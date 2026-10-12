Генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками

Генерал Перелыгин предупредил о поэтапном вовлечении россиян в преступления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Перелыгин рассказал о схеме работы украинских колл-центров. «Если говорить о том, как проходит вот это зомбирование или вовлечение людей в преступную деятельность, я бы разбил этот процесс на несколько этапов… В начале происходит какой-то звонок», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, злоумышленники могут представляться сотрудниками различных служб, чтобы выманить персональные данные и получить доступ к картам жертв, после чего крадут деньги. Затем они звонят от имени российских правоохранителей.

«Потом обвиняют в связях со спецслужбами Украины. Говорят от имени органов, что теперь вы должны заслужить доверие и выполнить наше задание», – пояснил он, добавив, что мошенники могут заставить совершить тяжкие преступления, вплоть до убийства.

Кроме того, Перелыгин отметил, что влиянию преступников чаще всего подвержены замкнутые дети и подростки, имеющие конфликты в семье. Однако некоторые несовершеннолетние осознанно ищут контакты со злоумышленниками ради быстрого заработка.

Он подчеркнул, что участие в преступлениях навсегда оставляет след в жизни детей, но избежать уголовной ответственности можно, своевременно сообщив о готовящемся правонарушении в правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинские спецслужбы обвинили в крышевании телефонных мошенников.

До этого московский пенсионер отдал злоумышленникам более 27 млн рублей.

Также задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.