В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.12 комментариев
Власти повысили пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран
Пошлины на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран выросли до 35%
Правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на крепкие спиртные напитки из недружественных стран до 35%.
Ставка пошлины теперь составляет 35%, но не менее пяти евро за один литр. Ранее импорт крепкого алкоголя из недружественных стран облагался налогом в 20%, но не менее трех евро за литр, передает «Интерфакс».
Повышенные тарифы распространяются на ввоз виски, рома, джина, ликеров, спиртовых настоек, неденатурированного этилового спирта и прочих спиртных напитков. Данная мера будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре правительство России ввело ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России почти на 10%.
В прошлом году Минфин увеличил минимальную розничную цену водки до 409 рублей.