Замкомандира назвал самые громкие операции Добровольческого корпуса

Замкомандира назвал громкие операции Добровольческого корпуса

Tекст: Катерина Туманова

«Основные операции, которые известны всем, – это, в первую очередь, Авдеевка, знаменитая труба Авдеевская, ну и знаменитая труба – это Суджа», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что эти операции были спланированы Добровольческим корпусом и командирами бригад. Они реализовывались во взаимодействии с другими подразделениями Минобороны, находившимися на этих направлениях.

Бибилов также упомянул участие корпуса в освобождении Часова Яра и выполнение задач в Курской, Запорожской и Херсонской областях.

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