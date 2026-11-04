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Замкомандира назвал самые громкие операции Добровольческого корпуса
Замкомандира назвал громкие операции Добровольческого корпуса
Самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года стали проходы через трубы в Авдеевку и Суджу, заявил заместитель командира по военно-политической работе корпуса Анатолий Бибилов.
«Основные операции, которые известны всем, – это, в первую очередь, Авдеевка, знаменитая труба Авдеевская, ну и знаменитая труба – это Суджа», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что эти операции были спланированы Добровольческим корпусом и командирами бригад. Они реализовывались во взаимодействии с другими подразделениями Минобороны, находившимися на этих направлениях.
Бибилов также упомянул участие корпуса в освобождении Часова Яра и выполнение задач в Курской, Запорожской и Херсонской областях.
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