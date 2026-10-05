В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Юрист перечислил освобожденных от уплаты транспортного налога россиян
Юрист Воропаев напомнил об освобождении участников СВО от налога на автомобили
Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал о федеральных и региональных льготах, которые позволяют отдельным категориям граждан не платить транспортный налог.
ФНС России приступила к рассылке налоговых уведомлений автовладельцам, оплатить которые необходимо до 1 декабря 2026 года, пишет «Российская газета».
«У нас есть федеральные возможности освобождения от уплаты налога. Воспользоваться ими могут ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы», – заявил Воропаев.
Он добавил, что льгота распространяется только на одно транспортное средство. На федеральном уровне налог также не взимается с числящихся в угоне машин, специально оборудованных автомобилей для инвалидов и выданных через соцзащиту машин мощностью до 100 лошадиных сил.
Воропаев подчеркнул, что транспортный налог относится к региональным, поэтому местные власти могут устанавливать дополнительные льготы для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. В некоторых субъектах России от уплаты освобождены владельцы электромобилей, старых грузовиков и некоторых мотоциклов.
Для получения льготы необходимо подать заявление в налоговую службу лично, через МФЦ или в электронном виде через личный кабинет на сайте ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сенатор сообщил о внедрении автоматического начисления налоговых льгот.
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