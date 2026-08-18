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Президент «Галатасарая» подтвердил трансфер звезды «Локомотива» Батракова
Президент «Галатасарая» подтвердил покупку полузащитника «Локомотива» Батракова
Стамбульский клуб согласовал покупку российского полузащитника за 25 млн евро, официальное оформление перехода ожидается в ближайшие дни.
Глава стамбульского клуба Дурсун Озбек в беседах с окружением рассказал о приобретении игрока московского «Локомотива» Алексея Батракова, передает РИА «Новости».
Сумма трансфера составит 25 млн евро, клубы договорились о выплате средств в рассрочку.
«Мы заполучили главную цель нашей скаутской службы. Нашему тренеру он тоже очень нравился. Все увидят, насколько качественного футболиста мы приобрели», – подчеркнул руководитель команды.
Полузащитник выступал за основной состав москвичей с января 2024 года, провел 84 матча и забил 34 мяча. За сборную России он сыграл 12 встреч и оформил четыре гола.
Новая команда россиянина является действующим и 26-кратным чемпионом Турции. В текущем сезоне клуб выступит в основном этапе Лиги чемпионов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Алексей Батраков стал лучшим бомбардиром и ассистентом московской команды.
В августе прошлого года полузащитник оформил победный хет-трик в ворота столичного «Спартака».
Зимой «Локомотив» покинул многолетний капитан клуба Дмитрий Баринов.