Налоговый вычет за фитнес и спорт: как вернуть 13% расходов на тренировки в 2026 году

Что такое налоговый вычет за спорт

Налоговый вычет за спорт – это социальный налоговый вычет, который позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Он предусмотрен подпунктом 7 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ. Вычет введен Федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 88-ФЗ и действует в отношении расходов, понесенных с 1 января 2022 года.

Налоговый вычет за фитнес распространяется не только на абонементы в фитнес-клубы. В него входят занятия в спортзале, бассейне, спортивных секциях и школах, если услуги оказывает организация или индивидуальный предприниматель из официального перечня Минспорта России.

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Теперь вычет можно оформить за оплату занятий спортом родителей, получающих пенсию.

Налоговый вычет за занятия спортом могут получить граждане, у которых есть доходы, облагаемые НДФЛ, с которых можно вернуть налог. Доходы от самозанятости и деятельность ИП на специальных налоговых режимах сами по себе не дают права на вычет. Однако если у самозанятого или предпринимателя есть и другие доходы, облагаемые НДФЛ, он может воспользоваться вычетом при соблюдении остальных условий.

В каких случаях можно получить налоговый вычет по расходам на фитнес?

Право на вычет появляется при одновременном выполнении нескольких условий. Нарушение хотя бы одного из них станет основанием для отказа.

Основные условия:

заявитель является налоговым резидентом РФ и в году оплаты получал доходы, облагаемые НДФЛ;

спортивная организация или ИП на дату оплаты включены в перечень физкультурно-спортивных организаций, который ежегодно формирует Минспорт России;

оплаченная услуга входит в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, утвержденный Правительством РФ;

оплату произвел сам налогоплательщик, а не другой человек;

вычет по этим расходам ранее не получался.

Перечень организаций Минспорт обычно передает в ФНС до 1 декабря года, предшествующего налоговому периоду. Для 2026 года сделано исключение: перечень сформирован и направлен в ФНС до 1 марта 2026 года. Перед покупкой абонемента рекомендуется проверить наличие клуба в перечне на официальном сайте Минспорта России. Поиск ведется по названию организации или по ИНН.

В перечень видов услуг входят занятия физкультурой и спортом, тренировки, обучение плаванию и другие оздоровительные занятия в спортивных организациях. Не учитываются покупка спортивной формы, инвентаря и спортивного питания, а также услуги, не относящиеся к физкультурно-оздоровительным, например, услуги салонов красоты при фитнес-клубе.

За кого можно получить вычет

Налоговый вычет за фитнес можно оформить за расходы:

на собственные занятия;

на занятия своих детей, в том числе усыновленных, до 18 лет, а при очном обучении – до 24 лет;

на занятия подопечных до 18 лет и бывших подопечных до 24 лет при очном обучении;

на занятия родителей, получающих пенсию, – начиная с 1 января 2026 года.

Налоговый вычет за фитнес родителям, получающим пенсию, предоставляется при соблюдении двух условий. Пенсия должна быть назначена в соответствии с пенсионным законодательством РФ, а оплачивать занятия должен сам заявитель вычета. Расходы 2025 года и ранее на спорт родителей учесть нельзя.

Налоговый вычет за занятия спортом супруга не предусмотрен. Если муж оплачивает абонемент жены, вычет не положен ни ему, ни ей. Рекомендуется оформлять договор и оплату на того супруга, который будет заявлять вычет за себя.

Каков размер налогового вычета по расходам на фитнес?

Сумма налогового вычета за фитнес зависит от фактических расходов и ограничена общим лимитом социальных вычетов. С 2024 года лимит составляет 150 000 рублей в год. До 2024 года действовал лимит 120 000 рублей.

Максимальная сумма к возврату при ставке 13% составляет 19 500 рублей в год (150 000 × 13%). Если годовой доход превышает 2,4 млн рублей, возврат рассчитывается по повышенным ставкам прогрессивной шкалы (от 15%), поэтому сумма может быть больше – максимум 22 500 рублей.

Пример расчета:

В 2025 году гражданин купил годовой абонемент в фитнес-клуб из перечня Минспорта за 40 000 рублей и оплатил секцию плавания ребенку за 30 000 рублей. Общая сумма расходов – 70 000 рублей. Возврат составит 9100 рублей (70 000 × 13%), при условии что за год было уплачено не менее этой суммы НДФЛ.

Необходимо учитывать два ограничения. Вернуть можно только тот НДФЛ, который фактически уплачен за год. Неиспользованный остаток вычета на следующий год не переносится.

Как получить налоговый вычет за фитнес и спорт

Вычет предоставляется за тот календарный год, в котором оплачены услуги. Подать заявление можно в течение трех лет после года оплаты. В 2026 году можно вернуть налог за расходы 2023, 2024 и 2025 годов.

Порядок действий при обращении в налоговую инспекцию:

проверить, что спортивная организация есть в перечне Минспорта на дату оплаты;

сохранить чеки и договор, запросить у организации справку об оплате физкультурно-оздоровительных услуг;

после окончания года заполнить декларацию 3-НДФЛ;

подать декларацию с документами в инспекцию;

дождаться окончания проверки и получения денег на банковский счет.

Проще всего оформить налоговый вычет за фитнес через упрощенный порядок, если спортивная организация уже передала сведения об оплате в ФНС. В этом случае подавать декларацию и документы не нужно.

Какие документы нужны для вычета за фитнес

Главный документ – справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг по форме, утвержденной ФНС (КНД 1151160). Ее выдает спортивная организация или ИП по заявлению налогоплательщика. В справке указываются данные плательщика, сумма оплаты за год и сведения о том, за кого внесена оплата.

Необходимые документы для налогового вычета за фитнес:

декларация 3-НДФЛ (при обращении в инспекцию);

справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг;

договор с фитнес-клубом или спортивной организацией (по запросу инспекции);

заявление на возврат налога с реквизитами банковского счета (включено в декларацию 3-НДФЛ).

Дополнительные документы при оплате за родственников:

за ребенка – свидетельство о рождении или документ об усыновлении;

за ребенка от 18 до 24 лет – справка из учебного заведения об очной форме обучения;

за подопечного – документ об установлении опеки или попечительства;

за родителей – документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении заявителя), и подтверждение получения родителем пенсии.

Справку об оплате физкультурно-оздоровительных услуг рекомендуется запрашивать после окончания года, в котором были понесены расходы. Если спортивная организация самостоятельно передала сведения в ФНС в электронном виде, прикладывать справку к заявлению не нужно. Для расходов, понесённых в 2024 году и позднее, справка служит основным документом, подтверждающим оплату. Для расходов за 2023 год необходимо подготовить копию договора с фитнес-клубом или спортивной организацией и платёжные документы, например кассовые чеки.

Как получить налоговый вычет на детей

Вычет за спортивные занятия детей получает родитель, который их оплатил. Ребенку до 18 лет, а при очном обучении до 24 лет, могут быть оплачены бассейн, спортивная секция, тренировки в спортивной школе или клубе из перечня Минспорта.

Важные условия при оформлении вычета за ребенка:

оплата должна быть произведена с карты или счета родителя, оформляющего вычет;

в справке об оплате плательщиком должен быть указан этот родитель;

расходы на спорт ребенка входят в общий лимит 150 000 рублей, а не в отдельный лимит 110 000 рублей, установленный для обучения детей;

вычет может получить каждый из родителей, если каждый из них оплачивал занятия, но только в пределах своих фактических расходов.

Если секция ребенка работает при общеобразовательной школе или учреждении дополнительного образования, необходимо уточнить основание. При наличии у организации лицензии на образовательную деятельность расходы иногда можно заявить как вычет за обучение ребенка в пределах отдельного лимита 110 000 рублей. Заявить одни и те же расходы одновременно по двум основаниям нельзя.

Способы получения социального вычета за фитнес

Существует три способа получения вычета. Выбор зависит от того, когда нужны деньги и передала ли спортивная организация сведения в налоговую.

Упрощенный порядок через личный кабинет

Если спортивная организация направила справку об оплате в ФНС, налоговая формирует предзаполненное заявление на вычет. Оно появляется в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Порядок действий:

войти в личный кабинет налогоплательщика;

проверить предзаполненное заявление;

подписать его неквалифицированной электронной подписью и отправить.

Декларация 3-НДФЛ и копии документов в этом случае не требуются. Проверка заявления занимает до 30 дней, при наличии признаков нарушений – до трех месяцев. Затем деньги перечисляются на счет.

Через налоговую инспекцию с декларацией 3-НДФЛ

Это классический способ. Декларация подается по окончании года, в котором оплачены занятия.

Подать документы можно:

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

через портал Госуслуг;

лично в любой налоговой инспекции;

по почте заказным письмом с описью вложения.

Возможность подачи декларации через МФЦ зависит от региона. Для онлайн-подачи удобнее всего использовать личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Камеральная проверка декларации длится до трех месяцев. После ее окончания налог возвращается на указанный счет.

Через работодателя

Этот способ позволяет получить вычет в том же году, в котором оплачены занятия, без ожидания окончания года. Деньги возвращаются в виде зарплаты без удержания НДФЛ.

Порядок действий:

подать в налоговую инспекцию заявление о подтверждении права на социальный вычет (через личный кабинет или лично);

налоговая направит уведомление о праве на вычет работодателю, как правило в течение 20 дней;

написать заявление работодателю о предоставлении вычета.

После этого бухгалтерия перестанет удерживать НДФЛ с зарплаты. Вся сумма сразу не возвращается: каждый месяц сотрудник получает зарплату без вычета налога, пока вычет не будет исчерпан. Например, при зарплате 60 000 рублей налог составляет 7800 рублей в месяц, поэтому возврат 19 500 рублей растянется примерно на три месяца. Если до конца года вычет использован не полностью, остаток можно вернуть через налоговую, подав декларацию 3-НДФЛ.

Что важно учитывать при оформлении вычета

Частые причины отказа в вычете:

спортивная организация отсутствовала в перечне Минспорта на дату оплаты;

оплату вносил другой человек, а не заявитель;

лимит 150 000 рублей уже исчерпан другими социальными вычетами;

в году оплаты не было доходов, облагаемых НДФЛ;

пропущен трехлетний срок подачи.

Отдельно с 2025 года действует стандартный вычет для граждан, которые имеют знак отличия ГТО и прошли диспансеризацию. С 1 января 2026 года вместо диспансеризации можно пройти профилактический медицинский осмотр. Вернуть по этому вычету можно от 2340 рублей до 3960 рублей в год. Налог не удерживается с 18 000 рублей дохода: при ставке 13% она составит 2340 рублей, при 15% – 2700 рублей, а при 22% – 3960 рублей. Этот вычет не входит в лимит социальных вычетов и может применяться одновременно с вычетом за фитнес.