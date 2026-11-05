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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    8 комментариев
    5 ноября 2026, 16:12 • Новости дня

    Полиция Чехии не нашла бомб на бортах приземлившихся в Праге самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту четырех самолетов, прибывших в аэропорт Праги после анонимных сообщений о минировании.

    «В отношении четырех направлявшихся в Прагу самолетов поступили анонимные угрозы о заложенных на борту бомбах. Полиция совместно с сотрудниками аэропорта имени Вацлава Гавела приняла оперативные меры безопасности», – заявил представитель чешской полиции Йозеф Урбан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чешское информационное агентство ЧТК.

    По его словам, после посадки был проведен тщательный осмотр самолетов, а также помещений аэропорта и прилегающей территории. В результате проверки никаких взрывных устройств найдено не было.

    Эксперты оценили уровень поступивших анонимных угроз как низкий. Международный аэропорт Праги во время проверок не прерывал свою работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция начала расследование из-за сообщений о взрывных устройствах на бортах четырех прибывших в Прагу пассажирских самолетов.

    Более десяти рейсов европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за угроз безопасности.

    В болгарских аэропортах приземлились три пассажирских лайнера из-за сообщений о потенциальной опасности.

    3 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Политолог Панарин: Путин, Трамп и Си могут определить контуры нового мирового порядка

    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пытаются помешать некоторые западные игроки, заинтересованные в сохранении нынешнего положения дел в мире, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Панарин. Ранее появилась информация о проработке возможности организации саммита лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

    «Очевидно, что встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа уже вышла на финальный организационный этап. На это, в частности, достаточно открыто намекал госсекретарь США Марко Рубио», – отметил доктор политических наук, профессор Игорь Панарин.

    По его мнению, предстоящая встреча станет первой фазой масштабного процесса, который в перспективе может привести к формированию нового мирового порядка. Вторая фаза, вполне вероятно, пройдет в 2027 году и увенчается подготовкой конкретных документов, которые лягут в основу многополярного мироустройства. Таким образом, встреча обещает стать событием исторического масштаба. «Мы видим, что между Россией, Китаем и США уже начались масштабные обсуждения целого ряда важных вопросов», – добавил собеседник.

    «Сторонам предстоит решить, каким образом выстроить энергетическое взаимодействие и разграничить сферы геополитического влияния. Это трудные темы, которые неизбежно станут предметом обсуждения. Естественно, итоги начавшегося процесса окажутся по-настоящему судьбоносными, что не особо нравится целой группе стран», – замечает эксперт.

    К странам, кто не заинтересован в проведении саммита, Панарин отнес Израиль. «Премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху пытается вовлечь Трампа в еще более жесткое противостояние с Ираном, поскольку новый виток конфликта с Тегераном для него – единственный способ удержаться у власти после откровенно слабого результата на выборах», – уточняет он. – «Конечно, если планы Тель-Авива увенчаются успехом, это не только отсрочит, но и заметно осложнит трехстороннюю встречу, поскольку Россия и Китай выступают против усиления давления на Иран». Собеседник подчеркивает, что переговоры Путина, Си и Трампа способны поспособствовать разрешению ближневосточного конфликта.

    Еще одним противником встречи выступает Лондон, который в настоящий момент переживает кризис трансформации после выхода из ЕС. «Страна пытается создать собственную британскую сферу влияния, которую трехсторонние договоренности Москвы, Вашингтона и Пекина учитывать не будут», – продолжает Панарин.

    К противникам трехсторонней встречи лидеров эксперт причислил и Германию, поскольку ее власти «слишком многое поставили на успех Украины». «Берлин по-крупному вложился в Киев, фактически взяв в аренду местные производственные и военные мощности, которые использует как залог собственной силы в Европе. Поэтому в разрешении сложившихся противоречий с Россией правительство страны на данный момент также не заинтересовано», – резюмирует Панарин.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «историческими», передает ТАСС. «В любом случае ведется большая подготовительная работа по наполнению повестки, смыслов этой встречи», – уточнила она.

    В конце октября замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что пока нет окончательного подтверждения, состоится ли саммит лидеров России, США и КНР на полях форума АТЭС.

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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Bild: Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии

    Хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах Германии
    @ IMAGO/Zoonar.com/Sirinarth Mekvo/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания, пишет Bild.

    Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, приводя еду в негодность, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. «После хакерских атак на холодильные витрины в супермаркетах Франции, Бельгии и Швеции теперь это коснулось и Германии… Пострадали супермаркеты в Северном Рейне-Вестфалии, Бремене и Баварии… Тонны продуктов уходят в мусорные контейнеры», – говорится в публикации.

    В одном из магазинов в Рейсбахе в Нижней Баварии температура в системах охлаждения была повышена до 50 градусов. К расследованию инцидента подключились специалисты криминальной полиции по борьбе с киберпреступностью.

    Согласно предварительным выводам экспертов, под удар попали преимущественно устаревшие модели холодильного оборудования, производители которых прекратили техническую поддержку и выпуск обновлений безопасности. Общее число пострадавших торговых точек и точная сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал европейским журналистам проявлять осторожность в попытках возложить на Россию ответственность за масштабную кибератаку на холодильное оборудование в супермаркетах ЕС.

    Напомним, хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    3 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею

    Федерация хоккея Швеции отказалась играть против России на чемпионатах мира

    Швеция отказалась играть с Россией на чемпионатах мира по хоккею
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная Швеции не будет проводить матчи против команды России на чемпионатах мира по хоккею, заявил председатель шведской Федерации хоккея Андерс Ларссон.

    По его словам, сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России, однако это решение не означает, что Швеция откажется от участия в чемпионатах мира, в которых участвует Россия, передает РИА «Новости».

    «Позиция Федерации хоккея Швеции, которую мы последовательно отстаивали на всех международных встречах и дискуссиях, заключается в том, что участие России в международных хоккейных соревнованиях остается немыслимым до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине», – заявил Ларссон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Норвежский хоккейный союз сообщил об отказе сборной играть с командой России на чемпионате мира 2027 года в Германии.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил о возможности скандинавских стран противодействовать реальному допуску сборной России до международных турниров.

    На прошлой неделе Андерс Ларссон допустил исключение сборной Украины из чемпионата мира 2027 года для возвращения российской команды.

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    3 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США

    Politico: Европе предрекли проблемы при победе демократов на выборах в США

    Европу предупредили о рисках победы демократов на выборах в США
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возможный контроль Демократической партии над Конгрессом не принесет Европе облегчения, поскольку президент США Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на внешней политике, пишет издание Politico.

    Возможный успех демократов на промежуточных выборах может обернуться для европейских стран серьезными проблемами. Если Дональд Трамп столкнется с враждебным Конгрессом во внутренней политике, американский лидер направит свои усилия на внешнюю политику и торговлю, где исполнительная власть имеет больше свободы, пишет Politico.

    «Ошибкой для европейцев было бы предполагать, что трансатлантические отношения потеплеют», – заявил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его мнению, произойдет ровно обратное: США выдвинут Европе новые жесткие требования.

    Бывший советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи отметила отсутствие у Трампа необходимости искать оправдания для нападок на европейские страны. В свою очередь бывший посол США при НАТО Курт Волкер предупредил о подготовке Конгрессом масштабных расследований против президента и его окружения, при этом демократы не смогут напрямую указывать американскому лидеру на международной арене.

    Директор британского аналитического центра Chatham House Бронвен Мэддокс подчеркнула отсутствие поводов для празднований в Европе при любом исходе голосования. Она констатировала сосредоточенность американских избирателей на внутренних проблемах США и потерю Вашингтоном интереса к европейским союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп вернул в расписание отмененные ранее предвыборные выступления. Страны НАТО испугались возможного сокращения американского военного присутствия в Европе из-за проигрыша Республиканской партии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал главу Белого дома атаковать иранские объекты сразу после выборов в США.

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    3 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    Лавров пообещал Европе очень короткую войну в случае нападения на Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует вооруженного конфликта с европейскими странами, однако готова дать крайне быстрый ответ в случае агрессии с их стороны.

    Россия не имеет намерений вступать в вооруженное противостояние с европейскими государствами, однако в случае агрессии с их стороны даст быстрый и решительный ответ. Об этом глава МИД Сергей Лавров сообщил в понедельник в ходе выступления на пленарном заседании IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА «Новости».

    «Что касается подготовки европейцев к войне… то президент Владимир Путин повторял многократно, что мы не хотим и не планируем какой-либо войны с Европой, но если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы, но она будет другой и очень короткой», – заявил Лавров, напомнив о неоднократно озвученной позиции Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за позиции западных стран.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о провале попыток европейских стран нанести России стратегическое поражение.

    В сентябре глава МИД рассказал о нежелании Москвы вступать в вооруженный конфликт с европейскими государствами.

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    3 ноября 2026, 18:14 • Новости дня
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат

    Postimees: В Эстонии мужчину оштрафовали на 160 евро за антифашистский плакат

    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская полиция выписала местному жителю штраф на 160 евро за размещение на стене частного дома советского агитационного плаката 1941 года с надписью «Смерть фашистской гадине».

    Советский плакат за авторством художника Алексея Кокорекина появился в августе на стене частного дома в эстонской деревне Вяэна-Йыэсуу. Изображение было хорошо видно с улицы и вызвало замешательство среди местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    Изначально правоохранительные органы возбудили дело по статье о разжигании розни, однако спустя два месяца переквалифицировали его в нарушение общественного порядка. Мужчина осознал свою ошибку и раскаялся в содеянном.

    Сам антифашистский плакат был передан полиции и подлежит уничтожению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эстонский суд отменил штраф местному жителю за ношение шорт с надписью Russia.

    До этого суд оштрафовал пожилого жителя Кохтла-Ярве на тысячу евро за публикацию видео с георгиевской лентой.

    Ранее эстонские пограничники изъяли аналогичные символы у граждан США и Германии при досмотре личных вещей на въезде в страну.

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    3 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Песков: Участие европейцев в переговорах по Украине невозможно

    Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители европейских стран не смогут принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Участие Европы исключено, поскольку согласован трехсторонний формат, сообщил Песков в интервью ИС «Вести». «Нет, к этим переговорам невозможно, потому что именно речь идет о согласованном трехстороннем формате. То есть Россия, Украина при посредничестве США», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Песков заявил о сохранении полномочий помощника президента Владимира Мединского как руководителя российской делегации на переговорах.

    В пятницу Песков сообщил о возможности включения европейских стран в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    В среду Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.

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    5 ноября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа вдвое превысила пятилетнюю норму отбора газа из хранилищ

    Темпы отбора газа в Европе вдвое превысили средние показатели за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы с начала текущего отопительного сезона оказались в два раза выше средних показателей за последние пять лет.

    С момента достижения максимума заполнения хранилищ осенью прошло семь дней, при этом общий объем отбора уже вдвое превысил средний показатель за аналогичный период предыдущих пяти лет. В четыре из этих семи дней фиксировались рекордные суточные объемы отбора, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С начала отопительного сезона 28 октября из хранилищ отобрано 1,6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор превысил 1 млрд кубометров.

    На 3 ноября подземные хранилища Европы заполнены на 74,07%, что на 15,79 процентного пункта ниже среднего показателя за пять лет и значительно меньше прошлогодних 83%. Текущий уровень запасов – 81,1 млрд кубометров – является минимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к зиме, допуская снижение до 80% в случае теплых прогнозов, однако Европа смогла накопить лишь 75,5% от необходимого объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попытке сохранить нацистский режим в Киеве
    Лавров обвинил Европу в попытке сохранить нацистский режим в Киеве
    @ Максим Малиновский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны пытаются ввести на Украину стабилизационные силы и сохранить там режим, пропагандирующий нацизм, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Они же по-прежнему хотят туда ввести стабилизационные силы и стабилизировать какой режим? Вот этот вот, который на коленях стоит перед прахом нацистских преступников», – заявил Лавров ТАСС.

    Министр отметил, что киевский режим проводит факельные шествия и «зигует». По его словам, власти Украины не собираются отменять законы, запрещающие русский язык.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сравнил стремление европейских стран участвовать в переговорах по украинскому урегулированию с анекдотом про незваных гостей на свадьбе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном включении представителей Европы в трехсторонние переговоры на определенной стадии.

    Также Лавров заявил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

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    3 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Первым об отказе играть с российской командой сообщил Финский хоккейный союз. Позднее к этому решению присоединились Норвегия, Швеция, Дания и Латвия. Все пять федераций уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о своей позиции, сообщает «Лента.ру».

    Кроме того, генсекретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны подтвердил, что страна выступает против возвращения россиян.

    «На следующей неделе исполком обсудит конкретные шаги в рамках отказа от проведения матчей с Россией. Впрочем, никому не стоит опасаться, что чешский хоккей может нарушить общую позицию других федераций или остаться в стороне», – заявил он.

    Отмечается, что речь идет не о полном бойкоте турнира, а об отказе от матчей исключительно со сборной России. Шведская сторона связала свое решение с продолжением спецоперации на Украине, а латвийская федерация заявила об опасениях за безопасность участников.

    Глава чешской федерации Алоис Гадамчик назвал возможное решение о допуске российских команд позорным и призвал противостоять ему, допустив присоединение Чехии к совместному демаршу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чешский хоккейный союз заявил о намерении обсудить отказ от матчей против сборной России.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможности активного противодействия со стороны скандинавских стран допуску россиян.

    В субботу председатель Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон допустил исключение сборной Украины из турнира для возвращения российской команды.

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    2 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Россия официально вышла из Европейской конвенции против пыток

    Совет Европы: Россия вышла из конвенции по предупреждению пыток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия официально завершила процедуру выхода из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

    Решение вступило в силу 1 ноября 2026 года, сообщается на сайте Совета Европы. Российские власти уведомили Совет Европы о денонсации конвенции в октябре прошлого года. Президент Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон в сентябре 2025 года, передает РБК. Согласно правилам, выход вступает в силу через год после официального уведомления.

    Москва подписала документ в 1996 году при вступлении в Совет Европы. Конвенция предполагала создание специального комитета из независимых экспертов, которые получили право посещать места лишения свободы и общаться с задержанными для подготовки отчетов.

    В 2022 году Россия покинула Совет Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале председатель Верховного суда Игорь Краснов сообщил об отсутствии влияния выхода из юрисдикции Европейского суда по правам человека на уровень защиты прав граждан.

    В сентябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток.

    Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил о сохранении запрета на пытки и бесчеловечное обращение с осужденными после отказа от конвенции.

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    3 ноября 2026, 17:10 • Новости дня
    Финский Тампере выразил готовность отказаться проводить МЧМ из-за сборной России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители мэра финского Тампере Ильмари Нурминена выразили готовность отказаться от проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года в случае приезда на турнир команды России.

    Городские власти категорически против присутствия российской сборной на соревнованиях, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское издание MTV Urheilu. «Исходная позиция Тампере заключается в том, что в городе не будет играть хоккейная команда, представляющая Россию. Для обеспечения этого будут использованы все средства, вплоть до отмены турнира», – заявил руководитель отдела коммуникаций мэра Тампере.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские национальные команды к участию в международных турнирах начиная с сезона 2026/27 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Хельсинки заявило о продвижении властями Финляндии дискриминационных подходов по отношению к российским спортсменам.

    Генеральный директор шведской мебельной компании AJ Products Дэвид Брэй сообщил о прекращении спонсирования чемпионатов мира по хоккею после допуска российских команд.

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    3 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали до тысячи долларов

    Цена газа на бирже в Европе упала до тысячи долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Биржевые цены на природный газ в Европе в ходе торгов во вторник рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне консультаций Ирана и США.

    Снижение стоимости топлива произошло впервые с 21 октября на позитивном фоне относительно мирных консультаций Вашингтона и Тегерана, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до 1004 долларов за тысячу кубометров, или 86,75 евро за мегаватт-час. Снижение в моменте превышало 9%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до 1010 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост биржевых цен на газ в Европе замедлился до 1116 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник стоимость топлива опустилась до 1100 долларов на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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