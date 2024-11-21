Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?0 комментариев
Против блогера Вербицкого возбудили дело о терроризме
Михаила Вербицкого обвинили в призывах к терроризму против России
Против блогера Михаила Вербицкого, выступавшего за удары по России, возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму, хотя сам он находится за границей.
Против блогера Михаила Вербицкого возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму, передает РИА «Новости».
Дело заведено по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса России, которая касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Михаил Вербицкий, 1969 года рождения, в настоящее время находится за границей.
Ранее блогер Амид Юсубов был внесен в перечень террористов и экстремистов в России после осуждения за возбуждение ненависти к русским.