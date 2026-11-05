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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    5 ноября 2026, 01:44 • Новости дня

    КНДР провела испытания нового зенитного ракетного комплекса

    КНДР провела испытания нового зенитно-ракетного комплекса

    Tекст: Катерина Туманова

    Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск нового зенитного ракетного комплекса для проверки его конструктивных и технических характеристик.

    Главное управление ракетостроения КНДР 4 ноября провело испытания нового зенитного ракетного комплекса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Запуском руководил первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик. В ходе испытаний военные проверили работу новой системы управления полетом, интеллектуального комбинированного наведения, а также способность комплекса распознавать и отслеживать цели.

    Кроме того, в восточном регионе состоялись показательные огневые учения подразделения стратегических крылатых ракет большой дальности. Военнослужащие успешно выполнили задачу по нанесению удара крылатой ракетой по условной цели на аэродроме.

    Проведенные тесты и учения названы частью плановой деятельности оборонных ведомств КНДР по повышению боевой надежности стратегического оружия и техническому совершенствованию боевых систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЦТАК сообщило об испытании в КНДР стратегической крылатой ракеты с разбросной боевой частью. В октябре Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск обновленной тактической баллистической ракеты.

    В конце октября Сеул заявил, что КНДР выпустила около 10 баллистических ракет у Вонсана.

    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 14:51 • Новости дня
    Ростех впервые представил скоростной охотничий патрон и стрелковый комплекс

    Ростех показал на выставке новый охотничий патрон со скоростью более 1000 м/с

    Tекст: Мария Иванова

    Госкорпорация «Ростех» на международной выставке ORELEXPO впервые показала скоростной охотничий патрон Igla Rocket и гражданский стрелковый комплекс, призванный заменить иностранные аналоги.

    Госкорпорация «Ростех» на выставке ORЁLEXPO продемонстрировала гражданский стрелковый комплекс IGLA и новый охотничий патрон Igla Rocket с начальной скоростью полета пули более 1000 метров в секунду, сообщает Ростех.

    Новый комплекс полностью закрывает потребность в ушедших иностранных аналогах под патрон калибра 308Win. Главной особенностью разработки стала синергия оружия и боеприпасов, которая обеспечивает точность на уровне лучших снайперских решений. При этом комплекс совместим с продукцией других брендов.

    Винтовка IGLA выполнена в стиле хай-тек и доступна в версиях со стволами 420 и 600 миллиметров. Оружие обладает высокой кучностью и стабильностью стрельбы, легко разбирается на две части одним движением для удобной перевозки, а цевье из легкого сплава адаптировано под дополнительное оборудование.

    Помимо скоростного патрона Rocket, бренд представил еще четыре вида боеприпасов калибра 308Win, включая спортивные Match. Также на выставке впервые показали пистолетные патроны 9 мм Luger и 12-й калибр, в том числе специальные антидроновые боеприпасы для поражения беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» анонсировал демонстрацию двух новых дальнобойных карабинов на международной выставке ORELEXPO в Москве.

    В январе предприятие разработало первые партии многопульных патронов против беспилотников.

    В прошлом году Ростех сообщил о способности антидроновых боеприпасов IGLA поражать цели на дистанции до 100 метров.

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    4 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    Туск: Дефицит бюджета Польши равен военным расходам

    Туск приравнял дефицит бюджета Польши к расходам на оборону

    Tекст: Мария Иванова

    Дефицит бюджета Польши равен расходам государства на оборону, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Мы тратим около 7% суммарно на безопасность и оборону, если считать пограничную стражу и инфраструктуру границы. И мы не изменим этот курс», – заявил Туск журналистам после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает РИА «Новости».

    «Мы осознаем бремя, дефицит бюджета составляет 7%, но у нас нет выбора», – добавил Туск.

    Польский премьер потребовал от других стран активнее финансировать охрану внешних границ Евросоюза от «агрессии и нелегальной миграции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о повышении военных расходов страны до пяти процентов ВВП в 2027 году.

    В прошлом году расходы Польши на оборону выросли до 4,7% ВВП.

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    4 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Командира бригады ВСУ сняли с должности за потерю позиций в Сумской области

    Комбрига ВСУ в Сумской области уволили за плохие результаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись на участках наступления в Сумской и Харьковской областях при поддержке авиации и беспилотников, узнав об увольнении комбрига ВСУ под Сумами за неудовлетворительные результаты.

    «За неудовлетворительные результаты на фронте и утрату позиций в Сумской области снят с должности командир 116 обр ТРО полковник Максим Литвиненко. Вместо него комбригом назначен полковник Михаил Кирдан, ранее занимавший должность начальника штаба 114 обр ТРО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе боевики ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Уланово, но успеха не имели и с потерями отошли.

    На Харьковском направлении российские военные сосредоточили усилия на ликвидации крупных скоплений сил противника. В ответ Кабинет министров Украины экстренно выделил Харьковской областной администрации 102,2 млн гривен из резервного фонда на возведение фортификационных сооружений.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде населенных пунктов Харьковской области. В районе Колодезного уничтожено крупное скопление 3-й отдельной танковой бригады ВСУ.

    На Липцовском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись до 300 м южнее Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы наращивают наступление в южном направлении: есть продвижение в районе Приколотного, Гарбузовки и Шевченково Первого.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 60 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, батальон БПЛА был переброшен в Сумскую область из-за потерь ВСУ. Боец с позывным Карта рассказал об уничтожении более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области. В понедельник ВС России  уничтожили пять скрытых пунктов запуска тяжелых беспилотников ВСУ в Харьковской области.

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    4 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Делегация Трудовой партии КНДР прибыла с визитом в Китай

    Делегация Трудовой партии КНДР отправилась в Китай

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация Трудовой партии Кореи (ТПК) отправилась с официальным визитом в Китай, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Делегация во главе с секретарем ЦК ТПК Ким Сон Намом вылетела в среду из Пхеньяна в КНР по приглашению ЦК Коммунистической партии Китая, передает ЦТАК.

    В аэропорту Пекина делегацию приветствовали заместитель директора Сунь Хайянь и другие должностные лица из отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, а также Ли Рён Нам, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Китае, и сотрудники посольства, добавило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южной Корее сообщили о возможной передаче лидером КНДР позиции Пхеньяна по переговорам с США в ходе визита в Китай. В октябре Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун. Пекин и Пхеньян в октябре официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян.

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    4 ноября 2026, 07:43 • Новости дня
    Замкомандира назвал самые громкие операции Добровольческого корпуса

    Замкомандира назвал громкие операции Добровольческого корпуса

    Tекст: Катерина Туманова

    Самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года стали проходы через трубы в Авдеевку и Суджу, заявил заместитель командира по военно-политической работе корпуса Анатолий Бибилов.

    «Основные операции, которые известны всем, – это, в первую очередь, Авдеевка, знаменитая труба Авдеевская, ну и знаменитая труба – это Суджа», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.

    Он подчеркнул, что эти операции были спланированы Добровольческим корпусом и командирами бригад. Они реализовывались во взаимодействии с другими подразделениями Минобороны, находившимися на этих направлениях.

    Бибилов также упомянул участие корпуса в освобождении Часова Яра и выполнение задач в Курской, Запорожской и Херсонской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре российские добровольцы отразили массированную атаку украинских дронов. Российский боец счел взаимодействие войск в зоне СВО фантастикой. Полковник ГРУ рассказал о роли спецназа в ходе СВО.


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    4 ноября 2026, 14:46 • Новости дня
    Евросоюз признал неспособность подготовиться к войне к 2030 году

    Euronews: ЕС сорвет план создания боеспособной армии из-за нехватки средств

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз не сможет достичь целей милитаризации к 2030 году, несмотря на рекордные инвестиции в 418 млрд евро в 2025 году, пишут европейские СМИ со ссылкой на проект программы Еврокомиссии.

    Евросоюзу пока не удалось превратить возросшие оборонные расходы в боеспособные вооруженные силы, способные к быстрому развертыванию, длительному ведению операций и эффективному взаимодействию, сообщает Euronews со ссылкой на проект рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год.

    Одной из ключевых проблем остается зависимость Европы от американских военных возможностей. Решение США сократить военное присутствие в Европе, включая вывод части стратегических средств обеспечения, дополнительно осложнило планы ЕС, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее заявил о необходимости создания собственных европейских возможностей, в частности военно-транспортной авиации и космической инфраструктуры. По оценке Euronews, развитие таких возможностей обойдется Европе еще в 500 млрд евро.

    Еврокомиссия намерена предложить создание нового европейского инструмента стратегического военного обеспечения для совместного развития военных возможностей государств ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    В сентябре депутат Европарламента Рихо Террас констатировал неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза восполнить собственные запасы вооружений.

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил о серьезных проблемах при реализации совместных оборонных программ Евросоюза.

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    4 ноября 2026, 11:52 • Новости дня
    Россия и Казахстан подписали план военного сотрудничества на 2027 год

    Главы Минобороны России и Казахстана подписали план сотрудничества на 2027 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Казахстана Айдос Мырзахметов подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2027 год.

    Подписи под документом поставили руководители военных ведомств двух государств, передает ТАСС.

    Российский министр обороны находится в Казахстане с рабочим визитом. Ранее он провел переговоры с главой военного ведомства республики.

    «Республика Казахстан – наш проверенный временем друг, добрый сосед, союзник по ОДКБ. Российско-казахстанское военное сотрудничество динамично развивается. Это подтверждается ростом числа мероприятий, появлением новых направлений и сфер взаимодействия», – сказал Белоусов.

    Также российский министр сказал, что в ходе двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется оперативной и боевой подготовке войск.

    «Осуществляем обучение военнослужащих, регулярно проводим совместные консультации по широкому спектру вопросов военной деятельности», – отметил глава военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны Киргизии Руслан Мукамбетов подписали план сотрудничества на 2027 год.

    Руководители оборонных ведомств стран СНГ утвердили план совместной работы.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил Айдоса Мырзахметова в должности главы оборонного ведомства республики.

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    4 ноября 2026, 09:21 • Новости дня
    В российском Добровольческом корпусе заметили бойцов из Европы и Латинской Америки

    В Добровольческий корпус вступили бойцы из Европы и Латинской Америки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель командира Добровольческого корпуса Минобороны по военно-политической работе Анатолий Бибилов заявил, что в рядах подразделения служат добровольцы из стран Европы, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

    «Есть французы, есть испанцы, есть из Латинской Америки. Если брать Европу, то есть немцы, есть ребята из Венгрии, есть из Финляндии. Фактически из всех стран Европы. Нельзя сказать, что их немереное количество, но они есть, и это их принципиальная позиция», – заявил Бибилов в интервью ТАСС.

    По его словам, география прибывающих в корпус добровольцев весьма обширна и включает в том числе Канаду. Заместитель командира добавил, что к подразделению также присоединяются граждане стран ближнего зарубежья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бибилов назвал проходы через трубы в Авдеевку и Суджу самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года.

    В сентябре министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из ВС России.

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    4 ноября 2026, 10:58 • Новости дня
    В Белоруссии начался сбор командного состава армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Белоруссии начался оперативный сбор командного состава вооруженных сил, участники которого изучат опыт современных конфликтов и методы противодействия беспилотникам, сообщили в министерстве обороны страны.

    Мероприятие пройдет в два этапа. На первом участники изучат порядок организации боевого слаживания с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Запланированы практические занятия с привлечением механизированных и танковых подразделений, ПВО, разведки и инженерных войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.

    В ходе второго этапа офицерам расскажут о развитии военно-политической обстановки вокруг Белоруссии. Отдельное внимание будет уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам и демонстрации перспективных разработок для борьбы с этой угрозой.

    «Современные тенденции развития средств вооруженной борьбы показывают активное внедрение противоборствующими сторонами на Украине новых технологий», – заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Он добавил, что данные технологии позволяют вести бесконтактные боевые действия с применением инноваций для разведки, нанесения огневого поражения и перемещения ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправлять нарушителей дисциплины на промышленных предприятиях в армию.

    Осенью глава государства анонсировал масштабную проверку боевой готовности вооруженных сил республики.

    В сентябре белорусский лидер сообщил о тайном прохождении военной службы его младшим сыном.

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    4 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Внесенная в базу «Миротворец» переводчица Достоевского получила медаль Пушкина

    Путин вручил медаль Пушкина южнокорейской переводчице Достоевского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил южнокорейской переводчице произведений Федора Достоевского Ким Чжон А медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    В среду на церемонии вручения государственных наград в честь Дня народного единства Ким Чжон А получила медаль из рук главы государства за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».

    «Я уверена, что перевод – это самая мирная дипломатия. Мне хочется верить, что эта награда – еще и подарок от самого Достоевского. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за высокую награду. А русской литературе, подарившей миру Достоевского, мой глубокий поклон», – заявила Ким Чжон А.

    Она призналась, что творчество русского писателя вошло в ее жизнь в юности, назвав его книги летописью человеческой души и молитвой о человеке. Также переводчица выразила благодарность спецпредставителю президента по международному и культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву.

    В сентябре данные Ким Чжон А были опубликованы на украинском сайте «Миротворец». Ресурс обвинил ее в поддержке российской специальной военной операции и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам.

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А испытала сильное потрясение после публикации ее личных данных на скандально известном украинском портале «Миротворец».

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    4 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин отметил особый статус пограничной службы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в День народного единства отметил особый статус пограничной службы России в разговоре с воспитанником центра «Воин».

    Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, пишет ТАСС.

    В церемонии приняли участие подопечные фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных организаций.

    Во время общения с президентом воспитанник центра «Воин» рассказал о намерении поступить в Московский пограничный институт. «Хороший выбор. Это особая служба», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж» и пообщался с представителями религиозных конфессий.

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    4 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Пакистан успешно испытал первую ракету собственной разработки

    ВС Пакистана провели успешные испытания первой национальной ракеты Faaz

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Пакистана провели успешные испытания первой ракеты класса воздух – воздух национальной разработки Faaz, сообщило межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) ВС исламской республики.

    Вооруженные силы Пакистана провели успешные испытания первой ракеты класса воздух – воздух национальной разработки Faaz, пишет ТАСС.

    По данным ведомства, ракета оснащена передовой системой самонаведения, позволяющей поражать воздушные цели противника на больших дистанциях.

    В ISPR отметили, что принятие на вооружение Faaz значительно расширит оперативные возможности ВВС Пакистана и укрепит обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Пакистан успешно испытал систему залпового огня Fatah-2 дальностью 400 км.

    В прошлом году Исламабад объявил о формировании новых ракетных войск.

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    4 ноября 2026, 20:03 • Новости дня
    В Германии признали нехватку ракет для ЗРК Patriot

    Глава МИД ФРГ Вадефуль признал дефицит ракет для ЗРК Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    У западных стран не осталось достаточного количества ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые можно было бы передать Киеву, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    «Что касается поставок [ракет для] Patriot, то их в действительности очень мало», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что проблема касается не только США, но и других стран, которые располагают резервами, но не предоставляют их Украине.

    При этом Вадефуль добавил, что министр обороны Германии Борис Писториус приложил значительные усилия для передачи средств ПВО Киеву из запасов Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Германия предложила США развернуть на европейской территории производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом американские СМИ написали об острой нехватке боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны Patriot у украинской армии.

    Ранее Владимир Зеленский признал наличие у Украины критического дефицита ракет к системам противовоздушной обороны Patriot.

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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