Кадровые эксперты рассказали о зарплатах Дедов Морозов и Снегурочек

Зарплаты Снегурочек обогнали вознаграждение Дедов Морозов

Tекст: Катерина Туманова

Разброс зарплат в вакансиях для Деда Мороза в России на текущий момент составляет от 92 тыс. до 200 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сервис hh.ru.

«Диапазон зарплат в вакансиях для Деда Мороза в конце ноября и декабре от 91,9 тыс. до 200 тыс. рублей. За месяц компании нарастили зарплатные предложения на 10%», – отметили в компании. Спрос на этих специалистов в ноябре вырос на 38% по сравнению с октябрем.

Предлагаемые зарплаты Снегурочек оказались выше и находятся в диапазоне от 100 тыс. до 240 тыс. рублей. Спрос на них за последний месяц увеличился на 50%.

В целом за неполный ноябрь российские работодатели искали почти 700 аниматоров на новогодние праздники. Медианная предлагаемая зарплата такого работника сейчас достигает 70 тыс. рублей, а максимальная начинается от 138 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Снегурочка начала внедрять искусственный интеллект в работу усадьбы Московского Деда Мороза. В четверг губернатор Вологодской области Филимонов сообщил о первом новогоднем путешествии Всероссийского Деда Мороза по странам Африки.

В 2025 году стоимость выступления аниматоров в костюмах Деда Мороза оказалась самой низкой в Саратовской, Самарской областях и Татарстане.