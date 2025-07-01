МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном

Дипломат Масюк сообщил об активизации попыток расколоть отношения Москвы и Баку

Tекст: Елизавета Шишкова

Дипломатический представитель МИД РФ Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова в Пятигорске заявил о наблюдаемых попытках ряда сил внести раскол в двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном, передает ТАСС.

По его словам, для этого используются инсинуации вокруг катастрофы самолета AZAL, произошедшей в декабре прошлого года, что повлияло на решение о закрытии Русского дома в Баку.

Масюк отметил, что в последнее время также предпринимаются попытки обвинить Россию в давлении на этнических азербайджанцев после задержания граждан России азербайджанского происхождения в Екатеринбурге по подозрению в тяжких преступлениях.

Он подчеркнул, что российская сторона последовательно доводит до азербайджанских партнеров свой принципиальный подход, направленный на нейтрализацию ущерба двусторонним отношениям.

Дипломат выразил надежду, что Баку также будет придерживаться конструктивной линии для сохранения сотрудничества между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России. Позже дипломатический представитель Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вышел из здания российского МИД, не сделав заявлений для прессы.