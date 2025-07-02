Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Азербайджан начал поэтапное закрытие русскоязычных школ
В Азербайджане в течение ближайших трех лет все 340 русскоязычных школ перейдут на преподавание на азербайджанском языке с поэтапной переподготовкой учителей.
Азербайджан приступил к поэтапному закрытию школ с обучением на русском языке, передает РБК. Портал Oxu.az сообщил, что родителям начали поступать уведомления о предстоящих изменениях, в течение ближайших трех лет все русскоязычные школы перейдут на преподавание на азербайджанском языке. Также планируется организовать курсы переподготовки для учителей.
По данным портала Mektebgushesi, в стране действует 340 школ с русскоязычными классами, из которых в 16 обучение ведется только на русском языке, а в остальных – на двух языках. Общее число учащихся в таких школах оценивается в 150–160 тысяч, большинство из них располагаются в Баку, тогда как в некоторых регионах подобных школ нет вообще.
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