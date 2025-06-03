Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии

Tекст: Вера Басилая

Пограничники Эстонии изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии на въезде в страну, передает ТАСС.

Первый случай произошел в Нарве, когда у американца при досмотре личных вещей обнаружили георгиевскую ленту. Ему объяснили, что символика запрещена, и он отказался от ленты, чтобы продолжить путь.

Аналогичная ситуация произошла на южной границе республики с гражданином Германии. Согласно закону, принятому в 2022 году, демонстрация «враждебной символики», к которой отнесена и георгиевская лента, наказывается штрафом для физических лиц до 1,2 тыс. евро, для юридических – до 32 тыс. евро.

В Таллине также к «враждебной символике» отнесли российские и советские флаги, а также знаки Z и V. Решение объяснили тем, что подобная атрибутика может провоцировать вражду. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что «идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления».

Газета ВЗГЛЯД писала, что празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским.