ригерт. Он отметил: «Сегодня я узнал, что в Германии 24 апреля ушел из жизни Рудольф Владимирович Плюкфельдер. Этот человек сыграл огромную роль в моей жизни как тренер. Мне очень тяжело сейчас говорить».
По информации вице-чемпиона мира 1977 года Сергея Певзнера, Плюкфельдер тяжело переживал смерть своей супруги, которая ушла из жизни годом ранее. Певзнер подчеркнул, что тренер не мог смириться с потерей, хотя дожил до очень почтенного возраста. Специалист и сам тренировался у Плюкфельдера, называя его выдающейся личностью, повлиявшей на судьбы многих спортсменов.
Плюкфельдер родился в 1928 году, в 90-х годах вместе с семьей эмигрировал в Германию. За свою карьеру он выиграл Олимпиаду 1964 года и трижды становился чемпионом мира. В качестве тренера Плюкфельдер воспитал целую плеяду выдающихся тяжелоатлетов, среди которых олимпийские чемпионы Василий Алексеев, Давид Ригерт и Николай Колесников.
Сергей Певзнер вспоминает, что Плюкфельдер отличался требовательностью и одновременно умением поддерживать воспитанников, в том числе детей из детдомов. Благодаря своей школе тяжелой атлетики Плюкфельдер оставил заметный след в истории советского спорта.
