На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.2 комментария
Число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до пяти
Минздрав: Число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до пяти
В результате столкновения автомобилей Lada Kalina и Lada Granta в Самарской области пострадали пять человек, двое погибли.
Среди пострадавших в автоаварии на 24-м км трассы Тольятти – Димитровград трое несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава региона.
Ранее региональная Госавтоинспекция сообщила, что жертвами столкновения стали два человека, а трое детей были госпитализированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, региональная прокуратура сообщила в субботу, что в ДТП в Самарской области погибли два человека. В Артемовском районе Свердловской области перевернулся автобус с девятью пассажирами. Водитель внедорожника получил домашний арест за ДТП с электровелосипедистом.