Против блогера Вербицкого возбудили дело о терроризме

  • Новость часаПесков назвал применение Storm Shadow по Курской области новой эскалацией
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    Как Трамп будет разорять Китай
    Юшков объяснил лидерство России в поставках газа в ЕС
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым
    Гоблин назвал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 «дрянью от украинских нацистов»
    Российские войска освободили Дальнее в ДНР
    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово
    Средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow
    США отвергли версию диверсии в повреждении кабелей на Балтике
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности к обмену ядерными ударами
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    21 ноября 2024, 12:23 • Новости дня

    Против блогера Вербицкого возбудили дело о терроризме

    Михаила Вербицкого обвинили в призывах к терроризму против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Против блогера Михаила Вербицкого, выступавшего за удары по России, возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму, хотя сам он находится за границей.

    Против блогера Михаила Вербицкого возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму, передает РИА «Новости».

    Дело заведено по второй части статьи 205.2 Уголовного кодекса России, которая касается публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Михаил Вербицкий, 1969 года рождения, в настоящее время находится за границей.

    Ранее блогер Амид Юсубов был внесен в перечень террористов и экстремистов в России после осуждения за возбуждение ненависти к русским.

    20 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    На форуме в Москве представили концепцию Международной ассоциации по фактчекингу

    ТАСС и АНО «Диалог Регионы» подписали меморандум о создании ассоциации по фактчекингу

    Tекст: Валерия Городецкая

    На форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве презентовали концепцию ассоциации GlobalFactсhecking Network, которая будет заниматься международным фактчекингом и борьбой с фейковыми сообщениями.

    ТАСС и АНО «Диалог Регионы» официально подписали меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу GlobalFactсhecking Network (GFCN), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Глава АНО «Диалог» Владимир Табак представил концепцию новой организации, которая, по его словам, будет объединять международное фактчекерское сообщество.

    «Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN – Global Factсhecking Network. Что мы предлагаем? Если говорить про цели, то первое – объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе – определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение. Мы готовы брать на себя образовательную функцию… Третье – внедрение эффективного инструментария для борьбы с фейками», – рассказал Табак.

    По данным АНО «Диалог Регионы», с 2020 года в России было зафиксировано 30 млн копий фейковых сообщений. Прогнозы показывают, что к концу этого года это число может достичь 8 млн. Сейчас в мире действуют только две фактчекинговые организации, в то время как более 120 стран ими не охвачены, отметил Табак.

    Предполагается, что в ассоциацию смогут вступать журналисты, эксперты и организации по проверке фактов. Участие в организации доступно как юридическим, так и физическим лицам. Партнерами ассоциации станут ТАСС и «Мастерская новых медиа».

    «Уже три года ТАСС и АНО »Диалог Регионы« работают вместе в области противодействия распространению недостоверной информации. А в целом для ТАСС фактчекинг – миссия историческая. Решение создать организацию, которая взяла бы на себя комплексно миссию по борьбе с фейками, назрело давно», – отметил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    На пленарном заседании форума эксперты также обсудили стратегию борьбы с фейками на международном уровне.

    В октябре АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу. Сообщалось, что ее целью станет борьба с фейковой информацией.

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    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Bloomberg: Киев впервые ударил вглубь России ракетами Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

    По данным Bloomberg, ракеты были выпущены по объектам, расположенным в глубине российской территории, передает РИА «Новости». «Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Два американских чиновника подтвердили телеканалу CNN, что удар по Брянской области 19 ноября был осуществлен с применением дальнобойных ракет ATACMS производства США.

    Ранее газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

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    21 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить использование британских ракет вглубь России

    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от премьера Кира Стармера немедленно объяснить, использовались ли британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российских территорий.

    Корбин обратился к премьер-министру Стармеру с требованием прояснить ситуацию вокруг использования британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС. Он выразил обеспокоенность тем, что британские дальнобойные вооружения могли быть использованы для ударов вглубь России, и призвал премьер-министра немедленно выступить перед парламентом с разъяснениями.

    Корбин заявил, что необходимо сообщить британской общественности, означает ли это, что Британия теперь находится в состоянии войны с ядерной державой, и оценить уровень риска для жителей страны. Он также подчеркнул, что такой шаг был предпринят без одобрения парламента, что вызывает дополнительные вопросы.

    Несмотря на то что Корбин последовательно осуждает действия России, начавшей специальную военную операцию на Украине, он акцентировал внимание на необходимости деэскалации конфликта и поиска дипломатического решения для достижения мира.

    До этого Британия отказалась комментировать сообщения об ударах Storm Shadow вглубь России

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    20 ноября 2024, 21:34 • Новости дня
    Силуанов озвучил ответ на использование Западом доходов от российских активов

    Силуанов сообщил о планах России использовать доходы от замороженных активов Запада

    Силуанов озвучил ответ на использование Западом доходов от российских активов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в ответ на недружественные действия, сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

    По его словам, такое решение станет ответом на действия западных стран, которые ранее заморозили золотовалютные резервы РФ, сообщает ТАСС.

    «Мы делаем точно так же. Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», – подчеркнул Силуанов.

    Он также добавил, что ответные меры будут введены после подтверждения недружественных действий со стороны западных стран. Эти шаги включают не только использование доходов, но и иные меры, направленные на защиту российских экономических интересов.

    Ранее Силуанов сообщил, что Россия примет симметричную меру в ответ на действия Запада, задействовав доходы от активов иностранных лиц для поддержания экономики и регионов страны.

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    20 ноября 2024, 22:43 • Новости дня
    Белорусское ТВ сообщило о планах Запада атаковать четыре региона Белоруссии

    ОНТ: Оппозиция и Запад планировали проникновение в Белоруссию через юго-западные регионы

    Белорусское ТВ сообщило о планах Запада атаковать четыре региона Белоруссии
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Оппозиционные силы и западные кураторы разработали план по захвату Белоруссии, предполагающий вторжение в юго-западные регионы со стороны Польши, Литвы и Украины с участием вооруженных групп, сообщил государственный телеканал ОНТ.

    По имеющейся информации, оппозиция совместно с западными кураторами разработала план по захвату Белоруссии. Предполагается, что вооруженные группы войдут в юго-западные регионы страны, в частности в Кобринский район и Полесье, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению, активная фаза плана начнется с пересечения границы бойцами «Белорусского добровольческого корпуса», а также формированиями и «хоругвями» из Польши и Литвы. Эти действия будут сопровождаться поддержкой прозападных ячеек, уже действующих внутри страны.

    Отмечается, что для реализации захвата Запад определил четыре ключевые территории на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Это предполагает координированные действия оппозиционных сил и международных участников с целью дестабилизации ситуации в республике.

    Ранее КГБ Белоруссии заявил о подготовке террористических ячеек спецназом Польши.

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    20 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Матвиенко предложила Хуснуллину выплатить налоги за восемь лет

    Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налоги за проживание в незарегистрированном доме

    Матвиенко предложила Хуснуллину выплатить налоги за восемь лет
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру Марату Хуснуллину уплатить налоги за восемь лет проживания в незарегистрированном доме.

    В ходе правительственного часа в Совете Федерации, пишет ТАСС, Матвиенко обратилась к Хуснуллину с предложением уплатить налоги задним числом за проживание в незарегистрированном доме. Матвиенко подчеркнула значимость этого шага для демонстрации примерного поведения.

    В ответ на это Хуснуллин объяснил, что долгое время не мог подключить дом к трансформаторной подстанции из-за недостаточной мощности, поэтому зарегистрировал дом только после урегулирования подключения. Он добавил, что жил там, оформляя дом как строительную площадку.

    Также Хуснуллин отметил, что по всей стране существуют миллионы квадратных метров таких незарегистрированных домов. По его словам, в настоящее время власти заняты упрощением процедур для решения проблемы с несвоевременной регистрацией построенных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируется расширить дачную амнистию, что упростит оформление собственности на загородные дома и постройки. На встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским председатель правительства Михаил Мишустин отметил важность наведения порядка в области регистрации дач и гаражей.

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    20 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    В российских сосисках обнаружили опасный запрещенный фермент

    Россельхознадзор обнаружил в сосисках микробную трансглютаминазу и опасные растительные жиры

    В российских сосисках обнаружили опасный запрещенный фермент
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россельхознадзор выявил в сосисках микробную трансглютаминазу, которая может негативно влиять на здоровье человека и запрещена к использованию в пищевой промышленности.

    Специалисты Россельхознадзора выявили в сосисках российского производства опасный и запрещенный фермент – микробную трансглютаминазу, известную как «мясной клей», передает «Московский комсомолец».

    Это вещество применяется для соединения мясного сырья и может вызывать проблемы с иммунной системой, нарушать работу кишечника и повышать риск развития онкологических заболеваний.

    Пробы сосисок были взяты в магазинах Мордовии. Кроме того, микробную трансглютаминазу обнаружили в твороге, который поставляется в некоторые школы и кафе. Помимо этого, специалисты Россельхознадзора обнаружили в плавленых сырках и молоке ненадлежащего качества растительный жир.

    В связи с выявленными нарушениями ведомство усилило лабораторный контроль. Вся информация была передана в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования и принятия мер.

    Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления ботулизмом в Москве, Московской и Нижегородской областях, Республике Татарстан стала фасоль, используемая в салатах «Лобио». Из оборота изъяли почти 200 тонн опасной продукции, ставшей причиной ботулизма, а также прекратили действие более 100 деклараций о соответствии продукции.

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    20 ноября 2024, 20:43 • Новости дня
    Мишустин назвал сроки поставок самолета МС-21

    Мишустин анонсировал начало поставок самолета МС-21 в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые поставки российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться в 2025 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспорт России».

    Мишустин отметил, что в этом году ожидается завершение сертификации воздушного судна, что позволит начать его поставки в авиакомпании уже через год, передает ТАСС. «В предстоящем году ожидаем завершение сертификации флагманского МС-21 и начало его поставок в авиакомпании», – сказал он.

    МС-21 представляет собой ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, который разрабатывается для замены устаревших моделей, таких как Ту-154. Это воздушное судно планируется как альтернатива зарубежным аналогам. МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов как на внутренних, так и на международных авиалиниях.

    Проект предусматривает создание различных модификаций самолета, которые будут различаться по длине и вместимости салона – 150, 180 и 210 мест. МС-21 рассчитан на выполнение полетов на расстояния до 6 тыс. км. Дополнительно разрабатывается версия для дальнемагистральных перелетов.

    В октябре сообщалось, что Иркутский авиазавод начали модернизировать для выпуска самолетов МС-21. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года.

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    20 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года
    Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности Украины вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил, но отметил юридическое намерение Киева не отказываться от утраченных территорий.

    Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украина не имеет достаточных вооруженных сил для восстановления границ 1991 года, передает ТАСС.

    Президент Украины подчеркнул, что, несмотря на юридическое намерение не отказываться от утраченных территорий, реальность диктует иное положение вещей. «Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточных сил, чтобы с оружием в руках отбросить (...) Россию на линию 1991 года», – заявил Зеленский.

    Он также затронул вопрос о Крымском полуострове, заявив о готовности Киева вернуть его дипломатическим путем. Однако он выразил сомнение, что вооруженные силы Украины смогут вернуть полуостров силой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Киев не может вернуть контроль над территориями в границах 1991 года военным путем.

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    20 ноября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт назвала гроб Светличной неподобающим для актрисы

    Эксперт назвала гроб Светличной недостойным и дешевым

    Эксперт назвала гроб Светличной неподобающим для актрисы
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Основательница похоронного бюро Екатерина Костылева раскритиковала выбор гроба для актрисы Светланы Светличной, указав на его невысокую стоимость и недостаточную эстетичность.

    Издание URA.RU сообщает, что Костылева, основательница самарского похоронного бюро «Благо», выразила недовольство организацией похорон актрисы Светличной. По ее словам, выбранный для нее гроб, скорее всего, не стоит более 200 тыс. рублей. Костылева уверена, что организаторы не уделили должного внимания деталям прощальной церемонии.

    Она отметила, что гроб выглядит как дубовый шестигранный, стоимость которого обычно составляет около 180 тыс. рублей, если он действительно сделан из дуба. «Я в шоке от выбора гроба для Светличной. Во-первых, он безобразно большой! Это же сильно бросается в глаза!» – заявила Костылева. Она также добавила, что на лице актрисы отсутствовал грим, что также не соответствовало стандартам похоронной церемонии для известной личности.

    Костылева напомнила, как прежде была организована подобная церемония для Людмилы Гурченко, подчеркивая, что Светличной подошел бы белый гроб. «Почему все эти моменты не продумали, я не понимаю», – добавила эксперт, акцентируя внимание на возможности организовать более достойное прощание с актрисой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет в Москве, о чем ранее сообщали ее близкие. Она была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.

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    20 ноября 2024, 21:08 • Новости дня
    Минюст решил изменить цвет одежды заключенных

    Минюст утвердил новую одежду для заключенных в колониях

    Tекст: Денис Тельманов

    Минюст России разработал проект приказа, утверждающий более комфортную одежду для осужденных, которая будет учитывать климатические условия регионов.

    Министерство юстиции России разработало проект документа, вносящий изменения в нормы вещевого довольствия осужденных, сообщает ТАСС. В рамках приказа предлагается новая форма одежды, которая будет более комфортной и подходящей для сезонных условий в разных регионах страны. Цвет одежды для мужчин будет изменен с черного на графитовый, а для женщин – с зеленого на бордовый.

    Помимо изменения внешнего вида и цвета, планируется расширить ассортимент одежды. Впервые в нормы довольствия включены зимние трикотажные шапки, шарфы и футболки. Женщины-осужденные получат возможность иметь пижамы, домашние халаты и легинсы, что ранее было доступно только для женщин в воспитательных колониях.

    Представители Минюста считают, что данные изменения поспособствуют усилению гуманизации условий содержания заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Новая форма будет выдаваться по мере ее производства, улучшая общее состояние и комфорт осужденных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия правительства одобрила поправки Минюста, допускающие создание учреждений объединенного типа в уголовно-исполнительной системе.

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    20 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Кремль отреагировал на статью Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Кремль отреагировал на расследование Der Spiegel о попытках Киева взорвать «Турецкий поток»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле осведомлены о попытках Киева атаковать «Турецкий поток», о чем ранее заявлял президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя расследование Der Spiegel.

    В ответ на вопрос о том, описывает ли публикация немецкого издания Der Spiegel те же инциденты, о которых ранее сообщал российский лидер, Песков подтвердил, что публикация действительно касается этих попыток, передает ТАСС.

    «Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, немецкий журнал Der Spiegel опубликовал расследование, в котором говорится, что украинская группа планировала подрыв газопровода «Турецкий поток» в Черном море.

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