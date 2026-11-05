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Полиция Чехии не нашла бомб на бортах приземлившихся в Праге самолетов
Чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту четырех самолетов, прибывших в аэропорт Праги после анонимных сообщений о минировании.
«В отношении четырех направлявшихся в Прагу самолетов поступили анонимные угрозы о заложенных на борту бомбах. Полиция совместно с сотрудниками аэропорта имени Вацлава Гавела приняла оперативные меры безопасности», – заявил представитель чешской полиции Йозеф Урбан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чешское информационное агентство ЧТК.
По его словам, после посадки был проведен тщательный осмотр самолетов, а также помещений аэропорта и прилегающей территории. В результате проверки никаких взрывных устройств найдено не было.
Эксперты оценили уровень поступивших анонимных угроз как низкий. Международный аэропорт Праги во время проверок не прерывал свою работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция начала расследование из-за сообщений о взрывных устройствах на бортах четырех прибывших в Прагу пассажирских самолетов.
Более десяти рейсов европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за угроз безопасности.
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